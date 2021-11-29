ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 400 ກວ່າຫຼັກກິໂລແມັດ ແຕ່ນະຄອນວຽງຈັນຫາແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນ ຈະເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 3 ທັນວານີ້.
ຊາວລາວບາງຄົນກ່າວວ່າ ມັນຈະເປັນການສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບການເດີນທາງແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າກະເສດ ແຕ່ລາວໄປຈີນ ແລະສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ ແຕ່ຈີນມາລາວ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມີພວກນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ. ຮອງສາສະດາຈານອຽນ ແບດ(Ian Baird) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ວິສຄອນຊິນ-ແມດີສັນ (Wisconsin-Madison) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາລາວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ.
“ຫຼາຍຄົນກາເປັນຫ່ວງເປັນໃຍເນາະ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານລາວເອງກາໄດ້ກູ້ຢືມ ສ່ວນນຶ່ງຂອງເງິນຈຳນວນນີ້ ແລະກາສ້າງ ແລະກາຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ລັດຖະບານຈີນ.”
ສ່ວນນັກຊ່ຽວຊານອີກທ່ານນຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໂດຍເວົ້າວ່າ ອັດຕາດອກເບ້ຍເຖິງແມ່ນຊິບໍ່ສູງປານໃດ ແຕ່ເງິນກູ້ຢືມກ້ອນໃຫຍ່ ເກືອບ 6 ພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ນຳມາສ້າງທາງລົດໄຟນັ້ນ ມັນກໍຈະຈ່າຍຄືນຍາກບໍ່ແມ່ນຂອງຄ່ອຍ. ແຕ່ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື້ອງຜູ້ໂດຍສານສ່ວນໃຫຍ່ ກໍຈະເນັ້ນໃສ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນ ທີ່ຈະມາທ່ຽວຕາມເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເລາະຕາມແຄມທາງລົດໄຟ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຮອງສາສະດາຈານ ອຽນ ແບດ ກໍໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ:
“ຖ້າເວົ້າເຖິງຜູ້ໂດຍສານເນາະ ມັນກໍບໍ່ທັນເຫັນຊັດເຈນ ມັນຊິມີຫຼາຍໜ້ອຍສ່ຳໃດ ແລະມັນກາຊິພຽງພໍບໍ ສຳລັບຊິໄດ້ເງິນຄືນຈຳນວນຫຼາຍແບບນັ້ນນີ້ໜາ.”
ປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານລາວມີໜີ້ສິນຢູ່ປະມານ 13.5 ຕື້ໂດລາ ຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນຫຼື GDP ໃນປີ 2020 ແລະຈະເພີິ້ມຂຶ້ນເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ພາຍໃນປີ 2021 ນີ້.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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