ສປປ ລາວ ຍັງເຊື່ອໝັ້ນ ທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນ ເຖິງແມ່ນ ເກີດໄພຫາຍະນະ ຮ້າຍແຮງກໍຕາມ

ພວກທີ່ເປັນປາກສຽງໃນການໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ໄດ້ພາກັນຈັບເອົາ ເລື້ອງເຂື່ອນ
ຫັກພັງທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນລາວ ມາຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຫັນໄປຈາກ “ຄວາມຢາກ”
ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ.
ປະເທດລາວ ມີແຜນການ ທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ປະມານ 140 ແຫ່ງ ໃນ
ການສະແຫວງຢາກກາຍເປັນ “ໝໍ້ໄຟຂອງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້” ອີງຕາມ
ອົງການສູນກາງວິເຄາະດ້ານນະໂຍບາຍ ສະຕິມສັນ.
ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຶງດູດໃຫ້ມີການຕິຕຽນຢ່າງໃຫຍ່ ຈາກ ບັນດາ ນັກອະນຸລັກ
ທຳມະຊາດ ແລະ ກຸ່ມສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ໂຕ້ຖຽງວ່າ ກຸ່ມການປົກຄອງປະເທດ
ໃນປັດຈຸບັນ ກຳລັງເຮັດໃຫ້ຕົນຮັ່ງມີ ຈາກໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຢ່າງຮ້າຍ
ແຮງ ຕໍ່ພວກທີ່ທຸກຈົນຢູ່ໃນຊົນນະບົດ.
ສອງຄັ້ງໃນປີກາຍນີ້ ນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫັກພັງລົງ ຫວ່າງບໍ່ດົນປານໃດ
ໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ເວລາຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຫຼາຍພັນຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ
ຫຼັງຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ຍ້ອຍຢູ່ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ໄດ້ແຕກຫັກພັງລົງ.
ຫົວໜ້າບໍລິຫານງານ ຂອງອົງການ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງ ຫລື MRC ທ່ານ
ຕວນ ພານ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ເຜີຍແຜ່ ໃນອາທິດນີ້ ທີ່ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່
ເຂື່ອນແຕກ ເປັນໂສກນາດຕະກຳ ຂອງປະເທດ ມັນກໍຊ່ວຍນຳມາ ເຊິ່ງຄວາມຫວັງໃໝ່
ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຫຼາຍຂຶ້ນ ການພັດທະນາໄປໃນ ທິດທາງທີ່ຍືນຍັງ ແລະ ທີ່ຈະເກີດ
ຄວາມຮ້າຍແຮງ ໜ້ອຍລົງ ຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນໂລກ.”
ເຂື່ອນເຊປຽນ ເຊນໍ້ານ້ອຍ ທີ່ທ້ອນໂຮມເອົາພະລັງຈາກແມ່ນໍ້າສາຍຕ່າງໆ ຂອງແມ່
ນ້ຳຂອງ ທີ່ໄຫຼຜ່ານ ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ກິໂລແມັດ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນ ຫຼາຍສິບລ້ານຄົນ ຜູ້ທີີ່ກາງຕໍ່ມັນ ໃນການຫາປາ ແລະການປູກຝັງ ຢູ່ໃນ
ປະເທດລາວ ແລະອີກຫ້າປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີ້.
ບັນດານັກອະນຸລັກທຳມະຊາດ ກ່າວວ່າເປັນລະບົບນິເວດທີ່ບອບບາ ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ໂຈມຕີ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ສາມາດ
ຫາທຶນຮອນໄດ້ ສຳລັບໂຄງການທັງຫຼາຍ ດ້ວຍການເຮັດສັນຍາ ທີ່ຈະຂາຍພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ ຂ້າມຊາຍແດນ ໄປໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດທີ່ຕິດຊາຍແດນຂອງຕົນ.
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