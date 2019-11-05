ລັດຖະບານ ລາວ ເປັນໜີ້ລັດຖະບານ ຈີນ ຫຼາຍກວ່າ 12 ຕື້ຢວນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 20 ຕື້ຢວນໃນປີ 2021 ເພາະວ່າ ລາວ ຍັງຕ້ອງການກູ້ຢືມຈາກ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງການເງິນ ເປີດເຜີຍວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1990 ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານ ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 18,540 ລ້ານຢວນ ຊຶ່ງໃນນີ້ແບ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 5,900 ລ້ານຢວນ ກັບເງິນກູ້ປອດດອກເບ້ຍ 1,300 ລ້ານຢວນ ແລະ ເງິນກູ້ພິເສດດອກເບ້ຍຕ່ຳ 11,000 ພັນກວ່າລ້ານຢວນ ຫຼືເກືອບ 1,630 ລ້ານໂດລາ ໂດຍຍັງບໍ່ລວມເງິນ 4,000 ລ້ານຢວນທີ່ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ລາວ ໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2018 ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ນອກຈາກນີ້ ການທີ່ ຈີນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບທີ 1 ໃນ ລາວ ທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມກວ່າ 11,500 ລ້ານໂດລາໃນ 779 ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ ລາວ ເຊັ່ນທາງລົດໄຟ, ທາງດ່ວນ ແລະ ໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ເປັນການຮ່ວມທຶນກັບລັດວິສາຫາກິດຂອງ ລາວ ໂດຍລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງກູ້ຢືມທຶນຈາກ ຈີນ ເປັນດ້ານຫຼັກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດໝາຍໄດ້ວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະເປັນໜີ້ເງິນກູ້ຈາກລັດຖະບານ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 20,000 ລ້ານຢວນໃນປີ 2021 ທັງຈະຕ້ອງເພິ່ງພາ ຈີນ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືທາງດ້ານວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ເທັກໂນໂລຈີຊີວະພາບ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນນັ້ນໂຄງການຮ່ວມມືພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີລະດັບສູງ ລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງການລະດັບໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນ ແລະ ເລືອກເຟັ້ນເອົາເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ລິເລີ່ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ."
ສ່ວນທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະທຸ້ມເທຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ. ທັງນີ້ດ້ວຍການພັດທະນາ ລາວ ໃຫ້ເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະຕິທຳ ໂດຍສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະປາກົດເປັນຈິງໃນທ້າຍປີ 2021 ກໍຄືໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ ລາວ ກັບ ຈີນ ທີ່ເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ລາວ-ຈີນ ນັ້ນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຜນການນຶ່ງແລວ ທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງໃນ ລາວ ຈະຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຢ່າງແຂງແຮງໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອການຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກອງທຶນນຶ່ງແລວ ນຶ່ງເສັ້ນທາງໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍການພັດທະນາການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນພາກກະສິກຳ ແລະ ການສ້າງໂຄງຂ່າຍ ອິນເຕີແນັດ ເພື່ອການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.
ທາງດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະການເປັນໜີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ໃນປີ 2016 ທີ່ຖືເປັນປີທຳອິດທີ່ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ ລາວ ມີສັດສ່ວນເກີນກວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ແລະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 65.3 ເປີເຊັນໃນປີ 2018 ທັງຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 68 ເປີເຊັນ ແລະ ເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນໃນປີ 2019 ແລະ 2020 ຊຶ່ງເປັນປີສິ້ນສຸດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 ຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໂດຍເຈົ້າໜີ້ລາຍໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ ລາວ ຄື ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ, ທະນາຄານໂລ ແລະ ລັດຖະບານ ຈີນ ຕາມລຳດັບ. ຫາກແຕ່ກໍຄາດວ່າ ຈີນ ຈະກ້າວຂຶ້ນເປັນເຈົ້າໜີ້ອັນດັບ 1 ຂອງລາວ ໃນ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ.
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