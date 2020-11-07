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ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 8 ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2020

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວສຸດທີ 8 ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວຊຸດທີ 8 ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໄດ້ຕໍ່າ
ກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2020 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃນດ້ານການພັດທະນາກົດໝາຍໃໝ່ໆນັ້ນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານ
ຈາກ ບາງກອກ.

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ເຊີນຟັງເມືອງລາວ ໃນປັດຈຸບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານພົງສະເໜ່ ຍຸຕິທຳ ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວ ຖະແຫຼງວ່າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 8 ໄດ້ວາງ ເປົ້າໝາຍທີ່
ຈະພັດທະນາປັບປຸງ ແລະຮ່າງກົດໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 99 ສະບັບ ໃນຊ່ວງ
ປີ 2016 ຫາ 2020 ແຕ່່ວ່າກໍປະຕິບັດໄດ້ຈິງພຽງ 85 ສະບັບ ຊຶ່ງໃນນີ້ກໍເປັນການສ້າງກົດ
ໝາຍໃໝ່ໄດ້ພຽງ 39 ສະບັບເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນອີກ 46 ສະບັບນັ້ນ ເປັນການປັບປຸງກົດໝາຍ
ເກົ່າ ໃຫ້ທໍ່ທັນກັບສະພາບການທີ່ປ່ຽນ ແປງໄປຢ່າງໄວວາ ແລະສຳຫລັບໃນກອງປະຊຸມ
ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 10 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 8 ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນ
ຊ່ວງວັນທີ 27 ຕຸລາຫາ 17 ພະຈິກ 2020 ນີ້ ກໍຈະມີການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງ
ກົດໝາຍພຽງແຕ່ 5 ສະບັບເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຖືເປັນຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຕໍ່າກວ່າ
ແຜນການທີ່ ວາງໄວ້ ດັ່ງທີີທ່ານພົງສະເໜ່ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

“ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 85 ສະບັບ ເທົ່າກັບ
86 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການສ້າງ ແລະປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ໃນນີ້ສ້າງ ກົດໝາຍໃໝ່ 39
ສະບັບ ກົດໝາຍປັບປຸງ 46 ສະບັບຄາດຄະເນກອງປະຊຸມສະ ໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 5 ສະບັບ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຕົກລົງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແກ່
ສົນທິສັນຍາ ແລະສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີຂອງລັດຖະບານໄດ້ຈຳນວນ
ທັ້ງໝົດ 21 ສະບັບໄດ້ເປັນເຈົ້າການແລະ ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ໃນການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນີຕິກຳໄດ້ຈຳນວນ 19 ຄັ້ງ.

ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກເລຂາທິການລັດຖະບານອາຊຽນ ເປີດເຜີຍວ່າບັນຫາສຳຄັນ ປະ
ການນຶ່ງ ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງລັດຖະສະພາອາຊຽນໄດ້ຢິບຍົກຂຶ້ນມາປຶກສາ ຫາລືກັນ
ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທຸກໆຄັ້ງ ກໍຄືບັນຫາການພັດທະນາທາງ ດ້ານກົດໝາຍທີ່ບໍ່ທໍ່
ທັນກັນ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນ ໃນ ນີ້ ສປປ ລາວ ກໍເປັນປະເທດ
ນຶ່ງ ທີ່ການພັດທະນາກົດໝາຍໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງ ຊັກຊ້າທີ່ສຸດ ທັງຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບ
ການເຂົ້າເຖິງແລະການຮັບຮູ້ກົດໝາຍຂອງ ປະຊາຊົນລາວ ອັນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການພັດ
ທະນາ ໂຄງຂ່າຍໃນການເຜີຍແຜ່ກົດ ໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງສະດວກ
ວ່ອງໄວ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ Application ໃນລະບົບໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝນັ້ນເອງ.

ທັງນີ້ໂດຍການພັດທະນາ Applicairon ດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວຜ່ານອົງການ USAID ເປັນເວລາ 5 ປີ ໂດຍມີເປົ້າ
ໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບຽບການຄ້າ ໂລກໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະ
ສິດທິພາບ ກໍຄືການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດ ປະຊາຊົນ ລາວແລະຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້
ສາມາດເຂົ້າເຖິງມິຕິກໍາຕ່າງໆໃນລາວໄດ້ຢ່າງສະດວກ ວ່ອງໄວ ທັງຍັງສາມາດປະກອບ
ຄວາມຕິເຫັນຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍທັ້ງນີ້ USAID ຈະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ແກ່ລັດຖະ
ບານລາວໄປຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2022 ຈຶ່ງຈະ ພິຈາລະນາວ່າຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມ
ເຕີມຫຼືບໍ່.

ນອກຈາກນັ້ນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ດ້ອຍປະສິດທິພາບ ກໍເປັນອີກບັນຫານຶ່ງ ທີ່ຈະ
ຕ້ອງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ເນື່ອງຈາກປະກາດວ່າປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ພໍໃຈ ແລະບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນ
ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານໄອຍະການເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາສິນບົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຈຳເລີຍພົ້ນຜິດນັ້ນ ຖື ເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ
ໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງທີ່ຜູ້ປະສານງານອົງການບໍ່ຂຶ້ນ ກັບລັດຖະບານໃນລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນ
ຢັນວ່າ:

“ກໍລະນີມັນແກ້ບໍ່ຕົກເລື້ອງຄະດີຄວາມເບື້ອງນຶ່ງຕ້ອງຍອມຮັບວ່າການເກັບກຳຂໍ້ມູນນີ້ນະ
ບໍ່ໄດ້ເຖິງຮາກຖານໂຕຈິງແທ້ໆຫັ້ນ ອາໄສເອກກະສານນີ້ນະ ກົດໝາຍວ່າ ແນວນີ້ນັ້ນ
ແມ່ນຕັດສິນແນວນີ້ໄປ ມັນລະບໍ່ແທດເຖິງໂຕຈິງເດ້ບາດນີ້ນະ ແລ້ວ ເບື້ອງນຶ່ງຄູ່ວາມໃນ
ບາງກໍລະນີຫັ້ນແມ່ນສານຕັດສິນຖືກຕ້ອງຕາມໂຕຈິງ ແຕ່ວ່າ ຫາກຍາດເອົາໄປປຽບຫັ້ນນະ
ໂຕເອງຜິດກໍບໍ່ຍອມຮັບວ່າຜິດ ຜູ້ໄປເສຍກ່ອນອັນນີ້ ໜີ້ມີຫຼາຍ ອັນທີສາມມານີ້ກະແມ່ນ
ຍ້ອນທາງຜູ້ມີພີ່ນ້ອງຢູ່ບັນດາພະແນກການຄືກັນ ນີ້ ມັນກະໃຫ້ທ້າຍໃນແນວບໍ່ດີຫັ້ນນະ
ມັນກະບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ."

ທາງດ້ານອົງການ Human Right Watch ລາຍງານວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນ
ລາວ ຍັງປະກົດມີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເກົ່າ ທີ່ຖືກແທນໂດຍກົດໝາຍ ໃໝ່ໄປແລ້ວ
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ມີການເລືອກປະຕິບັດກົດ ໝາຍກັບປະຊາ
ຊົນທີ່ຂັດແຍ້ງກັບພະນັກງານລັດກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດໃນທີ່ດິນ ທີ່ ຖືກຄືນເວນຄືນຢ່າງ
ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງກໍເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດ້ ມີຄຳສັ່ງ ໃຫ້ເລັ່ງບັງຄັບ
ຄະດີຕາມການຕັດສິນຂອງສານ ເພາະປາກົດວ່າມີຄະດີທີ່ ສານໄດ້ຕັດສິນໄປແລ້ວກວ່າ
29,000 ຄະດີນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການບັງຄັບຄະດີ ໃຫ້ ເປັນໄປຕາມການຕັດສິນ ຂອງສານ
ປະຊາຊົນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສອງລັດທາງພາກໃຕ້ ຕາມຄວາມຄາດໝາຍ ຄື ລັດອາລາບາມາ ທີ່ມີ 9 ຄະແນນ ແລະອາແກນຊໍ ທີ່ມີ 6 ຄະແນນ ລວມເຂົ້າກັບຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ 41 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕື່ມອີກສອງລັດ ດາໂກຕາໃຕ້ ທີ່ມີຄະແນນຜູ້ແທນ 11 ຄະແນນ ແລະເທັນເນສຊີ ມີ 3 ຄະແນນຜູ້ແທນ ລວມທັງໝົດທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ 55 ຄະແນນ ສ່ວນທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ມີຄະແນນຜູ້ແທນ 9 ຄະແນນ ລວມແລ້ວ ທ່ານໄບເດັນ ມີທັງໝົດ 82 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ.

ມາເຖິງເວລານີ້ ວີໂອເອ ຂໍຢຸດການບລອກ ແລະຈະກັບຄືນມາລາຍງານຕື່ມອີກ ໃນເວລາຕອນບ່າຍ ປະມານ 4 ໂມງ ກະລຸນາຕິດຕາມ

10:02 4.11.2020

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລັດນິວຢອກ ນິວເຈີຊີ ແລະເຂດນະຄອນຫຼວງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຜູ້ແທນ ຈາກທັງສາມລັດລວມທັງໝົດ 36 ຄະແນນ ບວກເຂົ້າກັບຄະແນນທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ 73 ຄະແນນ ຊຶ່ງກາຍທ່ານທຣຳ 47 ຄະແນນແລ້ວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງອີກຫຼາຍລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ສະນັ້ນແລ້ວການຕັດສິນຜູ້ຊະນະ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້.

09:47 4.11.2020
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