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ລາວ

ລັດ​ຖະບານ​ລາວຈັດ​ການກວ​ດ​ສອ​ບເນື້ອ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ ທີ່​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

​ແຜ່ນ​ທີ່​ແຮ່​ທາດ​ ໃນ​ລາວ

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ທາງ​ການ​ລາວ ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ສອບ​ສຳ​ປະ​ທານທີ່​ດິນກວ້າງກວ່າ 206,220 ເຮັກ​ຕ້າ ທີ່​ສົງ​ໄສວ່າ​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມທຳ​ມະ​ຊາດ ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​​​​​​​​​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຈັດ​ຕັ້ງ​​ການກວດ​ສອບ​ແ​ຜນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານທີ່​ສົ່ງ​ຜົນ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ສົມ​ມາດ ພົນ​ເສ​ນາ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ທຳ​ມະ​ຊາດແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເລກທີ 35/ນຍ ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2019ເພື່ອ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງຄະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ຂຶ້ນ​ມາ ເພື່ອ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ການກວດ​ສອບສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ທີ່ມອບ​ໃຫ້ ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໄປ​ແລ້ວ ​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ ກວ້າງກວ່າ 206,220 ເຮັກ​ຕ້ານັ້ນ ເພາະ​ສົງ​ໄສວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຕ່າງໆ ໃນ​ເຂດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນັ້ນ ໂດຍ​ການກວດ​ສອບຈະ​ເປັນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ທຳ​ມະ​ຊາດແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ​ພາກ​ສ່ວນ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເລກ​ທີ 35/ນຍ ແລະ​ຈະ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃຫ້​ແລ້ວ​ເສັດ​ໃນ​ເດືອນ ຕຸ​ລາ 2019 ນີ້ ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສົມ​ມາດ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ “ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກໍ​ໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກະ​ຊ​ວງ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ-ບໍ່​ແຮ່ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ-ການ​ຄ້າ ຈະ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ກາ​ໂຄງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ມີ​ສັນ​ຍາ​ເຊົ່າ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ພວກ​ເຮົາ 206,220 ເຮັກ​ຕ້າ ສະ​ນັ້ນທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເລກ​ທີ 35/ນຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ເດືອນ 6 ນີ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະສະ​ເພາະ​ກິດ ໂດຍ​ມີ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ເປັນ​ຜູ້​ຊີ້​ນຳ ຈະ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕາມ​ການ​ຊີ້​ນຳ ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ທ່ານ​ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີນີ້ ແຕ່​ນີ້ ຮອດ​ເດືອນ 9 ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ."

ພ້ອມ​ກັນນີ້ ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ ຍັງ​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ສອບ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຈຳ​ນວນ 438 ຕອນ ທີ່​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່ສຳ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ​ວ່າ ໄດ້​ຈັດຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ​ການ​ລົງ​ທຶນ ໃນ​ລາວ​ຫຼື​ບໍ່ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານທີ່​ດິນ ສຳລັບ​ການ​ສຳ​ລວດ ແລະ​ຄຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ນັ້ນ ຈະ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ຖື​ເປັນ​ກິດ​ຈະ​ການ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່ກວມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ ໃນ​ລາວ ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ນັ້ນ​ເອງ.

ທັງ​ນີ້ ທ່ານ​ຄຳ​ມະ​ນີ ອິນ​ທິ​ລາດ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ວ່າ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແລະ​ບໍ່​ແຮ່ ຖະ​ແຫຼງ
​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ແຮ່​ທາດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ລາວໄດ້​ສຳ​ຫຼວດ​ພົບ​ແຮ່​ທາດແລ້ວ
ກວ່າ 570 ແຫຼ່ງ ຊຶ່ງກວມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກຳ​ໂລ​ແມັດ​ມົນ​ທົນ
ຫຼື​ເກີນກວ່າ 68 ເປີ​ເຊັນ ຂອງພື້ນ​ທີ່ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ລາວ ໂດຍ​ໃນ​ນີ້​ທາງ​ການ​ລາວ ທັງ​ໃນ​
ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ​ແລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ກໍ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ
ແລະ​ຕ່າງ​ຊາດ ໄປ​ແລ້ວ​ເຖິງ 649 ບໍ​ລິ​ສັດ ໃນ 942 ກິດ​ຈະ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະ​ຂຸດ​ຄົ້ນ
​ແຮ່​ທາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ຫາກ​ແຕ່ ທ່ານບຸນ​ທອງ ຈິດ​ມະ​ນີ ຮອງ​ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ລັດ​ຖະບານ
ລາວ ຕົກ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ທີ່​ເສຍ​ປຽບ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນຢ່າງ​ຍາວ
ນານ ໃຫ້​ແກ່ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ​ແລະ​ຕ່າງ​ຊາດ ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ໂດຍ​ຈາກ​ການກວດ​ກາ
​ໃນ​ໄລຍະຜ່ານ​ມາ ພົບ​ວ່າ ໂຄງ​ການ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ຂະ​ໜາດໃຫຍ່ ບໍ່​ໄດ້ ປະ​ຕິ​ບັດ
​ຕາມ​ສັນ​ຍາ ໂດຍສະ​ເພາະ ແມ່ນ​ການ​ບໍ່​ນຳ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມາ​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງ​ການ
ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຄງ​ການ​ເກີດ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພາກ​ສ່ວນ
ທີ່​ຮັບຜິດ​ຊອບ ກໍ​ຄື​ກະ​ຊວງຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ກັບ​
ກະ​ຊວງແຜນ​ການແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ນັ້ນ ກໍ​ບໍ່​ມີ​ການກວດ​ສອບ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໃຫ້
​ສຳ​ປະ​ທານ ໄປ​ແລ້ວ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​ກິດເພື່ອ​ສຶກ​ສາ-ວິ​ໄຈ​ແລະ​ວິເຄາະບັນ​ຫາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ໃນ​ລາວ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2017 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ໂດຍ​ໄດ້​ມອບໝາຍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າການ​ກະ​ຊ​ວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ ທີ່​ມີ​ຮອງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ການ ໂດຍ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ ໃນ​ປີ 2017-2018 ກໍ​ສາ​ມາດ​ຢຶດ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ ຂອງ​ລັດທີ່​ຖືກ​ຍັກ​ຍອກ ໄປ​ເປັນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໄດ້​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000 ເຮັກ​ຕາ.

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