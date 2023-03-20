ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຝືດເຄືອງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ແມ່ຍິງລາວ ທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ

ທ່າມກາງການເພີ້ມຂຶ້ນ ຂອງສະພາບເງິນເຟີ້ ແລະ ເສດຖະກິດຝືດ ເຄືອງ ການຄ້າມະນຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫລອກລວງເອົາແມ່ຍິງໄປຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແລະບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານນັ້ນ ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ. ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເອົາແມ່ຍິງລາວໄປຂາຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງ ລາວ ແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ມີແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ຄວາມທຸກຈົນທີ່ເປັນຜົນຕາມມາຈາກການລະບາດຢ່າງໜັກ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ບວກໃສ່ກັບສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ຕໍ່ເສດຖະກິດອັນບອບບາງຂອງລາວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບເງິນເຟີ້ສູງ ແລະຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນນັ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ຂະນະດຽວກັນການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍບໍ່ມີການກວດກາຂອງກຸ່ມທຸລະກິດ ທີ່ເຮັດແບບຕາມໃຈ ແລະກາຊີໂນ ທັງຢູ່ໃນແລະຢູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມລາວ ໄດ້ເປີດທາງເລືອກໃໝ່ໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍກໍ່ອາດຊະຍາກຳ
ທີ່ນຳໃຊ້ປະເທດລາວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການດຶງເອົາເດັກຍິງ ແລະແມ່ຍິງທີ່ຮູ້ເທົ້າບໍ່ເຖິງການຕົກໄປເປັນເຫຍື່ອເພີ້ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ສໍາລັບແມ່ຍິງລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫລ່ຽມຄໍາ ບ່ອນທີ່ກາສິໂນ Kings Romans ເປັນໃຈກາງຂອງວົງການນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະການຄ້າປະເວນີ ໂດຍທີ່ພວກຖືກຕົກເປັນເຫຍື່ອຈະຖືກຫລອກລໍ້ຈາກນາຍໜ້າວ່າ ຈະໄດ້ວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ມີລາຍໄດ້ດີ ແຕ່ວ່າ ເມື່ອຕົກເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ກໍຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລອກລວງທາງອິນເຕີແນັດ ແລະຖືກທຸບຕີທໍລະມານ ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຂອງເຂົາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາງກໍລະນີ ກໍຕັດສິນໃຈປິດ ຊີວິດຕົນເອງ ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ເຄີຍເປັນກໍາມະກອນເຮັດວຽກຢູ່ໃນລາວ, ຢູ່ໃນໄທ ແລະໄດ້ຮູ້ເຫັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ນາງຮູ້ຈັກຮັກແພງ ເລົ່າສູ່ພວກເຮົາຟັງວ່າ:
“ເຂົ້າໄປຕອບແຊດ ແລ້ວເຂົາຕີ ຈັກເຂົາຊ້ອມເລື້ອງຫຍັງກະແລ້ວແຕ່. ຂ້າໂຕຕາຍແນວອອກມາບໍ່ໄດ້ເດ່. ແມ່ນຢູ່ວ່າ ໄດ້ເງິນດີ ຈັກຊິເຈີເລື້ອງຫຍັງແນ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ ເຄີຍເຂົ້າໄປຫລາຍຄົນເຂົາວ່າ ບໍ່ລອດ ແມ່ນສ່ວນຫລາຍເຂົາວ່າ ໄປບໍລິການອີ່ຫຍັງ ເອົາແຕ່ເຂົາຊິເອົາໄປແຫລະແນວວ່າ ເຂົ້າໄປໃນຫັ້ນ ອອກມາກະອອກມາບໍ່ໄດ້ ໂທລະສັບຫລາຍເຂົາກະຕິດຕາມ.”
ດັ່ງທີ່ວີໂອເອໄດ້ສະເໜີໄປໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຢູ່ໃນເຂດທີ່ຊາຍແດນລາວ, ມຽນມາ ແລະໄທ ມາບັນຈົບຄົບກັນນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ. ອີງຕາມລາຍງານຂອງຫ້ອງການຢາເສບຕິດ ແລະອາຊະຍາກຳ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNODC, ໃນເນື້ອທີ່ 10,000 ເຮັກຕາໃນພາກຕາ ເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງລາວນັ້ນ ການກໍ່ອາຊະະຍາກໍາ, ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນຖືກດໍາເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຄົນສັນຊາດຈີນ, ທ່ານຈາວ ເຫວີຍ (Zhao Wei), ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກາສິໂນ Kings Romans. ພວກທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່ວ່າຍິງແລະຊາຍ ຍັງຖືກຂາຍຕໍ່ໂດຍນາຍໜ້າຫລືແກັ່ງຄ້າມະນຸດ ຂ້າມຊາດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງຄົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າ:
“ຢູ່ສາມຫລ່ຽມແລ້ວ ສົມມຸດວ່າ ເຂົ້າໄປຕອບແຊດໃຫ້ບໍລິສັດຈັ່ງຊີ້, ເຈົ້າເຂົ້າໄປແລ້ວເຈົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາບໍ່ໄດ້ ເຂົາກະຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນຕໍ່ ເຈົ້າກະເປັນໜີ້ ເຂົາ ເອົາເງິນແລ້ວ ເຈົ້າກະເປັນໜີ້ບໍລິສັດນັ້ນຕໍ່ ເຂົາສົ່ງເຂົ້າພະມ້າພຸ້ນແລ້ວເລີຍ ຂະໜາດຜູ້ຊາຍກະຍັງເສຍ, ເຂົາໂອນເງິນໄປ. ແລ້ວເຂົາສານຕໍ່ ກັບຕໍາຫລວດໄທ ຕໍາຫລວດພະມ້າ ຕໍາຫລວດໄທ ໄປເອົາຂ້າມມາເດ ອາທິດແລ້ວນີ້”.
ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດປະຈໍາປີ 2022 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະ ຫະລັດ ກ່າວວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດສອງ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການມີສະພາບການທີ່ໜ້າຕິດຕາມເບິ່ງຢູ່ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານ ຍັງບໍ່ທັນປະຕິ ບັດໄດ້ ໃນມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດ ໃນເລື້ອງລົບລ້າງການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃນປີຜ່ານມາ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງລາວ 220 ຄົນ ທີ່ຖືກຄົນຈີນບັງຄັບຫລືຫລອກໃຫ້ແຕ່ງງານ ແລ້ວເອົາໄປເປັນຂ້າທາດຂາຍປະເວນີ ຫລືອອກແຮງງານແບບຖືກບັງຄັບ. ສ່ວນສະພາບການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຍົວະເຍົ້າເອົາແມ່ຍິງໄປຂາຍບໍລິການທາງເພດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດແບບທົ່ວໄປນັ້ນ ກໍຍັງມີຢ່າງແຜ່ຫລາຍ. ເພື່ອເປັນການປິດບັງຫລືຫລົບຫລີກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍນັ້ນ ພວກແມ່ຍິງນັບອາຍຸແຕ່ 12 ປີ ຫາ 30 ກວ່າປີ ແມ່ນຖືກເອົາໄປໃຫ້ບໍລິການທາງເພດແບບມີການແອບແຝງ ຢູ່ຕາມຮ້ານກິນດື່ມ ແລະສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆ ແລ້ວກໍຖືກຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນໃໝ່ເລື້ອຍໆ ດັ່ງທີ່ ພະນັກງານອາວຸໂສຂອງລັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຮັບເຊີນໄປກວດກາການລົງທຶນທາງບໍ່ແຮ່ ຢູ່ໃນແຂວງຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ສ່ວນຫລາຍກະແອບແຝງຫັ້ນແຫລະ ແຕ່ວ່າຂະບວນການມັນຍ້າຍ ຕົວຢ່າງຢູ່ ນໍ້າງື່ມຣີສອດຮອດຫ້າເດືອນຫລືວ່າປີໜຶ່ງປີ ຕໍ່ມາມັນກະຍ້າຍໄປສະຫວັນກາສ ລະກະຍ້າຍໄປຄິງໂຣມັນ ແລ້ວມັນກະຍ້າຍ ໂຍກຍ້າຍກະໂມ໊ບ ໄປທົ່ວທີບນະພວກນີ້ນະ.”
ສ່ວນທາງສະຫະລັດນັ້ນ ໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ມອບອຸປະກອນກວດຈັບ ແລະພາຫະ ນະລາດຕະເວນ ໃຫ້ແກ່ກົມພາສີຂອງລາວ ໃນນັ້ນລວມມີລົດກະບະຈຳນວນ 2 ຄັນ ເຄື່ອງກວດຈັບສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ຈຳນວນ 20 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງກວດຈັບແບບວິດີໂອ ຈຳນວນ 2 ເຄື່ອງ ແຫວ່ນ 170 ອັນ ເພື່ອກວດກາຢູ່ກ້ອງລົດ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ ໃນການສະກັດກັ້ນ ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ລວມທັງການຄ້າມະນຸດອີກດ້ວຍ.