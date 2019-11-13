ທຸກໆໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແມ່ນໍ້າງື່ມຫຼຸດການຜະລິດໄຟຟ້າລົງເພື່ອເກັບນໍ້າໃນອ່າງໄວ້ຈົນຮອດລະດູຝົນໃນປີ 2020, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເກີດມີບັນຫາການຂາດແຄນນໍ້າຢ່າງໜັກ ໜ່ວງຢູ່ລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ເປີດເຜີຍວ່າເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແມ່ນ້ຳ
ຂອງທັງ 5 ໂຄງການ ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າລີກ 2 ໂຄງກງານທີ່ ເປັນສາຂາ ຂອງແມ່ນໍ້າງື່ມນັ້ນ ກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນນໍ້າຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍາ ເປັນຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າລົງ ເພື່ອວ່າ ຈະໄດ້ເກັບກັກ ນໍ້າໄວ້ໃນ ອ່າງ ໂຕ່ງໃຫ້ຈົນເຖິງລະດູຝົນໃນປີ 2020. ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ປະ ຊາຊົນລາວໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນນໍ້າງື່ມ ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນນໍ້າໃຊ້ ໃນຊີວິດ ປະຈໍາວັນຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ໃນຊ່ວງຕະຫຼອດລະດູການແລ້ງນີ້ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນ ກະຊວງພະລັງງານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ຢູ່ໃນອ່າງ ໂຕ່ງນໍ້າງື່ມປັດຈຸບັນ ນໍ້າບໍ່ເຕັມອ່າງຈັກເຂື່ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນຂົງເຂດນີ້ມັນເປັນໄພແລ້ງ ທຸກເຂື່ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄືກັນໝົດ ພວກເຮົາ ຕ້ອງ ໄດ້ລົດການຜະລິດລົງ ຄັນຊັ້ນ ຜົນກະທົບຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສ ຢູ່ທ້າຍນໍ້າ ຈຳພວກທີ່ລ້ຽງປາກະຊັງ, ນໍ້າປະປາ, ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນສາຍແມ່ນໍ້າງື່ມທີ່ວ່າໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ປ່ອຍນໍ້າໄປປະມານ 47 ຫາ 50 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ ແຕ່
ລະມື້ເນາະ ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການແນວນີ້ໄປຈົນຮອດທ້າຍປີ."
ທາງດ້ານກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ສະເໜີລາຍງານການວິເຄາະສະຖານະການ ແລະຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຈິງຂອງ
ປະລິມານນ້ຳທີ່ບົກແຫ້ງ ຜິດປົກກະຕິໃນນ້ຳງື່ມແລະນໍ້າຂອງ ໃນໄລຍະນີ້ວ່າ ເປັນຍ້ອນ
ປະລິມານນ້ຳຝົນຫລຸດລົງຫຼາຍຊຶ່ງຈາກການວັດແທກ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນນາ-ກັນຍາ
2019 ພົບວ່າ ປະລິມານນ້ຳຝົນໄດ້ຫລຸດລົງຈາກຊ່ວງ ດຽວກັນໃນປີຜ່ານມາຄິດເປັນອັດ
ຕາສະເລ່ຍເກີນກວ່າ 75 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳງື່ມແລະນ້ຳ ຂອງບົກແຫ້ງໃນທຸກ
ພື້ນທີ່ ນັບແຕ່ຫຼວງພະບາງລົງໄປຈົນເຖິງເຂດສີພັນດອນ-ຄອນພະເພັງ.
ລາຍງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກສາດ ລະບຸອີກດ້ວຍວ່າສະພາວະໂລກຮ້ອນທີ່
ເອີ້ນວ່າ El Nino ຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ ແຂວງພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງລາວນັ້ນ ເປັນເຂດທີ່ມີຝົນຕົກໜ້ອຍທີ່ສຸດຊຶ່ງຈາກ ການວັດແທກໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ພົບວ່າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວມີປະລິມານນ້ຳຝົນພຽງ 3
ເປີເຊັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະຫຼວງນ້ຳທາ ກໍມີປະລິມານນໍ້າຝົນພຽງ 15 ເປີເຊັນ ແລະ 19 ເປີ
ເຊັນ ທຽບໃສ່ປະລິມານນ້ຳຝົນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ (Mekong River-
Commission -MRC) ເປີດເຜີຍວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ
ມີຢູ່ເຖິງ 54 ໂຄງການທີີ່ຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວນັ້ນຖືເປັນປັດໄຈນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງບົກ
ແຫ້ງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ກໍຕ້ອງກັກເກັບນ້ຳໄວ້ ໃນອ່າງໂຕ່ງທີ່ມີປະລິ
ມານຮວມກັນເຖິງ 38,000 ລ້ານແມັດກ້ອນ ແລະເມື່ອສົມທົບ ກັບປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກ
ລົງມາໜ້ອຍ ຈຶ່ງບໍ່ມີໂຄງການໃດທີ່ປ່ອຍນ້ຳອອກຈາ ອ່າງໂຕ່ງລົງສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງດັ່ງທີ່ ທ່ານ ໄຊນະຣົງ ເສດເຊື້ອ, ນັກວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດມະຫາວິທະຍາໄລສາ
ຣະຄາມ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຖິງກໍລະນີ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງການໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ
ໄດ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ເມື່ອມີການທົດລອງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແລະປ່ອຍນໍ້າອອກຈາກເຂື່ອນ ໃນຂະນະທີ່ທາງການໄທ ແລະຈີນແມ່ນບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນແຕ່ຢ່າງໃດ.
“ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດນີ້ເຂົາຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຈາກທາງເຂື່ອນ ຈະປ່ອຍນໍ້າເມື່ອໃດຈະເກັບນໍ້າ
ເມື່ອໃດ ນີ້ ຈະຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ກັບຊຸມຊຸນນະທ່ານ ເຣົາຈະເຫັນໃນລາວນີ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີນີ້ ເຂົາປະກາດຕະຫລອດ ນະທ່ານ ບອກວ່າ ເຂົາຈະເດີນເຄື່ອງນະ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງໃນແຂວງໄຊຍະບູລີນີ້ ໃຫ້ຕຽມ
ຮັບມື ແຕ່ຂອງເຣົາບໍ່ມີເລີຍ”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ຈີນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງສຳເລັດແລ້ວ
11 ໂຄງການ ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດເກັບກັກນ້ຳໄດ້ໃນປະລິມານລວມກັນຫຼາຍກວ່າ
49,000 ລ້ານເມັດກ້ອນໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືສາເຫດສຳຄັນອີກປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ ຂອງບົກແຫ້ງໃນເວລ ານີ້ ເພາະຈີນໄດ້ຫລຸດການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນຊຽງຮຸ່ງ
ລົງ 50 ເປີເຊັນ ຈາກລະດັບປົກກະຕິ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ທັງຍັງ
ບໍ່ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊ່ວງເວລາໃນການປ່ອຍນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດທີ່ຢູ່ເຂດລຸ່ມໄດ້
ຮັບຊາບ ເປັນການລ່ວງໜ້າອີກດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຕຽມການເພື່ອຮັບມືກັບ ບັນຫາຜົນກະທົບ ໄດ້ເທົ່າທັນກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ.
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