ປະເທດລາວ ຕ້ອງການໆບໍລິຈາກເລືອດ ຢ່າງໜ້ອຍ 67,500 ຖົງ ແຕ່ໄດ້ຮັບພຽງ 50 ເປີເຊັນ

ໃນທົ່ວປະເທດລາວຕ້ອງການໆບໍລິຈາກເລືອດ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 67,500 ຖົງໃນແຕ່ລະປີ
ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກໃນພາກໂຕຈິງພຽງແຕ່ 50 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຖືວ່າຕໍ່າກວ່າລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ.
ທ່ານແພງທອງ ບານຈັນທະວົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ ການຢືນ
ຢັນວ່າ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກ
ເລືອດບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 67,500 ຖົງຈຶ່ງຈະພຽງພໍສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນປ່ວຍ ແລະຜູ້ປະ
ສົບອຸບັດເຫດຕ່າງໆ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງນັ້ນຕ້ອງການທີ່
ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກເລືອດບໍ່ຕໍ່ກວ່າ 150 ຖົງ ໃນແຕ່ລະວັນຫຼື 54,750 ຖົງຕໍ່ປີຊຶ່ງ
ໃນນີ້ຍັງບໍ່ຮວມເຖິງເລືອດທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງໄປໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ທ່ານແພງທອງ
ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ.
“ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາຕ້ອງການເລືອດມື້ລະ 150 ຖົງ ສຳລັບຂັ້ນສູນກາງ ຍັງບໍ່ນັບຢູ່
ຂັ້ນແຂວງ ສ່ວນນຶ່ງເລືອດທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກສູນກາງນີ້ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ແຂວງ
ເພື່ອໄປຊ່ວຍກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງຜູ້ເຈັບເປັນຢູ່ຕາມໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ ສະນັ້ນກໍຢາກຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກການຈັດຕັ້ງ ແລະທຸກຄົນ ເພາະ
ວ່າການບໍລິຈາກເລືອດນີ້ມັນມີແຕ່ແນວໄດ້ ບໍ່ມີແນວເສຍເນາະກະໄດ້ຮູ້ໝວດເລືອດ
ໄດ້ກວດສຸຂະພາບ ອີກຢ່າງນຶ່ງກະເປັນການເຮັດເສີມສ້າງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໃຫ້
ແຂງແຮງຂຶ້ນ.”
ສ່ວນອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ສຳນັກງານປະຈຳ ສປປ ລາວ ຣາຍງານວ່າ
ການບໍລິຈາກເລືອດໃນລາວມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີ ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ປະຊາ
ຊົນລາວໄດ້ບໍລິຈາກເລືອດເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 28,800 ຄົນໃນປີ 2016 ເປັນ 30,000 ກວ່າ
ຄົນໃນປີ 2017 ແຕ່ກໍຄິດເປັນພຽງ 50 ເປີເຊັນຂອງເປົ້າ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທີ່ລະດັບ 60,
000 ຄົນໃນແຕ່ລະປີ ທັງຍັງຕໍ່າກວ່າລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ຈະຕ້ອງມີຜູ້ບໍລິຈາກ
ເລືອດບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ ແຕ່ສໍາລັບລາວກໍປາ
ກົດວ່າມີຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດຄຶດເປັນ 0.6 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດ
ເທົ່ານັ້ນ ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາ
ຂາດແຄນເລືອດຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ລະບົບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານລາວ
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງປະຊາ
ຊົນໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນລະບົບໃຫ້ບໍລິການເພື່ອສຸຂະພາບອະນາໄມທີ່
ດີ ສຳລັບເດັກນ້ອຍແລະແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພານັ້ນຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດທັງໃນ
ດ້ານບຸຄະລາການ ແລະດ້ານເຄື່ອງມືທາງການແພດ ສຳລັບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ
ການເກີດລູກຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍລາວ ທີ່ເກີດໃໝ່ນັ້ນຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງ
ຍາກທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ລາວເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາການເສຍ
ຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນຂະນະເກີດລູກ ແລະການເສຍຊີວິດຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ຍັງມີອັດ
ຕາສະເລ່ຍສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ສ່ວນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫານີ້ ກໍດ້ວຍການພັດທະ
ນາເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິຈາກໂຮງໝໍ ແລະສຸກສາລາຫຼາຍກວ່າ
1,000 ແຫ່ງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ.
ທາງດ້ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະເມີນວ່າການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະ
ບານລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນ 6 ດ້ານ ກໍຄືເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ
5 ປີ ຍັງມີສ່ວນສູງຕໍ່າກວ່າເກນເຖິງ 38 ເປີເຊັນ ສ່ວນເດັກທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າເກນ
ກໍຍັງມີອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 27 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະຮຽນ
ຈົບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 5 ກໍເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຊັກຊ້າ ສ່ວນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າ
ກວ່າ 1 ປີກໍຍັງສູງເຖິງ 45 ຕໍ່ 1,000 ຄົນ ຂະນະທີ່ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍິງທີ່ຖື
ພາກໍສູງເຖິງ 197 ຕໍ່ 1 ແສນຄົນ ສ່ວນແມ່ທີ່ເກີດລູກໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ແພດ ພະຍາບານກໍມີພຽງ 60 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
ສ່ວນສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍງານວ່າໂຄງ
ການພັດທະນາໂພສະນາການສຳລັບເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີທີ່ສະຫະລັດຊ່ວຍເຫຼືອ
27 ລ້ານໂດລາ ໃນຊ່ວງປີ 2015-2018 ກໍສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານໂພສະນາ
ການທີ່ດີໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍລາວ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 140,000 ຄົນໃນແຕ່ລະວັນ ໃນນີ້ກໍມີ
ເຖິງ 1,450 ໂຮງຮຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 7 ແຂວງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນລາວ
ອີກດ້ວຍ.
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