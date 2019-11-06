ບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດໍາເນີນການສໍາຫລວດ ແລະອອກແບບ
ກໍ່ສ້າງ ທາງລົດໄຟ ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກທ່າແຂກໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄປທ່າເຮືອ ຫວຸງແອງ
(Vung Ang) ໃນເຂດພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານຈາກ ບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງຢືນຢັນວ່າກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະຂົນສົ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ Petroleum Trading Lao ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ເປັນພາກສ່ວນ ຮັບຜິດຊອບການສຶກສາສໍາຫລວດ ແລະອອກແບບກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນໄປຍັງທ່າເຮືອຫວຸງແອງ (Vung Ang) ຢູ່ທີ່ແຂວງ
ຮາຕິງ ໃນກພາກກາງ ຂອງຫວຽດນາມ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດ
ດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ກໍາໜົດ ໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ຕ້ອງດໍາເນີນການສຶກສາສໍາຫລວດ ແລະອອກແບບກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ສະເພາະໃນເຂດລາວໃຫ້ແລ້ວເສັດພາຍໃນ 12
ເດືອນຂ້າງໜ້າ. ສ່ວນການສຶກສາສໍາຫລວດ ຢູ່ໃນເຂດຫວຽດນາມນັ້ນ ຍັງຕ້ອງລໍຖ້າ
ການອະນຸ ຍາດຈາກທາງການຫວຽດນາມເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໃນ ພາກຕົວຈິງ.
ໂດຍທາງລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກທ່າແຂກ ໄປທ່າເຮືອ ຫວຸງແອງ (Vung Ang) ຈະມີ
ໄລຍະຍາວ ປະມານ 290 ກິໂລແມັດ ທີ່ແບ່ງເປັນໄລຍະທາງ 150 ກິໂລແມັດໃນລາວ
ແລະ 120 ກິໂລແມັດ ໃນຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າໄ້ດມີການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໃນພາກ
ຕົວຈິງກໍຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານລະຫວ່າງລາວກັບຫວຽດນາມ ແລະໄທ ເພາະວ່າການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານທາງລົດໄຟ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າກວ່າ
ທາງລົດຍົນເກີນກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ທັງຍັງຈະເປັນການລົບລ້າງຈຸດດ້ອຍຂອງລາວທີ່ບໍ່ ມີທາງອອກສູ່ທະເລໄດ້ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານບໍລິສັດ
Petroleum Trading Lao ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການສິເຊື່ອມໂຍງກັບທະເລຫັ້ນ ຫາກແມ່ນເຊື່ອມໂຍງທາງບົກນີ້ ຈັ່ງໃດກະຍັງເປັນ
ຈຸດດ້ອຍ ແລະຈັ່ງຊັ້ນວ່າ ຖ້າມີທາງລາງນີ້ປະຢັດກວ່າທາງລໍ້ ຄິດວ່າຫລາຍກວ່າ 50
ເປີເຊັນ ແລະເຮັດໃຫ້ພາກການຂົນສົ່ງຂອງລາວນີ້ ເປັນພື້ນຖານອັນໃໝ່ຫັ້ນແຫລະ
ຖ້າແກ້ໄຂເລື້ອງທາງລາງໄດ້ແລະ ຊິເຮັດໃຫ້ພາກການຂົນສົ່ງຂອງລາວນີ້ ລາຄາຂົນ
ສົ່ງນີ້ ຫລຸດລົງຫລາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນພື້ນຖານໃນການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກໍາ ດ້ານກະສິກໍາຕ່າງໆນີ້ ກະຊິມີທ່າແຮງ ໃນການແຂ່ງຂັນກັບນາໆ ປະເທດ."
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງແຜນການທີ່ຈະກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນ 4 ເສັ້ນທາງດ້ວຍກັນ
ຄືເສັ້ນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປທ່າແຂກໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງທ່າ
ເຮືອ Vung Ang ໃນແຂວງຮາຕິງຂອງຫວຽດນາມ ກັບເສັ້ນທາງຈາກທ່າແຂກໄປສະ
ຫວັນນະເຂດ-ປາກເຊ-ດ່ານວັງເຕົ່າ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟທີ່ຈັງຫວັດອຸບົນລາດຊະທານີຂອງໄທ ແລະ ເສັ້ນທາງຈາກສະຫວັນນະເຂດ ໄປ
ດ່ານລາວບາວທີ່ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງທ່າເຮືອໃນແຂວງດານັ້ງໃນຫວຽດນາມ ແລະເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍທີ່ສຸດໃນ
ເວລານີ້.
ມາຮອດທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2019 ນີ້ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວ
ກວ່າ 76 ເປີເຊັນຂອງແຜນການໂດຍມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງການ
ດຳເນີນງານນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ນຳໃຊ້ນາຍຊ່າງ ແລະແຮງງານຈາກຈີນ
ກວ່າ 30,000 ຄົນ ແລະວ່າຈ້າງແຮງງານລາວ 3,000 ກວ່າຄົນ. ທັງນີ້ ທາງການລາວ
ແລະຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນວ່າ ຈະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະເປີດການເດີນ
ລົດໄຟຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ທັນກັບການສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາປີ 2021.
ທັງນີ້ ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບໍ່ເຕັນ ໄປຍັງນະຄອນວຽງຈັນຈະຕ້ອງ
ຂຸດເຈາະ ແລະກໍ່ສ້າງອຸໂມງ ຈຳນວນ 75 ແຫ່ງ ລວມຄວາມຍາວກວ່າ 197 ກິໂລແມັດ
ແລະຂົວ 163 ແຫ່ງ ໂດຍມີ 3 ສະຖານີໃຫຍ່ຢູ່ຫລວງພະບາງ, ວັງວຽງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນກັບ 7 ສະຖານີຍ່ອຍ, ຄິດຄ່າໂດຍສານ 350 ກີບ ຕໍ່ກິໂລແມັດ ແລະຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
600 ກີບຕໍ່ໂຕນ ຕໍ່ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງການກໍ່ສ້າງ ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 4,411 ຄອບຄົວ
ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ເວນຄືນມີທີ່ດິນ 3,832 ເຮັກຕາ, ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ແລະຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ
ເກືອບ 1 ລ້ານຕົ້ນ ຊຶ່ງກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ດິນລະບຸວ່າ ມີການຊົດເຊີຍຕ່ຳກວ່າຄວາມ
ເປັນຈິງ ເຊັ່ນທີ່ດິນເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີລາຄາຊື້-ຂາຍສະ
ເລ່ຍ 1.3 ລ້ານກີບນັ້ນ ຫາກແຕ່ກໍໄດ້ມີການປະເມີນຄ່າຊົດເຊີຍ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍພຽງ 137,000 ກີບ ຕໍ່ຕາແມັດເທົ່ານັ້ນ.
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