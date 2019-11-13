ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຢ້ານກົວທີ່ວ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຫ່ງຕໍ່ໄປຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເທິງແມ່ນ້ຳຂອງ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມແມ່ນ້ຳ ຫຼັງຈາກບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ກຸ່ມສິດທິທັງຫຼາຍໄດ້ຍົກຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນມາ ໃນກອງປະຊຸມພາກພື້ນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ປະເທດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກາດຈຸດປະສົງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະສືບຕໍ່ການສ້າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງທີ່ມີກຳລັງ 1,460 ເມກະວັດໃນເດືອນກໍກົດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຂື່ອນແຫ່ງທີ່ 5 ຈາກ 9 ແຫ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າມີແຜນສ້າງໃນແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເປັນຄວາມພະຍາມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະກາຍເປັນ “ໝໍ້ໄຟແຫ່ງເອເຊຍ.” ເຂື່ອນແຫ່ງທຳອິດ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດງານເມື່ອທ້າຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ກຸ່ມສິດທິສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະສັງຫານປະຊາກອນປາ ທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນເພິ່ງພາອາໄສເພື່ອການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ກັກການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຕະກອນທີ່ສຳຄັນໃນສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງແມ່ນໝໍ້ເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ທີ່ຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ. ບາງກຸ່ມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຍົກເລີກໂຄງການຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂດຍບໍ່ມີໃຜຂັດຂວາງນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ລາວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ວິທູນຫຼ້າບັນດິດ ທຸມມະບຸດ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການພະແນກນະໂຍບາຍພະລັງງານ ແລະ ແຜນການຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດຈະໃຊ້ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ, ບ່ອນທີ່ການລອຍຜ່ານຂອງປາແມ່ນເຮັດໄດ້ຜົນ “ຕາມທີ່ຄາດໄວ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ຈະປະກອບມີທາງຜ່ານຂອງປາສອງແຫ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍປາທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານລອຍທວນນ້ຳ ພ້ອມກັບຊ່ອງທາງຂອງເຮືອ ທີ່ມັນສາມາດໃຊ້ ແລະ ກັງຫັນນ້ຳ 7 ໜ່ວຍທີ່ “ເປັນມິດຕໍ່ປາ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ ປະຕູປ່ອຍນ້ຳຕ່າງໆໃນເຂື່ອນກໍຈະ “ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຕະກອນທີ່ຄືກັບສະພາບທຳມະຊາດໄວ້ຄືເກົ່າ.”
ຄືກັບເຂື່ອນຫຼາຍແຫ່ງຂອງປະເທດ, ເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍ ແລະ ສຳລັບບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງ ລາວ. ບໍລິສັດໄຟຟ້າ PetroVietnam Power ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່, ແລະ ພະລັງງານສ່ວນຫຼາຍທີ່ມັນຜະລິດອອກມາເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2027 ນັ້ນແມ່ນຈະຖືກສົ່ງໄປ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ການກໍ່ສ້າງແມ່ນມີກຳນົດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີໜ້າ.