ປະທານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສູດ ຍອມຮັບວ່າ ປະຊາຊົນລາວບໍ່ພໍໃຈຕໍ່
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານໄອຍະການຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການຮັບສິນບົນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງຫາພົ້ນຄວາມຜິດນັ້ນ.
ທ່ານ ຄໍາສານ ສຸວົງ ປະທານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສູດຍອມຮັບວ່າ ປະຊາ
ຊົນລາວໄດ້ມີການສະແດງອອກເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ການປະຕິ
ບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາພະນັກງານໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດ
ມາຈາກ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍ່ສຸດຈະລິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບເອົາສິນບົນຈາກ
ຜູ້ຕ້ອງຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ້ມເປີດຮັບຈົດໝາຍຮ້ອງຮຽນໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ
ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ສົ່ງຈົດໝາຍຮ້ອງຮຽນນັ້ນຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍຊື່ ແລະລົງ
ລາຍເຊັນຂອງຕົນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄໍາສານໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການອໍານວຍເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກວດກາການປະຕິບັດງານຂອງ ພະນັກ
ງານໄອຍະການ ໄດ້ທຸກລະດັບ ທຸກກໍລະນີ ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຕູ້ຕິດຢູ່ອົງການໄອຍະ
ການໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ໄປປ່ອນໂລດ ແຕ່ວ່າຄໍາຟ້ອງຮ້ອງ ແລະເອກະສານຕ່າງໆ ຕ້ອງ
ຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງເຊັນຊື່ ຄັນບໍ່ມີລາຍເຊັນຂອງຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງ ຫລືຂອງຜູ້ເຈົ້າຂອງບັດສົນ
ເທ່ຫັ້ນລະແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ຮັບພິຈາລະນາ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜສະເໜີມາເດ້ ຖ້າບໍ່ກ້າ
ຍື່ນຢູ່ຂັ້ນດຽວກັນ ກໍໃຫ້ຍື່ນມາໂລດທາງອົງການໄອຍະການສູງສູດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສູດຂອງ
ລາວ ກໍປາກົດວ່າ ໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສູດໄດ້ຮັບຈົດ
ໝາຍຟ້ອງຮ້ອງຈາກປະຊາຊົນພຽງແຕ່ 3 ສະບັບເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນສູງສູດໄດ້ດໍາເນີນການສອບສວນໄປແລ້ວ 1 ສະບັບ ແລະພົບວ່າ ມັນເປັນຈິງຕາມ
ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນລາວດັ່ງກ່າວ ຂຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນຄະດີອາຍາກັບ ພະນັກງານ
ໄອຍພການສອງຄົນ ແລະໄລ່ອອກການ 3 ຄົນ. ສ່ວນອີກ 2 ສະບັບກໍຈະດໍາເນີນສອບ
ສວນຕໍ່ໄປ.
ທາງດ້ານທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວເຂດ 1 ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ຢືນຢັນວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ພາຍໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງລັດ
ຖະບານລາວ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງເກີດບັນຫາຊັກຊ້າ ແລະບໍ່ມີປະ
ສິດທິພາບໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງປາກົດວ່າ ໄດ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເກົ່າທີ່ມີກົດ
ໝາຍໃໝ່ແລ້ວອອກມາແທນໃຫ້ແລ້ວນັ້ນອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຍັງ
ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມທາງດ້ານທ່ານ ທ່ານເສີມສຸກ ສິມພະວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະ
ຊວງຍຸຕິທຳ ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະ
ບານລາວ ໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະການສະໜັບສະໜູນ ຈາກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ທີ່
ແນໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຊ້ຳເຮື້ອແກ່ຍາວແລະບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນບັນຫາ
ເລື່ອງຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກຕ່າງປະເທດ ເລື່ອງລົດຍານພາຫະນະບັນຫາຍົກເວັ້ນພາສີ
ການລົບລ້າງການຍົກເວັ້ນພາສີນ້ຳມັນນຳເຂົ້າຂອງບໍລິສັດ ທີ່ລົງທຶນຢູ່ລາວເປັນຕົ້ນ.
ທາງດ້ານສໍານັກງານຕ້ານອາຊະຍາກຳໃນອາຊຽນລະບຸວ່າ ການສະກັດກັ້ນ ແລະປາບ
ປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະການຄ້າມະນຸດຊ້າມຊາດ ເປັນບັນຫາເລັ່ງດ່ວນທີ່ສຸດ ທີ່
ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາຊ່ຽນກັບຈີນ ນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງໄດ້
ເນັ້ນໜັກການຮ່ວມມືໃນ 7 ດ້ານດ້ວຍກັນ ຄືການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການ
ນຳເອົາອາຊະຍາກອນ ຫຼື ຜູ້ກະທຳຜິດຂ້າມຊາດມາລົງໂທດ ຕາມກົດໝາຍ ເອົາໃຈໃສ່
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງໄອຍະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ການປັບປຸງກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນເຖິງ
ການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ການເພີ່ມທະວີ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວ
ກັບ ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ການຮ່ວມມືໃນການສ້າງພະນັກງານໄອຍະການ ການສ້າງ
Website ຂອງກອງປະຊຸມຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການສູງສຸດ ລະຫວ່າງອາຊ່ຽນກັບຈີນ.
ໃຫ້ເທົ່າທັນກັນກັບສະພາບການຕ່າງໆ ທີ່ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງໄວວານັ້ນເອງ.
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