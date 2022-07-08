ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະສາດ ຢືນຢັນວ່າ ວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນລາວຈະບໍ່ຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນ ລົ້ມລະລາຍຄືປະເທດສຣີ ລັງກາ ເພາະວ່າລາວຍັງສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ດຣ.ປິຕິ ສຣີແສງນາມ, ຜູ້ກຳນວຍການສູນເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ຢືນຢັນວ່າ ວິກິດການເສດຖະກິດໃນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈະບໍ່ຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນລົ້ມລະລາຍຄືກັບປະເທດ ສີລັງກາ ເພາະລາວຍັງມີການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະພະລັງງານນັ້ນຍັງດຳເນີນຢູ່ເລື້ອຍມາ. ແຕ່ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ລາວກຳລັງ ປະເຊີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນເປັນຜົນກະທົບມາຈາກລາຄານ້ຳມັນທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳເຂົ້າ ນ້ຳມັນ ຈາກຕ່າງປະເທດ 100 ເປີເຊັນຂອງການຊົມໃຊ້ທັງໝົດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສໍາລັບການຊໍາລະລາຄານ້ໍາມັນ ແລະສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບສະຖານະການຕົວຈິງນັ້ນເອງ, ດັ່ງທີ່ດຣ. ປິຕິໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ລາວຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດບໍ? ຄໍາຕອບກໍຄືບໍ່ໄດ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ເພາະວ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຫລັກໆເລີຍແມ່ນພະລັງງານ, ອັນທີສອງກໍຄືພາກກະສິກໍາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນແທ້ວ່າໃຫຍ່ ແຕ່ລາວກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດນະໂຍບາຍຜິດພາດ, ບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດພາດ ດັ່ງນັ້ນວິກິດທີ່ຈະຂາດແຄນພະລັງງານ ຈົນເຖິງຂັ້ນຕ້ອງດັບໄຟຄື ສຣີ ລັງກາຫັ້ນ ຄໍາຕອບກໍແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນແບບນັ້ນ. ສິ່ງທີ່ລາວອາດຈະປະເຊີນກັບລາຄາແພງ ກໍຍ້ອນວ່າມັນເປັນໄປຕາມວິກິດຂອງໂລກ. ນັ້ນກໍຄືເລື່ອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງໃນເລື່ອງການເຕີມນ້ຳມັນລົດຍົນ ສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ ສປປ ລາວ ຜະລິດເອງບໍ່ໄດ້ກໍນຳເຂົ້າຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.”
ສ່ວນທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເພີ້ມຄາດໝາຍ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃນປີ 2022 ນີ້ຈາກລະດັບ 4.2 ເປີເຊັນ ມາເປັນ 4.5 ເປີເຊັນ ໂດຍຈະດໍາເນີນ ການມາດຕະການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຫຼື GDP ມີມູນຄ່າລວມ 205,285 ຕື້ກີບ ຫຼືຄິດສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບ ຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ລະດັບ 2,674 ໂດລາ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ແລະຄາດໝາຍວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະເກັບລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ 16.44 ເປີ ເຊັນຂອງ GDP ຫຼືຄວບຄຸມການຂາດດຸນງົບປະມານ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 18.05 ເປີເຊັນຂອງ GDP ຫຼືຄວບຄຸມການຂາດດຸນງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 1.61 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໂດຍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ການລົງທຶນໃນພາກລັດໄວ້ ທີ່ມູນຄ່າລວມ 43 ພັນ 950 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ຈະເປັນການລົງທຶນໂດຍລັດຖະບານໃນມູນຄ່າ 3 ພັນ 950 ລ້ານກີບ ແລະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງ ປະເທດ 6 ພັນ 750 ລ້ານກີບ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ໃນມູນຄ່າລວມ 33 ພັນ 250 ລ້ານກີບນັ້ນ ກໍຈະເປັນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງໃນລາວ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງເອເຊຍ ຫຼື ADB ໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ ເສດຖະກິດ ໃນອາຊຽນໃນປີ 2022 ຈະຂະຫຍາຍໂຕທີ່ລະດັບສະເລ່ຍ 5.1 ເປີເຊັນ ໝາຍຄວາມວ່າ GDP ຂອງລາວ ຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບສະເລ່ຍໃນອາຊຽນ. ສ່ວນທະນາຄານໂລກນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ GDP ຂອງລາວໃນປີ 2022 ນີ້ຈະຂະຫຍາຍໂຕ ທີ່ລະດັບ 3.8 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍນອກຈາກຈະເປັນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກສົງ ຄາມລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ກັບ ຢູເຄຣນ ອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດດຸນການຊໍາລະບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນລະດັບເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງ GDP ອັນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີທຶນສໍາຮອງເງິນຕາທີ່ສາມາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ເດືອນເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງລວມເຖິງບັນຫາຂາດແຄນນໍ້າມັນຢ່າງ ໜັກໜ່ວງໃນປັດຈຸບັນນີ້ດ້ວຍ ເພາະວ່າທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວບໍ່ສາມາດສະໜອງເງິນຕາໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍນັ້ນເອງ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ມອບ ໝາຍໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ ປະສານການຮ່ວມມື ກັບທຸກພາກສ່ວນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອດໍາເນີນການປັບປຸງວຽກງານທຸກດ້ານເພື່ອຍົກລະດັບຂອງລາວ ໃນການເປັນປະເທດທີ່ໜ້າລົງທຶນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສູງດ້ວຍ. ສ່ວນທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດໃຫ້ລາວເປັນປະເທດທີ່ໜ້າລົງທຶນອັນດັບທີ 154 ຈາກ 190 ປະເທດ ໃນທົ່ວ ໂລກ ໂດຍລາວໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 50.8 ເປີເຊັນທີ່ມີ 2 ດ້ານທີ່ໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນ ກໍຄືການເລີ້ມຕົ້ນ ດໍາເນີນ ທຸລະກິດ ແລະການຕອບສະໜອງໄຟຟ້າ ສ່ວນການຕັດສິນໃນກໍລະນີລົ້ມລະລາຍ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດໃນລາວນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ