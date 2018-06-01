ລັດຖະມົນຕີລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງ ແຜນພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້າລາວ ດຳເນີນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາ ໃນພາກພະລັງ
ງານໄຟຟ້າທ່ານນຶ່ງຂອງລາວ ດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຮັດໃຫ້ມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ພາຍໃນ
ຢ່າງພຽງພໍແລະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເລີີນ ມີລາຍ
ງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍແຮ່ ໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາໃນພາກພະລັງ ງານໄຟຟ້າ
ໃນລາວ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອ
ຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດຢ່າງພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ມີການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ທັງຍັງມີລັກສະນະທີ່ກ້າວກະໂດດອີກ
ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມະນີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ.
“ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາວຽກພະລັງງານ ທີ່ມີຫລັກສະນະເປັນລະບົບ
ຄົບຊຸດ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍໂຕທີ່ໜັກແໜ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະມີດ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຊຶ່ງຜົນສຳເລັດທີ່ກ້າວກະໂດດໃນການພັດທະນາດ້ານ
ນີ້ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ຂອງພວກເຮົານີ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະມີສ່ວນເພີ້ມຂຶ້ນໃນການສົ່ງອອກ.”
ທ່ານຄຳມະນີ ບອກວ່າພາຍໃນປີ 2021 ລາວຈະມີເຄື່ອນໄຟຟ້າເຖິງ 100 ໂຄງການ ມີ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມຫຼາຍກວ່າ 13,000 ເມັກະວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້
67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ/ຕໍ່ປີ ໂດຍໃນນີ້ແບ່ງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່
ມີຢູ່ແລ້ວ 46 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 6,444 ເມັກະວັດ ທີ່ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟ
ຟ້າໄດ້ເຖິງ 35,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ແລະກຳລັງກໍ່ສ້າງ 54 ໂຄງການມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ
ລວມ 6,618 ເມັກະວັດ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 32,000 ລ້ານກິໂລວັດ/
ໂມງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດໃນຊ່ວງປີ 2020 ຫາປີ 2021.
ທັ້ງນີ້ໂດຍທາງການລາວ ທັງຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບ
ການພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປແລ້ວ 357 ໂຄງການ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ
26,147 ເມັກະວັດ ທີ່ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ລວມກັນເຖິງ 115,118 ລ້ານກິໂລວັດ/
ໂມງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ 3 ຝ່າຍວ່າດ້ວຍການຊື້ຂາຍ ແລະການສົ່ງກະ
ແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວ ໄທ ແລະມາເລເຊຍ ໃນທ້າຍປີ 2017 ໂດຍລັດວິສະຫະກິດ
ໄຟຟ້າລາວ ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນປະລິມານ 100 ເມັກກະວັດໃຫ້ມາເລເຊຍຜ່ານໂຄງ
ຂ່າຍຂາຍສົ່ງໃນໄທນັບຈາກວັນທີ 1 ສິງຫາປີ2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ສ່ວນການສົ່ງກະແສ
ໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ແລະມຽນມາ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຳເນີີນການ
ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພາະຍັງມີໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງຢ່າງຈຳກັດ.
ນອກຈາກນັ້ນແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ ຜ່ານໄທ ມາເລ
ເຊຍ ເພື່ອໄປໃຫ້ເຖິງສິງກະໂປ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈັດການລົງນາມໄດ້ ເນື່ອງຈາກລັດຖະ
ບານມາເລເຊຍ ຕ້ອງການສຶກສາສຳຫຼວດກ່ຽກັບຜົນກະທົບຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ
ສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງ ມາເລເຊຍສິງກະໂປ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນເສຍ
ກ່ອນຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນການສຶກສາສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວກໍຍັງ ບໍ່ແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງພະ
ລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວໄປຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປນັ້ນ ບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບ
ປະທຳ.
ທາງດ້ານທ່ານສິຣິ ຈິຣະພົງພັນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານຂອງໄທຖະ
ແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການທີ່ໄທມີປະລິມານພະລັງງານໄຟຟ້າສໍາລອງໃນລະດັບທີ່ເກີນກວ່າ
ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນເຖິງ 39 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸບັນ ແລະເມື່ອພິຈາລະນາປະກອບ
ກັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 3 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ສາມາດຄາດການໄດ້ວ່ານັບຈາກປັດຈຸບັນໄປຈົນເຖິງປີ 2026 ປະເທດໄທບໍ່ມີຄວາມ
ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຊື້ ຫຼືນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນອີກແຕ່
ຢ່າງໃດ.
ທັ້ງນີ້ລັດຖະບານໄທໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ 9,000 ເມັກະວັດໃນ
ຊ່ວງປີ 2019 ຫາ 2044 ແຕ່ໃນປີ 2021 ລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງ ງານໄຟຟ້າ
ໄດ້ເຖິງ 13,000 ເມັກກະວັດ ແລະຄາດວ່າລາວຈະຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ 2,862
ເມັກະວັດໃນປີ 2021 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີປະລິມານພະລັງງານໄຟຟ້າສໍາລອງເກີນ
ກວ່າຄວາມຕ້ອງການເຖິງ 1,138 ເມັກະວັດ ແລະຈະຕ້ອງສົ່ງອອກໄປປະເທດອື່ນ
ທີ່ບໍ່ແມ່ນປະເທດໄທ.
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