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ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ ຕົກ​ລົງ​ຈັດ​ທຳ ​ຮ່າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ຮອບ​ດ້ານ ​ນັບ​ຈາກ​ປີ 2021-2030

ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ ລາວ ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ອຽງຫຼຸດ​ລົງ​ເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ສະ​ສົມ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 5,100 ລ້ານ​ໂດ​ລາເມື່ອ​ປີ 2017 ຫຼຸດ​ລົງ​ເຫຼືອ​ພຽງ 4,100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2019.

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ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ ຕົກ​ລົງ​ຈັດ​ທຳ​ຮ່າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ​ນັບ​ຈາກ​ປີ 2021-2030 ທີ່​ຮວມ​ເຖິງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ບິນ
ແລະ ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ ຕົກ​ລົງ​ຈັດ​ທຳ ​ຮ່າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ຮອບ​ດ້ານ ​ນັບ​ຈາກ​ປີ 2021-2030
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ລະ​ຫວ່າງ ສ​ປ​ປ ລາວ ກັບ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ທຳ​ຂຶ້ນ​
ໃນ​ໂອ​ກາດ​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​
ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1-3 ຕຸ​ລາ 2019 ຕາມ​ການ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ ຫງວຽນ
ຊວນ ຟຸກ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ນັ້ນ ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຕອນນ​ຶ່ງວ່າ
ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົນ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ຍິ່ງ​
ໃຫຍ່ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ພິ​ເສດ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ໂດຍ​ຈະ​ສະ​ໜ​ັບ​ສະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​
ເຫຼືອ​ກັນ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ສ້າງ​ສາ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ທັງ​ໃນ​ຂອບ​ສອງ​ຝ່າຍ
ແລະ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ກໍ​ຄື​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​
ເປັນ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ (RCEP) ແລະ ການ​ຕົກ​ລົງ​
ໃນ​ຂໍ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ບິນ
ແລະ ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ໃນ​ທະ​ເລ ຈີນ​ໃຕ້ ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ ກັບ ຈີນ ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ໂດຍ​ພື້ນ
​ຖານ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ໂອ​ກາດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 35 ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ-4
ພະ​ຈິກ 2019 ນີ້​ທີ່ ບາງກອກ ປະ​ເທດ ໄທ ກໍ​ຄື​ກ່ອນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ເປັນ
​ປະ​ທານ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ໃນ​ປີ 2020 ນັ້ນ​ເອງ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທັງ​ສອງ ກໍ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພິ​ຍານ ໃນ​ພິ​ທີ​ການ​
ລົງ​ນາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ແລະ ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຮ່ວມ​ລະ​ຫວ່າງ​ກັນ ເຖິງ 8 ສະ​ບັບທີ່​ສຳ​ຄັນ​
ກໍ​ຄື ການມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ
ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຈັດ​ທຳ​ຮ່າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່​ນັບ
​ຈາກ​ປີ 2021-2030 ເພື່ອ​ໃຊ້​ແທນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສະ​ບັບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທີ່​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​
ໃນ​ປີ 2020 ແລະ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສາ​
ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ​ທັງ​ສອງ​ກໍ​ຈະ
​ຮ່ວມ​ກັນ​ຈັດ​ທຳ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຜນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ​ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2021-2025 ອີກ​ດ້ວຍ.

ສ່ວນ​ເອ​ກະ​ສານ​ສຳ​ຄັນ​ອີກ 6 ສະ​ບັບ​ທີ່​ທາງ​ການ ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ຮ່ວມ​
ກັນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ກໍ​ຄື​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສະ​ໜອງ​ເງິນ​ກູ້​ໃຫ້​
ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈາກ​ພູ​ທິດ​ເຜິ້ງ ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ ໃນ​ເມືອງ ດຽນ​
ບຽນ​ດົງ ແຂວງ ດຽນ​ບຽນ ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ ຫວຽດ​ນາມ. ບັນ​ທຶ​ກ​ຄວາມ​
ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ທະ​ນາ​ຄານ (ປ​ີ 2019-2024) ການ​ວາງແຜນ​ການ​
ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ (ປີ 2021-2030) ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​
ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຊື້-ຂາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ພະ​ລັງ​ງານ​ລົມ, ສັນ​ຍາ​ຊື້​-ຂາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​
ນ້ຳ​ກົງ 2, 3, ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອີ່ມູນ, ເຂື່ອນ​ນ້ຳ​ອ່າງ ແລະ ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​
ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສ​ົ່ງ​ເສີມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ບິນ​ຂອງ​ບໍ
​ລິ​ສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ເດີນ​ອາ​ກາດ Viet Jet ໃນ ລາວ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້​ກໍ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ບໍ​ລິ​ສັດ ຫວງ ແອ່ງ ເຈຍ ລ່າຍ ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເພື່ອ​
ກໍ່​ສ້າງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ໜອງ​ຄ້າງ ເມືອງ​ຊຳ​ເໜືອ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຊັກ
​ຊ້າ ນັບ​ຈາກ​ປີ 2014 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເພາະ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ດ້ານ​ເງິນ​ທຶນ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​
ລວມ​ເກືອບ 75 ລ້ານ​ໂດ​ລານັ້ນ ຫາກ​ແຕ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ຫວຽ​ດ​ນາມ ກໍ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​
ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ຍັງ​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ກໍ່​ສ້າງ​ຕໍ່​ໄປ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ໂຍ
​ທາ​ທະ​ການ ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ໜອງ​ຄ້າງນີ້​ໄດ້​ກວດ​ກາ ແລະ ກະ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫວງ ແອ່ງ
ຍ້ອນ​ວ່າ​ເພິ່ນ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ກະ​ມີ​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ
ແລະ ກະ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ກັນ​ໃໝ່ ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ ຫວງ ແອ່ງ ເພິ່ນ​ກະ​ວ່າ​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​
ສຳ​ເລັດ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ນຳ​ກະ​ຊວງ​ໂຍ​ທາ​ແລ້ວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ນຳ​ກົນ​ຈັກ ນຳ​
ວັດ​ຖຸ​ເຂົ້າ​ມາ ກະ​ຄື​ສິ​ສືບ​ຕໍ່​ໃນ​ຍາມ​ແລ້ວງນີ້​ແຫຼະ."

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ ລາວ ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ອຽງຫຼຸດ​ລົງ​ເລື້ອຍໆ
ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ສະ​ສົມ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 5,100 ລ້ານ​ໂດ​ລາເມື່ອ​ປີ 2017 ຫຼຸດ​ລົງ
​ເຫຼືອ​ພຽງ 4,100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2019 ໂດຍ​ຈັດ​ເປັນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 3 ຮອງ​ຈາກ ຈີນ ແລະ
ໄທ ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃນ ລາວ ເປັນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 1 ແລະ 2 ຕາມ​ລຳ​ດັບ.

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