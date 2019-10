​ການ​ສະ​ຫລອງວັນ​ຄູ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວໃນ​ ​ຜ່ານ​ມານີ້ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ອັນ​ຄຶກ​ຄື້ນ

ຕາມໂຮງ​ຮຽນ ແລະ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຕ່າງໆ ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ແຕ່​ວ່າ ກໍ​ມີ​ຄູ​ບາງ​ຄົນ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ

​ບັນ​ຈຸ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ສອນມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ປີ ກັບ​ມີ​

ຄວາມຮູ້​ສຶກ​ທໍ້​ຖອຍ ແລະ​ຜິດ​ຫວັງຫລາຍ. ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ການ​ນີ້ ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ລາວ​ທີ່​ກ່ຽວ

​ຂ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ມີ​ຫລາຍສາ​ເຫດ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​

ຈຳ​ນວນຄູ​ທີ່​ຮຽນ​ຈົບ​ມາ ແລະ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ສອນ​ຢູ່ໃນ​ຕົ​ວ​ເມືອງແມ່ນ​ເກີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​

ການ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເດັກ​ນ້ອຍ ຢູ່​ໃນເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຊ້າ​ໆ. ​ນັກ​ຂ່າວວີ​ໂອ​

ເອ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ວັນ​ຄູ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ​ຫາກໍຜ່ານ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ຕຸ​ລາ​ຜ່ານ​ມານີ້, ທ້າມກາງການສະເຫລີມ

ສະຫລອງກັນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ແລະສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ່າງໆ ຢ່າງຄຶກຄື້ນໃນ

ທົ່ວປະເທດຢູ່ນັ້ນ,ທາງວີ​ໂອ​ເອ​ກໍ​ໄດ້​ສຳ​ພາດສາວຄູ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່ຮັບ​ໃຊ້​ເປັນ​ຄູ​

ສອນ​ມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ປີ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ຮຽນ​ຈົບ​ມາດ້ວຍຄວາມໝາຍ​ໝັ້ນ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ

​ຄູ​ທີ່​ຖືກ​ບັນ​ຈຸ​ເປັນ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານລັດ​ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ໄວ​ກໍ​ຊ້າ ແຕ່​ກໍ​ປະ​ສົບກັບຄວາມ​ຜິດ​

ຫວັງ. ອີງຕາມການໃຫ້ສໍາພາດນາງ​ຄູ​ບິກ ຈາກ​ບ້ານ​ຈອມ​ເພັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​

ຈັນ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກມັກ​ຮັກ​ອາ​ຊີບ​ຄູ​ຂອງ​ນາງ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ແມ່ນຄົນນຶ່ງ​ເນາະມີ ຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກເປັນຄູ ແລະກໍໄດ້ໄປຮຽນຄູ

ແລະຈົບຄູມາແຕ່ປີ 2005 ຕອນນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າລັດຖະກອນ ໄປສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ

ເອກກະຊົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍປີເນາະ 8-9 ປີ. ຄືເລີ້ມແຕ່ປີ 2006 ຮອດ 2014 .

ຂ້າພະເຈົ້າຈົບປີ 2006 ຂ້າພະເຈົ້າກາໄປສອນໂຮງຮຽນເອກ ກະຊົນຈົນຮອດປີ

2014 ກໍໄປອາສາສອນຢູ່ໂຮງຮຽນລັດແຫ່ງນຶ່ງເປັນຈໍານວນ 4 ປີ 5 ປີ ແຕ່ກໍ່ບໍ່

ໄດ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍລາອອກກ່ອນ,ຂໍໂຈະ. ເພາະສະນັ້ນ

ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຝາກຜູ້ໃດ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ທີ່ຈົບສ້າງຄູລົງມາແລ້ວ ທີ່ວ່າ

ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮັບແລ້ວ ກໍຖືວ່າບໍ່ໃຫ້ຮັບເລີຍກະໄດ້ ທີ່ວ່າຄູອາສາ ມີແຕ່ວ່າຕົວເລກ

ບໍ່ມີກະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປເສັງເອົາເລີຍ ຄັນໃຜເສັງໄດ້ກະຖືວ່າບໍ່ໄດ້ ຄືວ່າບໍ່ໃຫ້ຮັບ

ເລີຍພວກອາສາ ເພາະວ່າ ຄົນທີ່ໄປອາສາຫຼາຍຄົນຄືຂ້າພະເຈົ້າເສຍກໍາລັງໃຈ

ເພາະອາສາຢູ່ຕັ້ງ 4-5 ປີ ນໍ້າມັນລົດເດືອນລະສອງແສນກີບ ​ເສຍທັງເວລາ, ເສຍ

ທັງກໍາລັງໃຈ, ເສຍທັງແນວຄິດເນາະ.”

ຕໍ່ສະ​ພາບ​ສິ້ນ​ຫວັງ ຍ້ອນບໍ່​ໄດ້ການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ຄູ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ໂຮງ​ຮຽນ​ລັດ​ນີ້ ນາງຈຶ່ງໄດ້ຕັດ

ສິນໃຈອອກໄປປະກອບອາຊີບເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວກາຍເປັນແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງອອນ

ລາຍສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າພາຍໃນທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ, ສ່ວນສາວຄູ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ບາງຄົນ ກໍເສຍແນວຄິດ ຫລາຍເຖິງຂັ້ນ ເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງຊີວິດ ທີ່ມືດມົວຕໍ່ອະນາຄົດຂອງ

ເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນຕິດຢາເສບຕິດ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງນາງຄູບິກໄດ້ໃຫ້​ເລົ່າເຖິງເລື້ອງນີ້ວ່າ:

“ສົມມຸດຄືຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີສະຕິ ຍັງຕັ້ງຫຼັກບໍ່ໄດ້ໄປຄິດໃນທາງທີ່ລົບ ກະຄືໝູ່ຄູ່ບາງ

ຄົນນີ້ ອາສາມາຫຼາຍປີຄືກັນນໍ ບາງຄົນກໍລາອອກ ກໍເສຍຄວາມຄິດ ບາງຄົນກໍໄປ

ເສເພເກເມົາໄປເຮັດໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ ໂຕນໄປຫາເງິນທາງອື່ນບໍ່ ໄປໃຊ້ບໍລິການໃນ

ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຊັກຊວນໄປເຮັດໃນສິ່ງບໍ່ດີກະມີ, ຄັນຊັ້ນກະຝາກນໍ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນບັນດາຄູ

ອາສາ ຫຼື ພະນັກງານພັກລັດສາຂາອື່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາສາແນ່ນໍ ”

ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ທາງວີໂອເອກໍໄດ້ສໍາພາດທ່ານ ສົມບູນ ມາ​ສຸ​ວັນ ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ເລ​

ຂາຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດເພື່ອ ​ຢູ​ແນັ​ສ​ໂກ ແລະອະດີດພະນັກງານໃນກົມ

ສາມັນສຶກສາ​ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາຂອງລາວ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄຳ​ເຫັນວ່າ :

“ດຽວນີ້ຄົນຢາກເປັນຄູຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່າຄົນຢາກເປັນຄູຫຼາຍແລ້ວ. ແຕ່ວ່າມັນມີບັນຫາຢູ່ວ່າ ຄົນຢາກມາເປັນຄູແລ້ວ ເຮົາກໍສາມາດຄັດເອົາຜູ້ທີ່ເກັ່ງ

ມາຮຽນຄູໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ອັນນີ້ ອັນໜຶ່ງ. ແຕ່ວ່າບັນຫາມັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຖ້າພວກນີ້

ຮຽນຈົບໄປແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໄດ້ຫັ້ນນະ, ຍັງເຫຼືອແຕ່

ພວກເກົ່າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບໍານານຫັ້ນ, ບັນຫາຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ.”

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນໃນດ້ານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ສອນ

ວິຊາຕ່າງໆ ກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງການຮຽນການສອນ ໃນໂຮງຮຽນ

ຫລາຍແຫ່ງ ຊຶ່ງທ່ານສົມບູນໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ໄປວ່າ:

“ດຽວນີ້ບັນຫາຂອງເຮົາຄືຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຫຼືອວິຊາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຍົກຕົວ

ຢ່າງ ວິຊາຄະນິດສາດ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການແຕ່ມີບາງຄົນຜັດຈົບພາສາອັງກິດຫຼາຍກວ່າ

ມັນກະສອນບໍ່ໄດ້, ຈົບວິຊາພາສາລາວ ພັດສອນວິຊາເລກຄະນິດສາດ ແລະຟີຊິກ

ສາດ ຜັດບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ແມ່ນອັນນຶ່ງ.”

ເຫດຜົນທ້າຍສຸດ ທ່ານບອກວ່າ ຄູຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫລາຍຈົນເຫລືອຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ຮຽນຈົບມາຕ່າງກໍຢາຊອກສອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ທັງນີ້ ກໍເພາະວ່າ ມີຄົນ “ຢາກຢູ່ຕົວເມືອງຫຼາຍ. ແຕ່ຈໍານວນນັກຮຽນຜັດມີໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນມີການຄວບຄຸມກໍາ

ເນີດ, ຍ້ອນເສດຖະກິດຕ່າງໆຫັ້ນລະ. ບາງຄົນກໍມີລູກໜ້ອຍ ຈໍານວນນັກຮຽນກໍມີ

ໜ້ອຍລົງ, ບາງໂຮງຮຽນກໍມີນັກຮຽນ 8-9 ຄົນ ນາຍຄູມີ 2-3 ຄົນ. ສະນັ້ນຈໍາເປັນ

ຕ້ອງໄດ້ໄປເຂົ້າບ່ອນອື່ນ, ແລ້ວມັນຈະມີຄູເຫລືອ. ບາດຢູ່ຊົນນະນະບົດຫັ້ນຄົນຜັດ

ບໍ່ຢາກໄປ ອີກອັນນຶ່ງເຫຼືອບໍ່ພໍນີ້. ບ່ອນຫຍຸ້ງຍາກຜັດບໍ່ພໍ, ບ່ອນສະດວກຜັດເຫຼືອ

ແລະ ເຫຼືອແງ່ນຶ່ງແມ່ນກ່ຽວກັບວິຊາ ບາງວິຊາທີ່ເວົ້າ. ສະ​ພາບອັນນີ້ກໍຄິດຫາວິທີ

ແກ້ໄຂຢູ່ວ່າຈະເຮັດແນວໃດຊິຕ້ອງບັງຄັບໄປສອນໄດ້ບໍຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຫຼາຍ

ດ້ານເພາະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕົວເມືອງກໍມີ.”

ສະຫລຸບແລ້ວ ການທີ່ລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດບັນຈຸຄູໃຫ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໄດ້ນັ້ນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກຄູໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ ຍອມສູ້ ຊົນອົດທົນເປັນ ຄູອາສາສະໝັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຫຍັງ ຕັ້ງຫລາຍປີ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໝົດ

ກໍາລັງໃຈ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນສະພາບ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍສືບເນື່ອງມາຈາກ ຫລາຍ

ບັນຫາ ເຊັ່ນ ຄູເກົ່າຍັງເຫລືອຢູ່ ໃນລະບົບຂອງໂຮງຮຽນລັດນັ້ນຫລາຍຢູ່, ໂດຍ

ສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະການຝຶກອົບ ຮົມຄູກໍບໍ່ແທດເໝາະ ກັບຄວາມ

ຕ້ອງການວິຊາການຮຽນ ການສອນຢູ່ໃນ ເຂດຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ ຕະຫລອດທັງ

ຍັງຂາດສິ່ງດຶງດູດເອົາຄູໃຫ້ໄປສອນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄູຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ອີກດ້ວຍ.

ອ່ານ​ບົດ​ສະ​ຫລຸດບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້:

Lao Trained Educators Disappointed and Hopeless in Finding Jobs in Public Schools

Amid the unjoyful celebrations of the National Teachers’ Day in schools and academic institutes across the country last week, many volunteered teachers who worked without any compensation or benefits for several years felt disappointed for being not accepted as civil servant in public school system. According to some officials in Ministry of Education and Sports, this problem stems from many factors, which include over-supply of teachers in the cities, while very few people are willing to go to teach in rural areas, where they are needed the most. Another factor is the fact that many teachers are not trained in the majors that are needed, such as mathematics in the public schools they want to work for.