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ວັນສຸກ, 22 ເມສາ 2022
ລາວ

ທາງການລາວ ຈະປັບໃໝໃນອັດຕາສູູງສຸດ ຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດ ຫຼືບໍລິສັດການຄ້າ ທີ່ກັກຕຸນແລະສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ

ສິນຄ້າຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ໃນລາວ ກໍມີຕົ້ນທຶນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກລາຄານ້ຳມັນ ທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ທາງການລາວ ຈະດຳເນີນການປັບໃໝໃນອັດຕາສູູງສຸດ ຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດຫຼືບໍລິສັດການຄ້າ ທີ່ມີການກັກຕຸນແລະສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ທາງການລາວ ຈະປັບໃໝໃນອັດຕາສູູງສຸດ ຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດຫຼືບໍລິສັດການຄ້າ ທີ່ກັກຕຸນແລະສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກົມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ເປີດເຜີຍວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອຮັບຜິດຊອບການກວດກາແລະຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສວຍໂອກາດ ປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ຕາມລຳພັງໃຈ ໂດຍບັນດານັກທຸລະກິດ ຫຼືບໍລິສັດການຄ້າໃນທົ່ວປະເທດ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍຄະນະສະເພາະກິດ ມີສິດອຳນາດຢ່າງເດັດຂາດ ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນລົງ ໂທດຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດຫຼືບໍລິສັດການຄ້າທີ່ໄດ້ທຳການກັກຕຸນແລະສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ທຸກກໍລະນີ ດ້ວຍການປັບໃໝໃນອັດຕາສູງສຸດ ຕາມດຳລັດ 474 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຢືນຢັນວ່າ:

“ດຳລັດ 474 ເວົ້າລະອຽດຊັດເຈນແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ກັກຕຸນສິນຄ້າເພື່ອເກງກຳໄລນີ້ ຫຼືວ່າບໍ່ຕິດປ້າຍສິນຄ້າ ພວກເຮົາກະມີການປັບໃໝແຕ່ 500,000 ກີບຫາ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງຕໍ່ລາຍການ ຖ້າວ່າ ພວກເຮົາໃຫ້ຕິດລາຄາສິນຄ້າແລ້ວ ສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດຊີ້ນ-ປາ-ເຂົ້າ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕະລາຄາສິນຄ້າ ບາດນີ້ ຖືວ່າແຈ້ງໂຄງປະກອບລາຄາບໍ່ຖືກກັບຕົວຈິງ ໂດຍແຈ້ງລາຄາເທັດ ພວກເຮົາກໍມີການປັບ​ໃໝແຕ່ 1 ລ້ານຫາ 3 ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງຕໍ່ລາຍການເນາະ ອັນນີ້ ແມ່ນກຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຄືແນວນັ້ນ.”

ໂດຍສິນຄ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຕາມດຳລັດ 474 ດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍສິນຄ້າໃນ 8 ດ້ານ ຄືອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ການສື່ສານ ການຄົມມະນາຄົມແລະຂົນສົ່ງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ສາທາລະນະສຸກ ການສຶກສາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຍ້ອນວ່າ ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນລາຄາສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ໃນລາວ ກໍມີຕົ້ນທຶນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກລາຄານ້ຳມັນ ທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ດຳເນີນການໄດ້ພຽງການຕັກ ເຕືອນບັນດາຜູ້ປະກອບການ ທີ່ປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ທັງປາກົດດ້ວຍວ່າ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເປັນດ້ານຫລັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວ ຕ້ອງຜະເຊີນກັບສະ ພາວະເງິນເຟີ້ຂຶ້ນເກີນລະດັບ 7.5 ເປີເຊັນ ແລະດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກສູງຂຶ້ນກວ່າດຳລັດ 122 ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຕະຫຼາດສົດແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວ ທີ່ຂາຍຊີ້ນຕ່າງໆ ຈາກໝູ ໄກ່ ງົວ ແລະປາ ເປັນຕົ້ນ.
ຕະຫຼາດສົດແຫ່ງນຶ່ງໃນລາວ ທີ່ຂາຍຊີ້ນຕ່າງໆ ຈາກໝູ ໄກ່ ງົວ ແລະປາ ເປັນຕົ້ນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າໄດ້ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດເພື່ອ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າໃນທ່າມກາງການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ເກີດຈາກການສວຍໂອກາດປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຂອງບັນດາພໍ່ຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າອຸປະໂພກ ຜ້າປິດປາກ-ດັງ ນ້ຳຢາລ້າງມື ຢາປົວພະຍາດ ອຸປະກອນທາງການແພດ ເຂົ້າ ອາຫານ ນ້ຳດື່ມ ແລະອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ທັງນີ້ ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກຳນົດລາຄາຈຳໜ່າຍສິນຄ້າໄດ້ຫລາຍລາຍການດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນເຂົ້າໜຽວຊັ້ນ 1 ແລະຂຶ້ນ 2 ກຳໜົດລາຄາຈຳໜ່າຍໄວ້ທີ່ລະດັບ 9,000 ກີບແລະ 8,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ເຂົ້າຈ້າວຊະນິດພິເສດ ແລະທຳມະດາ ລາຄາ 10,000 ກີບ ກັບ 8,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ຊີ້ນງົວ-ຄວາຍປະເພດ 1 ກັບ 2 ລາຄາຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ກັບ 2 ລາຄາ 40,000 ກີບແລະ 35,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໄຂ່ໄກ່ເບີ 1 ເບີ 2 ລາຄາແຕະລະ 35,000 ກີບແລະ 30,000 ກີບ ຊີ້ນໄກ່ພັນ ແລະໄກ່ລາດ 25,000 ກີບກັບ 50,000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ກຣາມ ປານິນແລະປາດຸກ 25,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ສ່ວນໝີ່ໄວໄວ-ໝີ່ຢຳຢຳ-ໝີ່ມາມາ ລາຄາ 45,000 ກີບຕໍ່-ແກັດເປັນຕົ້ນ.

ຫາກແຕ່ວ່າ ລາຄາຂາຍຈິງນັ້ນ ສູງກວ່າລາຄາທີ່ທາງການລາວກຳນົດເກີດກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ເຊັ່ນເຂົ້າຈ້າວຊະນິດພິເສດແລະທຳມະດາ ລາຄາ 11,000 ກີບກັບ 8,800 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ຊີ້ນງົວ-ຄວາຍປະເພດ 1 ແລະ 2 ກໍມີລາຄາຂາຍເຖິງ 49,000 ກີບ ແລະ 44,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ຊີ້ນໄກ່ລາດລາຄາ 50,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ແລະໝີ່ໄວໄວ-ໝີ່ຢຳຢຳ-ໝີ່ມາມ້ານັ້ນກໍໄດ້ມີການຈຳໜ່າຍຈິງໃນໃນລາຄາສູງກວ່າ 55,000 ກີບຕໍ່ແກັດ ເພາະສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ ເປັນສິນຄ້າທີ່ຜູ້ປະກອບການໃນລາວ ໄດ້ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກໄທ ນັ້ນ ຄິດເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງສິນຄ້າທີ່ລາວ ນຳເຂົ້າທັງໝົດ.

ທັງນີ້ ກະຊວງການຄ້າຂອງໄທ ລາຍງານວ່າ ໄທ ໄດ້ປຽບດຸຸນການຄ້າຕໍ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ ເຖິງ 135,267 ລ້ານບາດໃນປີ 2021 ແລະຄາດໝາຍວ່າ ຈະເພີ້າຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 180,000 ລ້ານບາດ ໃນປີ 2022 ທີ່ຄິດເປັນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2021 ຫາ 2022.

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