ຄົນລາວ ທີ່ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຕ່າງຊາດໃຫ້ສາມາດລັກ
ລອບທຳງານ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆຢູ່ໃນ ລາວ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ
ຄົມໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການລັກລອບທຳງານ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆຢ່າງບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ລາວ ໂດຍບັນດາຊາວຕ່າງຊາດໃນ ລາວ ມີທ່າ
ອຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນ ລາວ ທີ່ເຫັນແກ່
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເປັນສຳຄັນ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຊາວຕ່າງຊາດທັງໃນ
ດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການໃຫ້ເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃບອະນຸຍາດໃນການດຳເນີນ
ກິດຈະການຕ່າງໆໃນນາມຄົນລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນຄົງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ ສປປ ລາວ ນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄົນຕ່າງ
ປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມລຳພັງໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນຍ້ອນຄົນລາວເອງທີ່
ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຄື່ອນໄຫວປະ
ກອບອາຊີບ, ປະກອບມີວຽກເຮັດງານທຳເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນເລັກໆນ້ອຍໆ ບໍ່ຄຳ
ນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດລວມອັນຍາວນານຂອງຊາດ ເຊັ່ນວ່າບັນຫາເລື່ອງການໃຫ້ທີ່
ພັກເຊົາ, ການເຊົ່າທີ່ດິນ, ເຊົ່າທະບຽນວິສາຫະກິດທີ່ອອກຊື່ຄົນລາວ ນັບທັງການ
ເຮັດສັນຍາທຸລະກິດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ."
ທັງນີ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 62/ນຍ ວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂຶ້ນ
ທະບຽນ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດໃນ
ລາວ ທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງ
ຊາດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ທັງນີ້ປາກົດວ່າມີແຮງງານຕ່າງຊາດ 29,825 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຊຳລະຄ່າ
ທຳນຽມການເຮັດວຽກໃນ ລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ສະຫະພັນກຳມະບານ
ລາວ ເຊື່ອວ່າຍັງມີແຮງງານຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 21,000 ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຊຳລະຄ່າທຳນຽມ
ການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃນ ລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ມີອັດຕາຄ່າທຳນຽມ 3.6
ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈະ
ຕ້ອງຮ່ວມກັນຕິດຕາມເພື່ອນຳພາເອົາແຮງງານຕ່າງຊາດເຫຼົ່ານີ້ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ
ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນນຕີ ຍອມຮັບວ່າຄຸນນະພາບຝີມີແຮງ
ງານ ລາວ ຍັງຫ່າງໄກຈາກລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃນທຸກໆດ້ານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳ
ເປັນຕ້ອງເລັ່ງການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງແຮງ
ງານ ລາວ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະ
ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ແຮງງານ ລາວ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບແຮງ
ງານຕ່າງຊາດໄດ້ໃນທຸກໆດ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳນັ້ນເອງ.
ລັດຖະບານໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍເຖິງປີ 2020 ໄວ້ວ່າຈະພັດທະນາແຮງງານທີ່ມີຝີມືໃຫ້
ໄດ້ 658,000 ຄົນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນ ລາວ ທັງຍັງຈະສ້າງມາດ
ຕະຖານຝີມືແຮງງານໃນ 25 ສາຂາອາຊີບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຝີມືໃຫ້
ແຮງງານ ລາວ 12,500 ກວ່າຄົນໃນແຕ່ລະປີອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານອົງການແຮງງານສາກົນ ລະບຸວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມພາກ
ເອກະຊົນເພື່ອໃຫ້ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາລະດັບສູງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ເພາະວ່າການທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ບໍ່ມີງົບປະມານນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບກັບ
ຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຊັ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ລາວ ກໍສາມາດຮອງຮັບນັກສຶກສາໄດ້ 11,000 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າມີນັກ
ຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຄົນທີ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານລາວ
ໃນແຕ່ລະປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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