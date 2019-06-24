ລັດຖະບາລາວ ຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ບໍລິສັດຈີນ ທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໂດຍນາຍົກລົດຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ ຈະເປັນບໍລິສັດສຸດທ້າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ, ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ທອງລຸນສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຂອງບໍລິສັດຈີນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄປເມືອງວັງວຽງ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະທີ 1 ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນຈາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄປເຖິງດ່ານບໍ່ເຕັນ ໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ນັ້ນ ຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກລັດຖະບານລາວ ເພາະວ່າ ເປັນໂຄງການທີ່ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ທາງເສດຖະກິດ ໃຫ້ແກ່ລາວ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໄປຈົນກວ່າການກໍ່ສ້າງຈະສຳເລັດຢ່າງສົມບູນນັ້ນເອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍລິສັດຈີນ ຈະເປັນລາຍສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟດັ່ງກ່າວນີ້ ເພາະລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວວ່າ ຈະຍົກເລີກ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນລາວ ໃນສ່ວນຂອງການຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນນຳເຂົ້າ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ແຕ່ການຍົກເວັ້ນ ພາສີນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄປໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພາະວ່າ ເປັນໂຄງການທີ່ໃຊ້ເງິນທຶນຫລາຍ ທັງຍັງເປັນການສ້າງເສັ້ນທາງໃໝ່ ຕະຫລອດເສັ້ນທາງ ໂດຍຜູ້ລົງທຶນຮັບຜິດຊອບຄ່າເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງທັງໝົດ ທັງຍັງໄດ້ຈັດສັນການຮ່ວມລົງທຶນ 5 ເປີເຊັນໃຫ້ລັດຖະບານລາວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາເຫັນວ່າໂຄງການນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈັດສັນເຮັດເສັ້ນທາງໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ເຕັງກັບເສັ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຊິເຮັດບໍ່ຄືກັບທີ່ເຮົາເຮັດທີ່ຜ່ານມາ ງ່າຊັ້ນຊະ ອັນນີ້ໜີ ປະຊາຊົນມີທາງເລືອກໃນເສັ້ນທາງເກົ່າ ທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ອັນທີສອງ ແມ່ນຄ່າຊົດເຊີຍ ທັງໝົດທີ່ໄປຜ່ານດິນຂອງປະຊາຊົນນີ້ ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບໝົດ. ອັນນຶ່ງອີກ ເຈລະຈານຳເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເອົາຫຸ້ນ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ 5 ເປີເຊັນ ໃຫ້ລ້າໆ ບໍ່ປະກອບສ່ວນທຶນຫຍັງກະໄດ້.”
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດສຳປະທານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ຫຼື
Highway ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກນະຄອນວຽງຈັນ ໄປເມືອງວັງວຽງໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດຢຸນໜານວິສະ ວະກຳແລະ ກໍ່ສ້າງຈາກຈີນ ເມື່ອປີ 2018 ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ ທາງຫລວງລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ແຜນການນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື One Belt-One Road ທີ່ລິເລີ້ມໂດຍ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດຈີນ ໂດຍໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງງທາງຫລວງວຽງຈັນຫາວັງວຽງຈະມີໄລຍະທາງຍາວ 113.5 ກິໂລແມັດ,
ກວ້າງ 23 ແມັດ ມີ 4 ຊ່ອງທາງ ຈະລາຈອນ ທີ່ຄູ່ ຂະໜານ ໄປກັບຖະໜົນເລກ 13
ເໜືອ ເລີ່ມຈາກ ແຍກສີເກີດ ໃນເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ຜ່ານເມືອງໂພນໂຮງ ຫາ
ຫິນເຫີບ, ບ້ານທ່າເຮືອ ແລະວັງວຽງ ຊຶ່ງຈະໃຫ້ເງິນທຶນໃນມູນຄ່າລວມ 1,300 ລ້ານ
ໂດລາ ທີ່ເປັນການຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ກັບກຸ່ມບໍລິສັດຢຸນໜານ ໃນ
ສັດສ່ວນ 5 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 95 ເປີເຊັນ ຂອງການລົງທຶນ ໃນຮູບແບບ BOT ກໍຄືບໍລິສັດ
ເປັນຜູ້ລົງທຶນ ແລະເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຄ່າທຳນຽມທາງ ແລ້ວຈຶ່ງໂອນໃຫ້ກັບ
ລັດຖະບານລາວ ເມື່ອຄົບກຳນົດ ອາຍຸສຳປະທານ 30 ປີ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ນອກຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນຫາວັງວຽງ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທາງການລາວ-
ຈີນ ຍັງຈະເລັ່ງສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນ ເຂົ້າມາລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງຫລວງຈາກ
ວັງວຽງໄປດ່ານບໍ່ເຕັນ ໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໄປເຖິງເມືອງຄຸນໝິງ ໃນ
ແຂວງຢຸນໜານຂອງຈີນ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະສາມາດຄັດເລືອກ
ບໍລິສັດຈາກຈີນ ໄດ້ໃນມໍ່ໆນີ້ ເພາະຖືເປັນໂຄງການບູລິມະສິດຂອງການຮ່ວມມືແບບ
ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລາວ-ຈີນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານມະຕິຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄັ້ງທີ 19 ຂອງພັກຄອມມິວນິສຈີນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ທັງຍັງໄດ້ຜ່ານການເຫັນ
ຊອບຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການພັດ
ທະນາລາວ ໃນໄລຍະໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ທ່ານ Yasushi Negishi ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ
(ADB) ປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວ ຕ້ອງ
ຜະເຊີນກັບ ການຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະເງິນເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີ ໂດຍປີ 2018 ລັດຖະ
ບານລາວຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະເງິນ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 14.9 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດ
ຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນ (GDP)ແລະໄດ້ມີການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຖິງ 1,750 ລ້ານ
ລິດ ເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 12 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແຕ່ສຳລັບໃນປີ 2019 ນີ້ ກໍຄາດ
ວ່າລາວຈະນຳເຂົ້ານ້ຳມັນບໍ່ເກີນ 1,000 ລ້ານລິດ ເພາະວ່າໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນ ແຫ່ງທຳອິດ
ໃນລາວ ທີ່ລົງທຶນ ໂດຍກຸ່ມເສດຖະກິດຈີນນັ້ນ ຈະເລີ້ມດຳເນີນການກັ່ນນ້ຳມັນໃຫ້ໄດ້
ໃນປະລິມານຮວມ 950 ລ້ານລິດ ໃນປີ 2019 ນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ