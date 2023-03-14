ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ 100 ກວ່າຄົນໃນປີ 2022 ແຕ່ກໍ່ມີຈຳນວນນຶ່ງທີ່ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ສະຖານະເດີມ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍແຮງງານອົບພະຍົບໃນອາຊຽນເປີດເຜີຍວ່າ ການປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະຂ່າວສານແຮງງານຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານກັບເຄືອຂ່າຍແຮງງານອົບພະຍົບໃນອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຮງງານເພດຍິງ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີແຮງງານຕ້ອງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດເພີ້ມຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນໜ້າຢ່າງໄດ້ຜົນແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອແຮງງານ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການປະສານງານກັບທາງການໄທ ທີ່ສາມາດສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດໄດ້ເຖິງ 2,400 ກວ່າກໍລະນີ ແລະຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3,300 ຄົນ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 6,500 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນີ້ ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ແມ່ນແຮງງານພະມ້າ, ກຳປູເຈຍ ແລະລາວ ທີ່ລັກລອບມາເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນໄທ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການ ຄ້າມະນຸດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເພາະຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານສະຫວັດດີການຕ່າງໆຕາມກົດໝາຍແຮງງານໄທນັ້ນເອງ.
ໂດຍກຸ່ມແຮງງານທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃນໄທຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນແຮງງານເພດຍິງ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍເປັນແຮງງານເພດຍິງຈາກ ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະລາວ ຕາມລໍາດັບ ໂດຍແຮງງານເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດຢູ່ຕາມສະຖານບັນເທິງຕ່າງໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດເມືອງຊາຍແດນ ລະຫວ່າງໄທກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບລາຍງານຂອງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຢືນຢັນວ່າໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງລາວທີ່ ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດໄດ້ເກີນກວ່າ 100 ຄົນ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການສົ່ງກັບ ໄປພູມລຳເນົາ ເດີມແລ້ວ. ແຕ່ບັນຫາກໍ່ຄືຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ກັບໄປສູ່ສະຖານະເດີມ ທັງໂດຍສະໝັກໃຈ ແລະ ຖືກບັງຄັບໂດຍພໍ່ແມ່. ດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ການຕິດຕາມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍພາຍຫຼັງທີ່ກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວພູມລຳເນົາແລ້ວ ຍັງມີຈຳນວນນຶ່ງ ກະຖືວ່າ ຍັງກັບຄືນມາເຮັດອັນເກົ່າຫັ້ນຢູ່. ຕາມການພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງຫັ້ນ ກໍ່ຍັງແມ່ນຕິດພັນກັບຄວາມ ຮັບຮູ້ຂອງຄອບຄົວ-ຜູ້ປົກຄອງເອງ ຈຳນວນນຶ່ງ ກະແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຫຼານໄປທາງນີ້ ເພາະໄດ້ເງິນ ເພື່ອວ່າຢາກຫາເງິນນຳທາງນີ້ ແລ້ວບໍ່ເຮັດຫຍັງໃຫ້ລູກຫຼານຫັ້ນ ສົ່ງມາໃຫ້ຕົວເອງ ກະໄດ້ບັງຄັບ ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຫັ້ນໄປກັບຄືນອັນເກົ່າ ອັນນີ້ກະຖືວ່າ ແມ່ນຍັງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຍັງແກ້ບໍ່ຕົກ”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເມື່ອສົມທົບດ້ວຍບັນຫາຄ່າຄອງຊີບທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນນັບມື້ ແຕ່ປະຊາຊົນລາວຍັງມີລາຍໄດ້ເທົ່າເດີມ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນລາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ກໍຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຕ້ອງພາກັນເດີນທາງໄປລັກລອບທຳງານໃນ ໄທເພີ້ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ແຮງງານລາວ ສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ທັງຍັງມີອັດຕາຄ່າຈ້າງສູງກວ່າຢູ່ລາວເກີນກວ່າ 4 ເທົ່າຕົວອີກດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວເດີນທາງໄປໄທເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດການເພື່ອປ້ອງກັນຂອງທາງການລາວ ກໍຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ແລະຫາກໍ່ຈັດທຳຖານຂໍ້ມູນແຮງງານເຊື່ອມຕໍ່ Online ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
"ສຳລັບ ວຽກຈຸດສຸມກະແມ່ນລົງກວດກາ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢູ່ຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກະແມ່ນປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນແຮງງານ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະກະລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນແຮງງານ ແລ້ວກະຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານນີ້ໃຫ້ສາມາດຮູ້ໄດ້ ID ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນການອະນຸຍາດ ແລະ ຈັດສົ່ງແຮງງານໄປອອກແຮງງານ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປັນລະບົບ Online ເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕາມ ແລະການເຊື່ອມຖານຂໍ້ມູນເຫລົ່ານັ້ນ ກັບຂະ ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ”
ປັດຈຸບັນມີແຮງງານລາວທີ່ທຳງານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທ 213,203 ຄົນ ແລະນາຍຈ້າງໄທ ຍັງຕ້ອງການແຮງງານເພີ້ມອີກກວ່າ 4 ແສນຄົນ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດເທົ່ານັ້ນ.