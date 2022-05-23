ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5 ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປາກຊັນ-ບຶງການ ຈະແລ້ວສຳເລັດ ແລະ ເປີດການນຳໃຊ້ພາຍໃນປີ 2023 ໃນປັດຈຸບັນນການກໍ່ສ້າງຄືນໜ້າແລ້ວກວ່າ 28 ເປີເຊັນ.
ທ່ານ ໄລທອງ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ຫຼື ສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 5 ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປາກຊັນ-ບຶງການນັ້ນຖະແຫຼງວ່າ ການກໍ່ສ້າງຢູ່ເບື້ອງລາວມີ 2 ສັນຍາດ້ວຍກັນ ກໍຄືການກໍ່ສ້າງຖະໜົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຂົວ ແລະ ອາຄານປະຈຳດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ການດຳເນີນງານໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວກວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງແຜນການ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຂົວຈາກຈຸດເຄິ່ງກາງແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ເບື້ອງລາວນັ້ນກໍຄືບໜ້າແລ້ວເກີນກວ່າ 28 ເປີເຊັນຂອງແຜນການຈຶ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າການກໍ່ສ້າງທັງເບື້ອງລາວ ແລະ ໄທ ຈະສຳເລັດ ແລະ ເປີດການໃຊ້ໄດ້ຕາມແຜນການໃນທ້າຍປີ 2023 ຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍການດຳເນີນງານຢູ່ເບື້ອງລາວໃນປັດຈຸບັນຈະເລັ່ງກໍ່ສ້າງເສົາຂົວໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນລະດູຝົນທີ່ກຳລັງຈະມີເຖິງນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ໄລທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ສັນຍາ 1 ແມ່ນເຮົາເລັ່ງເສົາກາງນ້ຳ ເພາະວ່າຍັງອີກເສົາທີ່ກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວປັກເຂັມ ຫຼືວ່າຜະລິດເຂັມຢູ່ກາງນ້ຳຫັ້ນ ເພາະວ່າໃນເສົາກາງນ້ຳມມັນສິມີ 3 ເສົາເຮົາແລ້ວແຕ່ 2 ເສົາແລ້ວເສົາສຸດທ້າຍມັນຢູ່ກາງນ້ຳຫັ້ນກະກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວໃຫ້ທັນກ່ອນນ້ຳມາ. ສັນຍາ 2 ນີ້ແມ່ນເຮົາສິເລັ່ງໃຫ້ໄດ້ມຸງຫຼັງຄາອາຄານດ່ານ ເວລາລະດູຝົນມາເຮົາມຸງໄດ້ແລ້ວເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ທັງຊັ້ນ 1 ຊັ້ນ 2 ໄດ້ ແລະຫຼັງຈາກມຸງຫຼັງຄາແລ້ວ ໂຄງການເຮົາກະໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກໄປຕາມແຜນຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າມີອຸປະສັກກະຢ່າເນາະ ເຮົາກະພະຍາຍາມສູ້ງຊົນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນແລ້ວກະພ້ອມກັນຟັນຝ່າອຸປະສັກ.”
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5 ຈະໃຊ້ເງິນທຶນໃນມູນຄ່າລວມ 3,930 ລ້ານບາດທີ່ຈັດສັນໂດຍລັດຖະບານໄທທັງໝົດ ໃນນີ້ລວມເຖິງເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລັດຖະບານໄທໄດ້ຈັດສັນແກ່ລັດຖະບານ ລາວ ໃນມູນຄ່າລວມ 1,248 ລ້ານບາດທີ່ແບ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ 30 ເປີເຊັນ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ 70 ເປີເຊັນ. ສ່ວນທາງການແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ກັບຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5 ເພື່ອຮອງຮັບເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກອີກດ້ວຍ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນລັດຖະບານລາວ-ໄທຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບຈັງຫວັດໜອງຄາຍເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນການກໍ່ສ້າງຄູຂະໜານກັບຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 1 ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນດ້ານໂດຍສານ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍລົດໄຟ ແລະ ລົດຍົນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ສຳລັບຂົວແຫ່ງໃໝ່ນີ້ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ-ໄທ ທີ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ.
ທັງນີ້ທາງການໄທໄດ້ປັບປ່ຽນວິທີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນ ໂດຍຂະບວນລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອວັນທີ 26 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທັງຍັງຈະສືບຕໍ່ການສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນດ້ວຍວິທີການນີ້ເພິ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດກວ່າການຂົນສົ່ງທາງລົດ ແລະ ເຮືອໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍຄາດວ່າໄທຈະສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳເຊັ່ນຢາງພາລາ ແລະ ເຂົ້າສານໄປຈີນດ້ວຍລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນປີ 2022 ນີ້ຄິດເປັນປະລິມານລວມເກີນກວ່າ 6 ລ້ານໂຕນ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ລວມເຖິງໝາກໄມ້ 22 ຊະນິດທີ່ລັດຖະບານຈີນອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຈາກໄທເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2022 ນີ້ທີ່ຄາດວ່າຈະມີປະລິມານເກີນກວ່າ 2.5 ລ້ານໂຕນ ຂຶ່ງຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 185,000 ລ້ານບາດຫຼືກວ່າ 5,600 ລ້ານໂດລາ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ລັດຖະບານໄທກໍໄດ້ອະນຸມັດການຈັດສັນງົບປະມານໃນມູນຄ່າ 4,765 ລ້ານບາດເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 6 ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງສາລະວັນກັບຈັງຫວັດອຸບົນຣາຊະທານີ ໂດຍມີກຳນົດກໍ່ສ້າງແລ້ວສຳເລັດ ແລະ ເປີດການນຳໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2025 ໂດຍງົບປະມານທີ່ຈັດສັນດັ່ງກ່າວແບ່ງເປັນ 2 ສ່ວຄື 50 ເປີເຊັນເປັນງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໄທ ສ່ວນອີກ 50 ເປີເຊັນນັ້ນເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເງິນກູ້ທີ່ລັດຖະບານ ໄທ ຈັດສັນໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ທັງນີ້ຈຸດກໍ່ສ້າງຂົວຢູ່ລະຫວ່າງເຂດບ້ານປາກແຊງ ອຳເພີນາຕານ ຈັງຫວັດອຸບົນຣາຊະທານີ ກັບບ້ານປາກຕະພານ ເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍຂົວຍາວ 1,020 ແມັດມີ 2 ຊ່ອງຈະລາຈອນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງລະຫວ່າງໄທ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ດ້ວຍໄລຍະທາງພຽງ 150 ກິໂລແມັດຈຶ່ງຖືເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ 3 ປະເທດທີ່ມີໄລຍະທາງສັ້ນທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບເສັ້ນທາງອື່ນນັ້ນເອງ.
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