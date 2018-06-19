ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ລາວ ປະກາດ ການສ້າງເຂື່ອນ ໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ

ເຂື່ອນດາຊາວຊານ ໃນເຂດແມ່ຂອງຕອນເໜືອ, ພາບຈາກ ດາຊາວຊານ, ແຂວງຢູນານ ຂອງ ຈີນ.

ລັດຖະບານ​ລາວ ​ໄດ້​ປະກາດ ​ແຜນການສ້າງ​ເຂື່ອນທີ່ສຳຄັນ ໃສ່ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງ​ທີ 4
ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດເດືອນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້ສຶກສາເບິ່ງຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ
ພະລັງໄຟຟ້າ​ອັນ​ອື່ນ ທີ່​ໄດ້ພາໃຫ້​ມີ​ຄຳ​ຖາມ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງຊື້​ພະລັງ
ງານນັ້ນ.

ປະ​ເທດ​ລາວ ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ຂອງສາກົນ ຫຼື MRC ​ໃນ​ສັບປະດາ​
ແລ້ວ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ຈຸດ​ປະສົງ​ຂອງ​ຕົນ ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ
770 ​ເມ​ກາ​ວັດ ​ທີ່ເມືອງປາກ​ລາຍ, ​ແຂວງ ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ບ່ອນທີ່ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ທີ່​
ເປັນ​ເລື້ອງ​ນອງ​ນັນມາ​ແລ້ວຢູ່ທີ່​ນັ້ນ.

ການແຈ້ງດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ໄທ ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ຜ່ານ​
ມາ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ໂຈະ​ການ​ລົງ​ນາມ ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ທີ່​ຈະ​ຊື້ກະ​ແສ​ໄຟຈາກເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າປາກ​ແບ​ງ
ທີ່​ຜະລິດ ກະແສ​ໄຟຟ້າໄດ້ 912 ເມ​ກາ​ວັດ ນັ້ນ. ບາງກອກໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນໄດ້​ພິຈາລະນາ​ຄືນໃໝ່ໃນ​ຍຸດທະສາດການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າຂອງຕົນຫລັງຈາກທີ່ມີ​ລາຍ​ງານ
​ກ່ຽວ​ກັບການມີພະ​ ລັງ​ງານ​ເຫຼືອ​ໃຊ້.


ທ່ານນາງ​ມໍຣີນ ​ແຮຣິສ (Maureen Harris) ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ​ແມ່​ນ້ຳນາໆ​ຊາດ
ໃນ ພາກ​ເອ​ເຊຍ​ອາຄະ​ເນ ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ອົງການ​ຕິດຕາມຊິ້ງຊອມດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ​, ​
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການ​ແຈ້ງການຂອງ​ລັດຖະບານ ​ກ່ຽວກັບເຂື່ອນປາກລາຍນັ້ນ ​ແມ່ນເປັນ
​ເລື່ອງ​ທີ່​ບໍ່​ປົກ ກະຕິ.

ທ່ານ​ນາງແຮຣິສ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຂອງ​ເຂື່ອນ ​ແມ່ນ​ມີ​ກຳໜົດ​ການ
​ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ ໃນ​ປີ 2022 ຊຶ່ງ​ແມ່ນຍັງອີກ 3 ປີ ຂ້າງ​ໜ້າ​ພຸ້ນ. ສະ​ນັ້ນ ມັນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ
​ທີ່​ສຳຄັນ ກ່ອນ​ໜ້າ​ໂຄງການ​ອື່ນໆ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ກ່ອນ​ວັນ​ເວລາ.”

ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ມີ​ພວກ​ພັດທະນາ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ພວກ​ຜູ້​ຊື້​ໄຟຟ້າ ທີ່​ບົ່ງໄວ້ ​ໃນ​ແຈ້ງ
ການ​ດັ່ງກ່າວ.”

ທ່ານ​ນາງແຮຣິສ ສົງ​ໄສ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ບັນຫາ​ບາງ​ຢ່າງ ​ໃນ​ລາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ.

​ໃນ​ການ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຳຄັນ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ກຳປູ​ເຈ​ຍ ​ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ຕົວ​ແທນ​
ຄະນະກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ຂອງສາກົນ ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ທີ່​ສຳຄັນ ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ
4 ພັນ 7 ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່​ພວກ​ນັກວິທະຍາສາດ​ວິ​ເຄາະການ​ສຶກສາ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​
ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ ທີ່​ເປັນ​ບັນຫາ​ໜັກ ​ຕໍ່​ພວກ​ປາທັງຫຼາຍ ​ແລະ​ອາຫານ​ການ​ກິນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ເອ​ເຊຍ
​ອາຄະ​ເນ.

ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ຖ້າແຜນ​ພັດທະນາ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ສືບ​
ຕໍ່​ໄປນັ້ນ, 39 ຫາ 40 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພວກ​ປາ​ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ​ໄດ້​ປະມານ 4 ພັນ
3 ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2040 ​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ
ຂອງ ບ່ອນ​ທີ່​ ​ຜູ້​ຄົນ 200 ລ້ານ​ຄົນ ​ກາງ​ຕໍ່ໃສ່​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG