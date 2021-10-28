ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນສ້າງມາໄດ້ເກືອບ 5 ປີ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ຍາວ 414 ກິໂລແມັດກໍໃກ້ຈະສຳເລັດ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມທົດລອງການເດີນລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ເລີ້ມຈາກດ່ານບໍ່ເຕັນທີ່ຕິດກັບມົນທົນຢຸນໜານຂອງຈີນ ມາຈອດທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 15 ຜ່ານມາສົມກັບຄວາມຄອງຄອຍຂອງຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່. ປາກົດການອັນເປັນປະຫວັດສາດນີ້ຂອງລາວໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຢູ່ໃນແລະນອກປະເທດເພາະມັນມີສອງດ້ານສຳຄັນທີ່ໂຄງການລົດໄຟຄວາມໄວສູງນີ້ກຳລັງນຳມາໃຫ້ລາວ. ອັນທີນຶ່ງກໍຄືເວົ້າເລື້ອງໜີ້ສິນ, ການສ້າງທາງລົດໄຟນີ້ຕ້ອງໃຊ້ທຶນເກືອບ 6 ຕື້ໂດລາ ຊຶ່ງກວາມເອົາເກືອບຮອດ 1/3 ຂອງຜະລິດຕະພັນລວມຍອດພາຍໃນຂອງລາວແລະລາວທີ່ຖືຫຸ້ນ 30 ເປີເຊັນຂະນະທີີ່ຈີນຖືຫຸ້ນ 70 ເປີເຊັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເງິນທີ່ລາວຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກຈີນອາດຈະປະມານ 10 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ວ່ານັກຊ່ຽວຊານສາກົນກໍຍັງໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ລົດໄຟນີ້ຈະນຳມາໃຫ້ລາວອາດຈະບໍ່ຫລາຍເທົ່າກັບການແບກຫາບໜີ້ສິນ ເພາະມັນດອາດຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ລາວຄາດຫວັງໄວ້ໃນການຫັນສະພາບຈາກການເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລກາຍເປັນຈຸດສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງດັ່ງທີ່ທ່ານເມີເຣ ຮີເບີດ ( Murray Hiebert), ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງໂຄງການເຂດ ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ສູນສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະສາກົນ (Center for Strategic & International Studies) ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍເນື່ອງ ໃນເດືອນຄົບຮອບ 5 ປີ ແຫ່ງການເປັນຄູ່ ຮ່ວມມືແບບກວມລວມລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະລາວທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ວ່າ:
High speed rail, it's actually a medium speed rail but they call it a high speed rail from Kunming to to Vientiane or to the Thai border. It might make some sense if the Thais had any plans to build it on to Malaysia and Malaysia plans to build it on to Singapore. However, I think that's not the Thais told me quite bluntly when I was doing a lot of interviews with them on this They would not build the high speed train for at least another decade and that was in twenty eighteen.
ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ມັນເປັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວປານກາງ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າເປັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກຄຸນໝິງໄປຫາວຽງຈັນ ຫຼືໄປຫາຊາຍແດນໄທ. ມັນອາດຈະດີຢູ່ຖ້າຫາກໄທມີແຜນຈະສ້າງທາງລົດໄຟນີ້ໄປຕໍ່ໃສ່ມາເລເຊຍ ແລະມາເລເຊຍມີແຜນຈະສ້າງຕໍ່ໄປຫາສິງກະໂປ. ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບໍ່ແມ່ນຊາວໄທບອກຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ກົງ ໄປກົງມາ ໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສໍາພາດຫຼາຍກັບເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ສ້າງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຢ່າງຫນ້ອຍກໍໃນ 1 ທົດສະວັດ ແລະຕອນນັ້ນແມ່ນໃນປີ 2018.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ເນື່ອງຈາກສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງລາວໄປຍັງຈີນຕົ້ນຕໍຈະແມ່ນສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ມີປະລິມານຫລາຍແຕ່ມີມູນຄ່າບໍ່ສູງຊຶ່ງອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ໃຊ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ.
ສ່ວນອີກດ້ານນຶ່ງທາງລົດໄຟນີ້ຈະນຳເອົາການປ່ຽນແປງອັນເປັນປະຫວັດສາດມາໃຫ້ແກ່ລາວເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະພາບທີ່ລາວເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ, ບໍ່ມີອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງໃດໆ ເມື່ອເວົ້າຖືກການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນປະເທດທີ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລນັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ ດັ່ງວີໂອເອໄດ້ສະເໜີໄປໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າເວົ້າວ່າເມື່ອມີການຂົນສົ່ງທີ່ສະດວກມັນກໍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຄ້າ ແລະການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ແລະບັນດາປະເທດເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 25 ເປີເຊັນ ປີເຊັນໃນປີທໍາອິດຂອງການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ມີລົດ ໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຖິງ 17 ຂະບວນຕໍ່ວັນ ສະນັ້ນທາງການລາວຈຶ່ງໝັ້ນໃຈວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ລາວຈະໄດ້ຈາກການສ້າງທາງລົດໄຟນີ້ແມ່ນຫລາຍກວ່າໜີ້ສິນ ທີ່ລາວມີ.
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