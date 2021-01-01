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ລາວວາງແຜນ ຈະສ້າງເຂື່ອນພູງອຍ ຊຶ່ງເປັນເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃສ່ລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ

ບໍລິເວນທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນຫຼວງພະບາງໃນອະນາຄົດ ທີ່ແນມຈາກແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ລາວພວມວາງແຜນຈະສ້າງໃນອັນທີ່ຈະເປັນເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງທີ 7 ໃສ່ລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຫຼ້າສຸດ ໃນແຜນຍຸດທະສາດທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອຈະກາຍເປັນ “ໝໍ້ໄຟ ແຫ່ງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້” ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວພາຍໃນປະເທດ ທີ່ແຈ້ງໃຫ້ເອເຊຍເສລີຊາບ.

ເຂື່ອນພູງອຍ ທີ່ມີຄວາມແຮງ 728 ເມກາວັດ ຊຶ່ງຈະແລ້ວສຳເລັດ ພາຍໃນປີ 2029 ນັ້ນ ຈະຮ່ວມສົມທົບໃສ່ກັບເຂື່ອນຕ່າງໆທີ່ເປີດໃຊ້ວຽກໃນປັດຈຸບັນຢູ່ແລ້ວຄືເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ແລະເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ພ້ອມທັງ ເຂື່ອນປາກແບງ ປາກລາຍ ຫຼວງພະບາງ ແລະເຂື່ອນຊະນະຄາມ ທີ່ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສ່ວນອີກ 2 ເຂື່ອນ ຄືເຂື່ອນປາກຊົມ ແລະເຂື່ອນບ້ານກຸ່ມ ຈະເລີ້ມກໍ່ສ້າງຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງຈາກພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ ກ່າວຕໍໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ພະແນກພາສາລາວ ເມື່ອວັນທີ 23 ທັນວາຜ່ານມານີ້ວ່າ “ການສຶກສາເບິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມໃນຂັ້ນຕົ້ນ ສຳລັບເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນີ້ ຫາກໍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໂຄງການນີ້ຍັງຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີການສຶກສາຕື່ມອີກຫຼາຍໆຢ່າງ.”

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍພວກຊາວບ້ານ ນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ທັນເວົ້າເຖິງເທື່ອ. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເວົ້າເຖິງເທື່ອວ່າເວລາໃດ ແລະບ່ອນໃດ ທີ່ພວກຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈະຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່.”

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຂື່ອນເປັນພາກສ່ວນອັນສຳຄັນ ໃນແຜນການຍຸດທະສາດສຳລັບການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນີ້.”

ທ່ານກ່າວວ່າ ໂຄງການນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາ ກົນ ຫຼື MRC ເພື່ອນຳເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າເທື່ອ “ຍ້ອນວ່າ ລາຍລະອຽດ ຂອງຜົນການສຶກສາສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວເທື່ອ.”

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນແມ່ນ້ຳຂອງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຍື່ນຜົນການສຶກສາສຳຫຼວດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການເຂື່ອນຊະນະຄາມ ເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ຫຼື PNPCA ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາແລະການຕົກລົງຄາດວ່າ ຈະແລ້ວສຳເລັດໃນກາງປີ 2021 ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນ ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນນີ້ ຈຶ່ງຈະຖືກນຳສະເໜີ.

ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ມັກໄດ້ຍິນກັນເລື້ອຍໆຢູ່ລາວ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສລີວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການສ້າງເຂື່ອນໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງອີກແຫ່ງນຶ່ງ.

ປະຊາຊົນທີ່ບ້ານຂອນແກ່ນ ໃນເຂດເມືອງຈຳປາສັກກ່າວວ່າ “ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້​ໄດ້ມີການສຳຫຼວດທີ່ຖາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບເລື້ອງຊັບສິນ ກ່ຽວກັບຫ້າງຮ້ານແລະຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ.”

ປະຊາຊົນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິນຫຍັງເທື່ອກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ. ພວກເຮົາບໍ່ຢາກຍົກຍ້າຍ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຖືກຍ້າຍໄປໃສ. ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ບ່ອນນີ້ມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນແລ້ວ ແລະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ນີ້ແມ່ນບ່ອນຢູ່ທີ່ຖາວອນຂອງພວກເຮົາ.”

ລາວບ້ານກ່າວວ່າ ເລື້ອງລາວກ່ຽວກັບພວກຊາວບ້ານຖືກຍົກຍ້າຍຍ້ອນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ ມັກໄດ້ຍິນກັນເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍມີຄວາມທຸກຍາກ ກວ່າທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍເປັນຢູ່ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ລາວ ແລະເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບ່ອນໃໝ່.

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຊາວບ້ານຂອນແກ່ນ ແມ່ນຊາວໄຮ່ຊາວນາ ທີ່ປູກເຂົ້າແລະຜັກໝີ່ຕ່າງໆຫຼືບໍ່ກໍພາກັນລ້ຽງສັດ. ບາງຄົນມີທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເປັນຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນຮ້ານອາຫານ ຫຼືວ່າບ້ານພັກເພື່ອຮອງຮັບພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນມາຈາກໄທ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ.

ພວກເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຕໍ່ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແກ້ງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະຫາມທີ່ຢູ່ຕາມແຄມນັ້ນ.

ມີທ່າທາງວ່າ ຊາວບ້ານຂອນແກ່ນທັງໝົດ ຊຶ່ງມີ 142 ຄອບຄົວ ຫຼືປະມານ 800 ຄົນ ຈະຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍ.

ປະຊາຊົນຄົນທີສອງໃນເມືອງຈຳປາສັກ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີວ່າ ຊາວບ້ານຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານ ພິຈະລະນາຄືນອີກກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນພູງອຍ.

ປະຊາຊົນຄົນນັ້ນກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານສ້າງເຂື່ອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຫາເງິນ ແຕ່ເຂື່ອນນີ້ຈະທຳລາຍຄວາມສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດ ແລະຊັບສິນຂອງພວກເຮົາ.”

ສ່ວນອີກຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສລີວ່າ “ຂ້ອຍກໍໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ. ພວກເຮົາບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນີ້.”

ຮວມທັງບ້ານຂອນແກ່ນ ໂຄງການມູນຄ່າ 2.4 ຕື້ໂດລາດັ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ທັງໝົດ 200 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນ 88 ບ້ານ ຢູ່ໃນ 7 ເມືອງ. ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກກວ່າໝູ່ ແມ່ນບ້ານຂອນແກ່ນ ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນຢູ່ 811 ຄົນ ຈາກ ​142 ຄອບຄົວ ອີງຕາມຜົນການສຶກສາຂອງໂຄງການ.

ເຖິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີການລົງນາມ ໃນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າເທື່ອກໍຕາມ ແຕ່ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ 2 ບໍລິສັດ ຄືບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳໜັກແລະກໍ່ສ້າງດູຊານ ແລະບໍລິສັດກໍເຣຍເວັສເທີນພາວເວີ້ ໄດ້ຖືກທາບທາມໃຫ້ເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະເລີ້ມໃນປີ 2022 ຫາ 2029 ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຈະເຣີນພະລັງງານແລະນ້ຳແຫ່ງເອເຊຍ (CEWA) ຂອງໄທ ເປັນຜູ້ເຮັດວຽກເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງລັດຖະບານໄທແລະລາວ.

ໃນຂະນະທີ່ແມ່ນ້ຳຂອງປະກອບເປັນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຊາຍແດນທີ່ມີຄວາມລວງຍາວທັງໝົດ 1,845 ກິໂລແມັດ ລະຫວ່າງໄທແລະລາວ ປະຊາຊົນໄທທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆກໍໄດ້ຮ້ອງທຸກຕໍ່ລັດຖະບານໄທ.

ດຣ. ສົມກຽດ ປຣະຈຳວົງ ເລຂາທິການອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດຂອງໄທ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພວມຕິດຕາມເບິ່ງໂຄງການນີ້ິ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ທາງບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນທັງໝົດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.”

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຫຼັງຈາກ PNPCA ຂອງເຂື່ອນຊະນະຄາມສຳເລັດເສັດສິ້ນລົງແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະສຶກສາເບິ່ງເຂື່ອນພູງອຍ. ຖ້າຫາກມີການສ້າງ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນີ້ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຝັ່ງໄທ. ນ້ຳອາດຈະລົ້ນຖ້ວມເຂົ້າໄປໃນດິນໄທ.”

ດຣ. ສົມກຽດ ປຣະຈຳວົງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ປາກເຊຊຶ່ງເປັນທີ່ວ່າການແຂວງ ແຂວງຈຳປາສັກ ພຽງແຕ່ 18 ກິໂລແມັດ ທີ່ມີປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນອາໄສຢູ່ ແລະມັນຈະຫ່າງຈາກປາກນ້ຳມູນ ທີ່ໄຫຼຕົກໃສ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ພຽງ 50 ກິໂລແມັດ ໃນຈັງຫວັດສີສະເກດຂອງໄທ.

ລາວໄດ້ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼາຍໆສິບແຫ່ງໃສ່ລຳນ້ຳຂອງແລະແມ່ນ້ຳສາຂາຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ວິໄສທັດ “ໝໍ້ໄຟ ແຫ່ງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້” ໂດຍມີແຜນ ການຂັ້ນສຸດທ້າຍເພື່ອສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າເພີ້ມຂຶ້ນໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູ່ໃນຂົງເຂດ.

ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານລາວມອງເຫັນວ່າ ການຜະລິດໄຟຟ້າເປັນຊ່ອງທາງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດກໍຕາມ ແຕ່ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງຍ້ອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີການຍົກຍ້າຍພວກຊາວບ້ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍພຽງພໍ ຕະຫຼອດທັງຄຳຖາມໃນເລື້ອງການເງິນແລະການຈັດແຈງໃນເລື່ອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພະລັງງານ. (ລາຍງານຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ)

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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