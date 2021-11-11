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ປະ​ຊາ​ຊົນ​​ລາວທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ຈາກ​ການ​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ​ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ ຮຽ​ກຮ​້ອງ​ສິດ​ໄດ້

ລົດ​ໄຟ​ຂະ​ບວນ​ລ້ານ​ຊ້າງ​ທີ່​ເປັນລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ຂະ​ບວນ​ທຳອິດ​ທີ່​ແລ່ນ​ທົດ​ລອງ​ຢູ່​ລາວ

ອີກບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ ກໍ​ຈະ​ຮອດ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ, ວັນທີ 2 ທັນ​ວາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີການ​ເປີດ​ໃຊ້ທາງລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນທີ່ສ້າງ​ມາ​ໄດ້​ເກືອບ 5 ປີ​ນັ້ນແລ້ວ. ເນື່ອງ​ຈາກທາງ​ລົດໄຟຄວາມ​ໄວ​ສູງ ​ທີ່ຍາວ 414 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ນີ້ ​ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງທາງລົດ ໄຟຄຸນໝິງ-ສິງກະໂປ, ຊຶ່ງແມ່ນພາກສ່ວນພື້ນຖານ ຂອງວິໄສທັດຂອງຈີນ ສຳ ລັບເຄືອຂ່າຍທາງລົດໄຟຜ່ານ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍຫລື Pan-Asia ຊຶ່ງ​ເປັນໂຄງການ ລິເລີ່ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫລື BRI ໃນເອ​ເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ຂອງ​ລາວກໍ​ຄາດຫວັງ​ວ່າ ​ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ປ່ຽນ​ສະ​ຖານ​ະ​ພາບ​ໄປ​ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງລົດ​ໄຟ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ​ໄດ້. ສິ່ງນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ດີ​ໃຈ ແລະກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ມາ​ໃຫ້​ຄົນ​ລາວ​ຫລາຍ​ຄົນ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ລົດ​ໄຟ​ແລ່ນ​ໃນ​ປະ​ເທດ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ. ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມການ​ທີ່​ວ່າ​ລາວ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດຈາກ​ການ​ມີ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງນີ້ ຍັງ​ເປັນບັນ​ຫາ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ຢູ່​ແລະ​ມີການວິພາກວິຈານຢ່າງກວ້າ​ຂວາງກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທາງລົບມີ​ມັນ​ມີຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ​ສົມ​ຊາຍ (ນາມ​ແຝງ) ຢູ່​ເຂດ​ເມືອງ​ນາ​ຊາຍ​ທອງກໍ​ເປັນ​ຜູ້​ນຶ່ງທີ່​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ທີ່​ດິນທີ່ຖືກ​ເວນ​ຄືນໄປສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟນີ້​ມາ​ໄດ້ 3 ປີກວ່າ​ແລ້ວນັ້ນໄດ້ຂໍໃຫ້ວີ​ໂອ​ເອ​ຊ່ວຍກະ​ຈາຍ​ຂ່າວນີ້​ອອກ​ໄປ​ເວົ້າ​ວ່າ:

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ສຽງ 1 ທ່ານ​ສົ​ມ​ຊາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


​ທ່ານ​ເອງ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ດິນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດໃກ້​ຄຽງ​ກັນ​ນັ້ນບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຈະ​ໄປ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ຕໍ່​ໃຜເພາະ​ທ່ານບອກວ່າ:

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​ສຽງ 2 ທ່ານ​ສົມ​ຊາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດທະນາ​ໂດຍ​ການ​ຮ່ວມ​ທຶນ 30 ເປີ​ເຊັນ ກັບ 70 ເປີ​ເຊັນລະຫວ່າງ​ບັນດາ​ບໍລິສັດກັບ​ລັດຖະບານ​ລາວ​ແລະ​ຈີນ. ຍ້ອນວ່າ​ມີ​ພູ​ດອຍ​ຫລາຍ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວມີ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ດ້ານ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ກໍ​ຄື 5 ຕື້ 9 ແສນໂດ​ລາເພື່ອ​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ນີ້. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ລັດ ຖະບານລາວແມ່ນ​ຮັບເອົາສ່ວນນຶ່ງຂອງການສະຫນອງທຶນທີ່ຕົນ​ໃຫ້​ຄຳຫມັ້ນສັນ​ຍາ​ວ່າ​ ຈະ​ຈ່າຍນັ້ນ ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າຂອງຈີນ ຫລື Eximbank, ຊຶ່ງຄວາມສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ກູ້ນີ້​ຄືນ ກໍ​ຍັງ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫລື​ເສດ​ຖະ​ສາດ ​ຍັງ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ສົງ​ໄສ​ຢູ່.

ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ທີ່​ສ້າງ​ໃນ​ລາວ

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