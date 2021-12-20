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ລາວບໍ່​ບັນ​ລຸເປົ້າ​ໝາຍ ​​ແຜນ​ພັດທະນາສັງຄົມ​ໄດ້​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ ​ແລະ ການ​​ລະບາດ ​ຂອງ​ໂຄ​ວິດເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄົນ​ທຸກ​ຈົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​

ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ທຸກ​ຈົນ ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອ​ງ​ລາວ

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ສັງຄົມ​ໃນ​ລາວເຮັດ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ ​ແລະ ການລະບາດພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຈຳນວນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວຍາກຈົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ, ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ລາວບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ວາງ​ໄວ້
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສົມມາດ ພົນເສນາ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະ 2020-2021 ວ່າລັດຖະບານລາວ ຍັງເຮັດ​ໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາສັງຄົມ ເພື່ອຍົກສູງ ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນນັ້ນ ຖື​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນທີ່ລັດຖະບານລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າສຸດ. ທັງຍັງປາກົດວ່າ ມີຫຼາຍດ້ານທີ່ຖົດ​ຖອຍ​ລົງກວ່າເກົ່າ ເຊັ່ນ: ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ຂອງເຍົາ​ວະ​ຊົນລາວ, ການສັກຢາວັກຊີນກັນ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້ແມ່ແລະເດັກ, ການສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນ​ຫາທຸກຍາກຢູ່ໃນຊົນນະບົດ, ດັ່ງທີ່ ທ່ານສົມ​ມາດໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເມື່ອ​ບໍ່ນານມາ​ນີ້ວ່າ:

“ອັດ​ຕາ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ໃໝ່​ ​ປ.5 ແລະ ມ.4 ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ແລະ ຍັງ​ຖົດ​ຖອຍ. ອັດຕາການເກີດລູກ ມີ​ແພດຊ່ວຍ ແລະອັດຕາການໃຫ້​ວັກ​ຊີນ​ກັນ​ພະ​ຍາດມີທ່າ​ອ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ສາມາດ​ບັນ​ລຸຄາດໝາຍໄດ້. ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແຮງງານລາວທີ່ກັບຄືນມາຈາກຕ່າງປະເທດກໍຄືໃຫ້ແຮງງານລາວຢູ່​ພາຍ​ໃນ ປະ​ເທດທີ່ຫວ່າງງານເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານໄດ້ພຽງ 25.5 ເປີ​ເຊັນຂອງແຜນການປີ, ການກໍ່ສ້າງ ບ້ານວັດທະນະທຳ ແລະສູນວັດທະນະທຳເດັກຍັງປະຕິບັດໄດ້ໜ້ອຍແລະບໍ່ຍືນຍົງ. ການ​ປະ​ສານ​ງານກັບຂະ​ແໜງ​ການ​ອື່ນ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຟື້ນ​ຟູ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ຍັງ​ຊັກ​ຊ້າ.”

​ແມ່​ເອົາ​ລູກ​ນ້ອຍໄປ​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ຢູ່​ບ້ານ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ລາວ
​ແມ່​ເອົາ​ລູກ​ນ້ອຍໄປ​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ຢູ່​ບ້ານ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ລາວ

ນອກ​ຈາກນັ້ນ ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ແຜນ​ການທີ່ວາງໄວ້ ນັ້ນ ກໍ​ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່​ເນື່ອງ ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວຂາດແຄນງົບປະມານສຳ​ລັບ​ໃຊ້ເຂົ້າ​ໃນ​ໂຄງ​ການ ພັດທະນາເພື່ອລົບ​ລ້າງ​ບັນ​ຫາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ. ທັງ​ຍັງປດກົດວ່າມີປະຊາຊົນລາວທີ່ຍາກຈົນເພີ່ມຂຶ້ນ ອີກ​ດ້ວຍເພາະ​ຖືກເລີກ​ຈ້າງ​ໂດຍ​ບັນ​ດາຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ຈໍາ​ນວນ​ນັບລ້ານ​ຄົນ ​ໃນ​ນັ້ນລວ​ມ​ທັງ​ແຮງ​ງານ​ລາວຫລາຍກວ່າ 600,000 ​ຄົນ ​ທີ່​ຖືກ​ເລີກຈ້າງ​ງານ ແລະ​ເດີນ​ທາງກັບ​ຄືນ​ມາຈາກ​ໄທ. ດ້ວຍ​ພາຍ​ໃຕ້ສະພາບ​ການ​ດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດ​ໃຫ້ລັດຖະບານ​ລາວຕ້ອງ​ເລື່ອນ​ກຳ​ໜົດ

​ຄາດໝາຍຂອງ​ການລົບ​ລ້າງ​ບັນ​ຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ກຳ​ໜົດ​ເດີມ​ທີ່​ວາ​ງ​ໄວ້​ໃນ​ປີ 2020 ໄປ​ເປັນ​ໃນ​ປີ 2024 ຫຼື 2025 ອີກ​ດ້ວຍ.

ໂດຍໃນປີ 2020-2021 ລັດຖະບານລາວສາມາດສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໄດ້ພຽງ 120 ຕີື້ກີບ ຊຶ່ງພຽງພໍສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໃນ 144 ຈຸດສຸມເທົ່ານັ້ນ ຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທັງໝົດ 449 ຈຸດສຸມໃນທົ່ວປະເທດ. ສ່ວນເຂດຈຸດສູມທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕີິບັດ ໂຄງການໄດ້ໃນປີ 2020-2021 ນັ້ນກໍຕ້ອງເລື່ອນມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021-2022 ທີີ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ທາງດ້ານງົບປະມານເຊັ່ນກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບການດຽວກັນກັບໃນປີ 2019 ຊຶ່ງການສຳຫຼວດໂຕຈິງພົບວ່າມີປະຊາຊົນລາວຍາກຈົນເກີນກວ່າ 18.3 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນ ປະຊາກອນລາວທັງໝົດ

ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແຜນ​ການ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ບັນ​ຫາ​ຍາກ​ຈົນ​ໃນລາວ ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກປະ ຊາຊົນລາວ 632,909 ຄົນ ທີີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ ຄືມີລາຍບໍ່ເຖິງ 1.9 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ ຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳ​ນວນປະຊາກອນລາວທັງ​ໝົດ ໂດຍ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ກໍ​ແບ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ 153,184 ຄົນ ແລະ​ກຸ່ມ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 479,729 ຄົນ ຊຶ່ງ​ຄິດ​ເປັນ 5 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 11 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ ແລະ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ.

ທັງ​ນີ້ ​ແຂວງ​ສະ​ວັນ​ນະ​ເຂດ​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຍາກ​ຈົນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ຄື​ຫລາຍກວ່າ 230,000 ຄົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ສັດ​ສ່ວນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ຍາກ​ຈົນ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ລາວ ກໍ​ຄື​ກວມ​ເອົາ​ເກີນ 70 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ບ້ານ​ທັງ​ໝົດ. ສ່ວນ​ຄອບ​ຄົວທຸກ​ຍາກນັ້ນກໍ​ມີ​ເກີນກວ່າ 27 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທັງ​ໝົດທັງ​ຍັງບໍ່​ມີ​ເມືອງ​ໃດ ໃນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີທີ່​ຫລຸດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ບັນ​ຫາ​ຍາກຈົນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.

ສ່ວນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຄາດ​ໝາຍ​ວ່າ ລວມຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພາຍ​ໃນຂອງ​ລາວ (GDP) ​ໃນ​ປີ 2022 ຈະຄິດ​ສະ​ເລ່ຍ​ເປັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວທີ່​ລະ​ດັບ 2,496 ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ຕໍ່ຄົນ​ຕໍ່​ປີ, ຊຶ່ງຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກລະ​ດັບ 2,597 ​ໂດ​ລາ ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2021 ແລະ​ສະ​ພາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ-ການ​ຄ້າ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ (EU) ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ວ່າ ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ-19 ເຮັດ​ໃຫ້ ເກີນກວ່າ 80 ເປີ​ເຊັນຂອງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດໃນລາວຕ້ອງສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີ​ເຊັນ ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດພາຍໃນປີ 2021 ໂດຍ​ທີ່​ພາກບໍລິການ ແລະການທ່ອງທ່ຽວເສຍ​ຫາຍ​ຫລາຍທີ່ສຸດ.

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