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ລາວ ຈະສະ​ເໜີພູຫີນ​ໜາມ​ໜໍ່ ​ຢູ່​​ເຂດຊາຍ​ແດນ ຮ່ວມ​ກັບຫວຽດ​ນາມ ຕໍ່ UNESCO ​ໃຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ພູ​ຫິນ​ໜາມ​ໜໍ່.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່ UNESCO ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ຮັບຮອງ​ເຂດ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ ພູ​ຫີນ
​ໜາມ​ໜໍ່​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ຮ່ວມ​ກັບ​ອຸ​ທະ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ Phong Nha-
ke Bang ໃນ​ຫວຽດ​ນາມ ຊຶ່ງ ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ບົວ​ເງິນ​ຊາ​ພູ​ວົງ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ວັດ​ທະນະ​ທຳ ແລະ​ທ່ອງ
​ທ່ຽວ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ໃ​ຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອລັດ​ຖະ​ບານລາວ
​ໃນ​ການຕຽມຄວາມພ້ອມ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ນຳ​ສ​ະ​ເໜີ​ຕໍ່​ອົງ​ການ UNESCO ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ
​ຮອງ​ເອົາ​ເຂດ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ພູ​ຫີນ​ໜາມ​ໜໍ່​ໃນ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ​ຂອງ​ລາ​ວ​ ໃຫ້​ເປັນ
​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທາງທຳ​ມະ​ຊາດໃນ​ໂອ​ກາດ ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ມໍ​ລະ​ດົກ
​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 44 ໃນ​ປີ 2020 ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ Fuzhou ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ.

ທັງ​ນີ້​ທາງ​ການ​ຫວຽດ​ນາມ​ກໍ​ຍັງ​ເຫັນ​ດີ​ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຂດ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​
ພູ​ຫີນ​ໜາມ​ໜໍ່​ໃຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທາງທຳ​ມະ​ຊາດທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ຮ່ວມ
​ກັບ​ອຸດ​ທະ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ Phong Nha-ke Bang ໃນ​ຫວຽດນາມ​ທີ່​ອົງ​ການ UNES-
CO ຮັບ​ຮອງ​ໃຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກດ້ານ​ທຳມະ​ຊາ​ດ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2003 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ແລ້ວ​
ອີກ​ດ້ວຍດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ທອງ​ໃບ ໂພ​ທິ​ສານ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ວັ​ດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​
ປ່າສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຫີນ​ໜາມ​ໜໍ່​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ນີ້​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​
ກະ​ຊວງ​ໃນຫັ້ນ​ຕ່າງ​ຈາກທົ່ງໄຫ​ຫີນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​
ສາດ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມີ ສ.ສ ຫວຽດ​ນາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ Phong Nha-Ke
Bang ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກມ​າຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2003 ມີ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ທາງ​ດ້ານທຳ​
ມະ​ຊາດ ຊີ​ວະ​ນາ​ນາ​ພັນຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາ​ມ​ອຸ​ດົມ​ສົ​ໃບູນ​ອັນ​ດ​ໜວ​ກັນ."

ທັງ​ນີ້ໂດຍ​ລັດ​ຖ​ບານ​ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄະ​ນະ​ຜູ້ຊ່ຽວ​ຊານທີ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​
ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ອົງ​ການ UNESCO ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ອຸດ​ທະ​ຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ Phong
Nha-Ke Bang ໃນ​ແຂວງ​ກ​ວາງບິງ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທາງ​ທຳມະ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2003
ດັ່ງ​ກ່າວມ​າ​ຖ່າຍ​ທອດ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃຫ້​ກັບ​ຄະ​ນ​ະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ລາວ​ໂດຍ​
ກົງທັງ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ທາງ​ດ້າ​ນ​ທ່ານ Bastian Purer ທີ່​ປຶກ​ສາ​ອົງ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັ​ກ​ສານິ​ເວດ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ​ຊີ​
ວະ​ນາ​ນາ​ພັນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ (GIZ) ປະ​ຈຳ​ລາວ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ
​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ ເພື່ອ​ຕຽມ​ຄວາມ​ພ້​ອ​ມ ​ໃນ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີອົງ​ການ UNESCO ເພື່ອ​
ໃຫ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ພູ​ຫີນ​ໜາມ​ໜໍ່​ໃຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​
ການ​ໃນ 3 ດ້ານ ​ຕາມ​ລະ​ດັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານຂອງ​ອົງ​ການ UNESCO ໄດ້​ກຳ​ໜົດ​ໄວ້ ​ຄື​
ແຜນ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແຜນ​ງານ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​
ກົມ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ລາວ ຊຶ່ງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໄດ້​ເສັດ​ສົມ​ບູນ​ນັບ​ແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ເປັນ
​ຕົ້ນ​ມາ.

ທ່ານ Bastian Purez ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ສູງ​ທີ່​ອົງ​ການ UNESCO ຈະ​ຮັບ​ຮອງ​
ເຂດ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູ​ຫີນ​ໜາມ​ໜໍ່​ໃນ​ລາວ ​ເປັນມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ
ເພາະ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ມີທຳ​ມະ​ຊາດ​ສວຍ​ງາມ ແລະ​ປົກ​ຫຸ້​ມ​ດ້ວຍ​ປ່າ​ໄມ້​ຢ່າງ​ໜາ​ແໜ້ນ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ກວ້າງກວ່າ 82,000 ເຮັກ​ຕາ ທັງ​ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ຊ້າງ​ປ່າ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ໂຕ
ແລະ​ສັດ​ປ່າຫາ​ຍາກ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຊະ​ນິດອີກ​ດ້ວຍ.

ປັດ​ຈຸ​ບັນ ລາວ​ມີ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ 3 ແຫ່ງກໍ​ຄື ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ຜາ​ສາດ​ວັດ​ພູ ແລະ​ທົ່ງ
ໄຫ​ຫີນ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ ໂດຍ​ທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທາງ​ວັດ​ທະ​ນະທຳ
​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ່ 43 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ອົງ​ການ UNESCO
ທີ່​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ ຫາ 10 ກໍ​ລະ​ກົດ​ 2019 ທີ່ນະ​ຄອນ
Baku ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ອາເຊີ​ບາ​ຍ ຈັນ ຊຶ່ງ​ທາງ​ການ​ລາວ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາໄຫ​ຫີນ 11 ເຂດ
​ຢູ່​ໃນເຂດ​ເມືອງ​ຄຳ ເມືອງ​ແປກ ເມືອງ​ຜາ​ໄຊ ແລະ​ເມືອງ​ພູ​ກູດ ທີ່​ມີ​ໄຫ​ຫີນ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ
999 ໜ່ວຍ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ທະ​ບ​ຽນ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ສ່ວນ​ສຽງ​ແຄນ​ລາ​ວ ອົງ​ການ UNESCO ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທີ່​ຈັບ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໄດ້
​ທາງ​ສຽງ​ເພງ​ຂອງມະ​ນຸດ​ຊາດ ແລະ​ໄດ້​ມອບ​ໃບ​ປະ​ກາດສະ​ນີິຍະ​ບັດໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ
​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ 2018 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ປາ​ຣີ ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ ທາງ​ການ​ລາວ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​
ອົງ​ການ UNESCO ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮັບ​ຮອງ​ລຳ​ວົງ​ລາວ ແລະ​ລາຍ​ນາກສິ້ນໄໝ​ລາວ​ໃຫ້​ເປັນ​ມໍ
​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທີ່​ຈັບ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໄດ້​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ແລ​ະ​ຫວັງ​ວ່າຈະ​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ
​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພູ​ຫີນ​ໜາມ​ໜໍ່ ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 44 ຢູ່​ຈີນ​ໃນ​ປີ 2020.

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