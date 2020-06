ຍິງສາວລາວຜູ້ນຶ່ງ ຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈ ເມື່ອສານຕັດສິນວ່າ ລັດຖະບານ ບໍ່ສາມາດ ເນລະເທດພວກທີ່ຢູ່ ສຫລ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ດາກາໄດ້

ຍິງສາວລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ພໍ່ແມ່ພານາງມາຢູ່ສະຫະລັດ ແຕ່ຕອນອາຍຸ 10 ປີ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີໃນການສະໜອງການບໍລິການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງການແພດແຫ່ງນຶ່ງຂອງ ສະຫະລັດພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການຕໍ່ເວລາໃນການເອົາມາດຕະການສຳລັບພວກທີ່ມາເຖິງໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່” ຫຼື DACA ມາໄດ້ຫຼາຍ ປີແລ້ວນັ້ນ ເປີດເຜີຍຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ນາງມີຄວາມດີໃຈຫລາຍ ທີ່ເຫັນວ່າທີ່ມີ ຄໍາຕັດສິນອອກມາໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງໃນນັ້ນສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດໄດ້ຂັດຂວາງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເພື່ອຍຸຕິໂຄງການທີ່ໃຫ້ການຄອງຄຸ້ມຄອງ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໃນຕອນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງນ້ອຍຢູ່ນັ້ນບໍ່ໃຫ້ຖືກເນລະເທດ.

ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານປະມານ 700,000 ຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ ຍັງຈະສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອາໄສຢູ່ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດອີກຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍກໍຊົ່ວໄລຍະໃດນຶ່ງ. ຍິງສາວທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມຄົນນີ້ໄດ້ເຂົ້າມາສະຫະລັດພ້ອມກັບພໍ່ແມ່ ໃນຊາວປີກ່ອນ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີແລ້ວ ນາງກໍມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ ເພາະນາງມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການອອກແບບແອັປພລີເຄຊັນດ້ານການບໍລິການ ທາງຂໍ້ມູນການແພດ. ເມື່ອມີຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວອອກມາ ນາງກໍໄດ້ບອກເຖິງ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງຕົນເອງວ່າ “It’s a relief to know that I still can stay here and work here even for a short while.” “ມັນເຮັດໃຫ້ໂລ່ງໃຈໄດ້ ເມື່ອຮູ້ວ່າຂ້ອຍຍັງສາມາດຢູ່ໜີ້ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດນີ້ຕໍ່ໄປໄດ້ອີກເຖິງແມ່ນ ວ່າຈະຢູ່ໃນຊົ່ວໄລຍະ ສັ້ນໆ ນຶ່ງກໍຕາມ.”

ໂຄງການ DACA ແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ໂດຍດຳລັດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາໃນປີ 2012. ພວກທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ DACA ນີ້ ຖືກເອີ້ນກັນໃນຊື່ນຶ່ງອີກວ່າ “ພວກທີ່ມີຄວາມຝັນ” ຫລື “Dreamers” ແມ່ນສາ ມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆເຊັ່ນປະກັນໄພສຸຂະພາບແລະມີໃບຂັບຂີ່ໄດ້ຈົນຮອດເທົ້່າທຸກມື້ນີ້ ແລະໃນທຸກໆສອງປີໃດ ພວກກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ ເຮັດວຽກ ແລະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ສະຫະລັດຕໍ່ໄປ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຸຕິໂຄງການ DACA ແລະການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ໃນປີ 2017 ໂດຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຢຸດເຊົາໂຄງການນີ້ ເພາະທ່ານຄິດວ່າ ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຍຸຕິໂຄງການ DACA ແມ່ນໄດ້ມີການຕັດສິນເຫັນພ້ອມ ໂດຍສານລັດຖະບານກາງຢູ່ໃນຫຼາຍໆລັດ ຈຶ່ງພາໃຫ້ລັດ ຖະບານທ່ານທຣຳ ຂໍອຸທອນໄປຍັງສານສູງສຸດ.

ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນວ່າ ຝ່າຍລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນພຽງພໍກ່ຽວກັບທີ່ຈະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສິ້ນສຸດລົງ ຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າ ບັນຫານີ້ຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະກະຊວງ ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນຢ່າງອື່ນອີກ ຖ້າຫາກຢາກເອົາບາດກ້າວ ເພື່ອຍຸຕິໂຄງການນີ້ອີກໃໝ່. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະໃຊ້ເວລາແກ່ຍາວໄປອີກດົນ ພາຍໃຕ້ ສະພາບ ທີ່ວ່າ ທົ່ວປະເທດກໍາລັງກະກຽມໃສ່ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນ ເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອຈະເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີທຣໍາທີ່ມາຈາກ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໃຫ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງບໍ ຫລືຈະເລືອກເອົາຜູ້ ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ທີ່ມາຈາກພັກເດໂມ ແຄຣັດມາ ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແທນທ່ານ.