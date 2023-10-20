ທາງການລາວຈະຕ້ອງກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ບໍລິການທ່າບົກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງເປັນການເລືອກປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານພາສີ.
ນັກທຸລະກິດລາວເປີດເຜີຍວ່າສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງລາວສູງກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານກໍຄືການກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ບໍລິການທ່າບົກທີ່ສູງເກີນໄປ ທັງຍັງເປັນການກຳນົດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ ເພາະສະນັ້ນເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລາວສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາໃນຕະຫຼາດການຄ້າສາກົນໃຫ້ໄດ້ນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງປັບຫຼຸດ ແລະ ກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມໃນເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ລວມເຖິງການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເກັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳໃນລາວ ດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດການຄ້າໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໃຫ້ທັດສະນະວ່າ
“ອັນທີ 1 ກໍແມ່ນການກຳນົດມາດຕະຖານຂອງທ່າບົກໃນການເກັບຄ່າບໍລິການມັນຕ້ອງຄືກັນລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ. ອັນທີ 2 ກໍແມ່ນທາງລັດຖະບານພວກເຮົານີ້ຈະຕ້ອງອອກແຮງໃນການປຸກລະດົມໃຫ້ຄົນລາວນີ້ໃຊ້ເງິນກີບ. ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ບາງແຂວງກໍຍັງໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການເກັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ອັນທີ 3 ນີ້ກໍແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງການເຈລະຈາການຄ້າລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະປະເທດອ້ອມຂ້າງທີ່ຍັງມີການທີ່ບໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ ສະນັ້ນກະມີອັນໄດ້ປຽບ, ມີອັນເສຍປຽບ. ສະນັ້ນທາງພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງຮ່ວມກັນເພີ່ມເຕີມ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນສູນກາງຂອງການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງກໍຍັງປະສົບກັບບັນຫາຊັກຊ້າມາໂດຍຕະຫຼອດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການ Vientiane Logistic Park ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການເວນຄືນທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນປາກົດວ່າບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນໂຄງການໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ພຽງແຕ່ 19 ລາຍເທົ່ານັ້ນຈາກຜູ້ຖືກກະທົບທັງໝົດ 89 ລາຍທັງຍັງໄດ້ມີການປັບຫຼຸດຄ່າເວນຄືນລົງອີກດ້ວຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າເວນຄືນທີ່ກຳນົດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນເປັນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືເປັນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວທ່ານນຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ການປະຕິບັດຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ພໍ່ແມ່-ປະຊາຊົນມາຮອດປັກຈຸບັນນີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຫຼືວ່າໂຄງການໂລຈິສຕິກ ພໍ່ແມ່-ປະຊາຊົນຍັງຄອງຄອຍຢູ່ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແທ້ໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພາະວ່າ 2019 ໂຄງການເລີ່ມແຕ່ປະຊາຊົນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍມາດຮອດດຽວນີ້ກະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ການຊົດເຊີຍກະຍັງສິຕ່ຳກ່ອນເກົ່າອີກ ອັນນີ້ເຫັນວ່າບໍ່ຍຸຕິທຳຕໍ່ພໍ່ແມ່-ປະຊາຊົນ.”
ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວທີ່ໄດ້ເວນຄືນທີ່ດິນກັບສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວໃນນີ້ກໍສາມາດຕົກລົງ ແລະ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວໄດ້ແລ້ວ 7,306 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າຊົດເຊີຍ 1,530 ກວ່າຕື້ກີບຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 833 ຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນຊົດເຊີຍໃນມູນຄ່າ 313.48 ຕື້ກີບເພາະເຫັນວ່າການຊົດເຊີຍມີອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງລວມທັງບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຕົວຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງກໍເປັນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຍອມຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຕ່ຳເກີນໄປນັ້ນເອງ.
ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວໃນເຂດ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທີ່ດິນຖືກເວນຄືນ 3,832 ເຮັກຕາ, ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຕົ້ນໂດຍການຊົດເຊີຍຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອະດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງມີອັດຕາສະເລ່ຍ 11,000-80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ. ສ່ວນຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນມີອັດຕາສະເລ່ຍ 15,000-137,000 ກີບຕໍ່ແມັດໃນຂະນະທີ່ທີ່ດິນຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີລາຄາເກີນກວ່າ 2.5 ລ້ານກີບຕໍ່ຕາແມັດໃນປັດຈຸບັນ. ໝາຍຄວາມວ່າຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ເປັນຈິງເຖິງ 18 ເທົ່າຕົວ.