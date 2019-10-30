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ນອກ​ຈາກ​ເປັນ​ຮອງ ນ.ຍ​. ແລ້ວ ທ. ສອນ​ໄຊ ​ຍັງກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ລ.ມ.​ຕ. ກ.​ຊ. ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ອີກດ້ວຍ

​ທ່ານ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ​, ຮອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຊົມ ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ລົດຍົນ ປີ 2019 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

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ທ່ານສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນຮອງ​ນາ​ຍົກ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີໄດ້​ເປັນລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະການ​ລົງ​ທຶນອີກ 1 ຕຳ​ແໜ່ງ ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ລາວ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາ​ງ​ກອກ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປ່ຽນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກ.ຊ. ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂັ້ນ​ສູງກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະການ​ລົງ​ທຶນ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງລັດ​ຖະ​ມົນ
​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະການ​ລົງ​ທຶນ ຄົນ​ໃໝ່​ຊຶ່ງ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ມອບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ
​ການໃນ​ວັນ​ທີ 11 ຕຸ​ລາ 2019 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ລະ​ຫວ່າງທ່ານ ສຸ​ພັນ ແກ້ວ​ມີ​ໄຊ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ
​ຜູ້​ເກົ່າ​ກັບ ທ່ານສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຜູ້​ໃໝ່​ ທັງ​ຍັງ​ເປັນຮອງ​ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ
​ມົນ​ຕີອີກ​ດ້ວຍນັ້ນ ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ ແລະ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດໃນການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ.

​ທັງ​ນີ້ ຄວາມ​ສາ​ມາດໃນການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ ໄດ້​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ
​ໃນ​ໄລ​ຍະ 4 ປີ​ມານີ້ ກໍ​ຄື​ໃນ​ປີ 2016 ລະ​ດັບຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງທຸ​ລະ​ກິດ​
ຂອງ​ລາວຢູ່ອັນ​ດັບ 83 ຂອງ​ໂລກ ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ຢູ່​ອັນ​ດັບ 93 ໃນ​ປີ 2017 ແລະ​ລົງ​ມາ​ຢູ່​ອັນ​ດັບ 112 ໃນ​ປີ 2018 ແລະ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້ ​ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ຢູ່​ອັນ​ດັບ 113 ຈາກ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ທັງ​ໝົດ 141 ປະ​ເທດ ທົ່ວ​ໂລກ ໂດຍ​ສິງ​ກະ​ໂປ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 1 ໃນ​ຖາ​ນະ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລະ​ດັບຄວາມ​ສາ​ມາດໃນການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງທຸ​ລະ​ກິດ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂັ້ນ​ສູງໃນກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະການ​ລົງ​ທຶນຢືນຢັນວ່າ ລະ​ດັບປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຕ່ຳ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຖື​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ ຕົກ​ຕ່ຳລົງ. ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ກໍ​ມີ​ບັນ​ຫາ ໃນ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ. ສ່ວນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ ຄວາມ​ສາ​ມາດບໍ່​ເທົ່າ​ທັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ນອກ​ປະ​ເທດ ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ທີ່​ເປັນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ແລະ​ນະວັດ​ຕະ​ກຳທັນ​ສ​ະ​ໄໝ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂັ້ນ​ສູງຂອງ​ລາວໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຍັງ​ຂາດ​ບັນ​ດາ​ນິ​ຕິ​ກຳຫັ້ນ​ແລ້ວ. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ລະ​ດັບ​ສູງ​ ຄື​ວ່າ​ແຜນ​ກໍ​ແມ່ນ​ປີ 2020 ນີ້ ແລ້ວກະ​ກຳ​ລັງ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ສ້າງ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ຊຶ່ງວ່າປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ພ​ວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຂາດ. ອັນ​ທີ 2 ແມ່ນ​ພວກ​ເຮົາຍັງ​ຂາດ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ ລວມ​ທັງການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ​ພັດ​ທະ​ນາ ສູນ​ບໍ​ລິ​ການດ ສູນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຕ່າງໆ​ຫັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຂາດ ແລະ​ອັນ​ທີ ສາມ ແມ່ນ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ຄື​ວ່າ ບຸກ​ຄະ​ລາກອນຂອ​ງ​ພວກ​ເຮົາ​ນີ້ ກະ​ຖື​ວ່າ ຍັງ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຫັ້ນ​ຫລະ. ຄັນ​ຊິ​ເວົ້າ​ແລ້ວ ກະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ກອນ​ໃໝ່​ຫັ້ນ​ແຫລະ.”

ສູນບໍ​ລິ​ການ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ​ກາງ​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ
ສູນບໍ​ລິ​ການ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ​ກາງ​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

ທັງ​ນີ້ World Economic Forum ໄດ້​ຈັດ ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງທຸ​ລະ​ກິດ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ ດ້ວຍ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຈາກ 12 ປັດ​ໄຈ​ດ້ວຍ​ກັນ ຄື ການ​ມີ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ, ການ​ມີ​ພື້ນ​ຖານໂຄງ​ລ່າງ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ​ການ​ສຶກ​ສາ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ດີ, ຄຸນນ​ະ​ພາບ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມທີ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ, ຕະ​ຫລາດ​ການ​ຄ້າ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ, ແຮງ​ງານ​ມີ​ຝີ​ມື​ດີ, ຕະ​ຫລາດ​ການ​ເງິນ​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີທັນ​ສ​ະ​ໄໝ, ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕະ​ຫລາດ​ການ​ຄ້າທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ມີ​ການສ້າງ​ສັນຜະລິດ​ຕະ​ພັນ​ໃໝ່ ແລະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ ດ້ວຍ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແລະການ​ນຳ​ໃຊ້ນະວັດ​ຕະ​ກຳໃໝ່ໆ ໂດຍ​ລາວ​ມີຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນໃນ​ປີ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່​ລະ​ດັບ 50.1 ເປີ​ເຊັນ, ໄທ 68.1 ເປີ​ເຊັນ ແລະ​ສິງ​ກະ​ໂປ 84.8 ເປີ​ເຊັນ, ຕາມ​ລຳ​ດັບ.

ທາງ​ດ້ານ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ (ADB) ປະ​ຈຳ​ລາວ
ຢືນຢັນວ່າ ສະພາບການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍເຫັນໄດ້
ຈາກໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ
1,266 ໂຄງການຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 3,644 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ກໍມີການນຳເງິນທຶນຕົວ
ຈິງເຂົ້າມາໃນລາວພຽງ 1,091 ລ້ານໂດລາ ຫຼືຄິດເປັນ 40 ເປີເຊັນຂອງແຜນ​ການ​ປີ ແລະ​ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ (SME) ໃນ​ລ​າວ ຕ້ອງ​ການກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານເພີ້ມ​ຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເພາະ​ວ່າ​ ການ​ດຶງ​ດູດ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ມາ​ຮ່ວມ​ທຶນ​ກັບ SME ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ແຜນ​ການນັ້ນຍ່ອມ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ແລະ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງທຸ​ລະ​ກິດຂອງ SME ໃນ​ລາວທີ່​ມີ​ຢູ່​ຫລາຍກວ່າ 124,830 ​ຫົວ​ໜ່ວຍຢ່າງ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ບໍ່ໄດ້​ນັ້ນ​ເອງ.

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