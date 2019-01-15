ລັດຖະມົນຕີ ລາວ ຢືນຢັນວ່າຍັງຈະສືບຕໍ່ການຍົກລະດັບການຜະລິດພະລັງງານໄຟ
ຟ້າໃນໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍໄລຍະທີ 3 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດພະລັງ
ງານໄຟຟ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 235 ເມກະວັດ.
ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຖະ
ແຫຼງຢືນຢັນວ່າການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ
ໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ໃນພາກຂະຫຍາຍໄລຍະທີ 3 ຍັງຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປຊຶ່ງ
ຈາກການສຶກສາສຳຫຼວດໂດຍອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ
(JICA) ພົບວ່າການຍົກລະດັບດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ສາມາດຜະລິດ
ພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 155 ເມກະວັດໃນປັດຈຸບັນເປັນ 235 ເມກະວັດ
ເພາະວ່າມີເຂື່ອນໄຟຟ້າເຖິງ 6 ໂຄງການທີ່ຈະປ່ອຍນ້ຳ ຄິດເປັນປະລິມານລວມ
7,200 ລ້ານແມັດກ້ອນລົງມາໃນອ່າງຕົ່ງຂອງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 1 ທີ່ສາມາດຈະນຳມາໃຊ້
ໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ອັນຈະເປັນການຮັບປະກັນການຕອບ
ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ ດັ່ງທີ່
ທ່ານ ຄຳມະນີ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ເນື່ອງຈາກວ່າເຂື່ອນນ້ຳງື່ມເປັນເຂື່ອນທີ່ມີອ່າງໃຫຍ່ ສາມາດບັນຈຸນ້ຳໄດ້ເຖິງ 7,200
ລ້ານແມັດກ້ອນ ອັນນີ້ເປັນສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆຢູ່ທາງພາກເໜືອນີ້ມີ
6 ເຂື່ອນທີ່ຈະປ່ອຍນ້ຳລົງມາ ແລະ ເກັບກັກຢູ່ໃນນ້ຳງື່ມ 1, ຄັນຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາ
ບໍ່ມີການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟ
ຟ້າຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຈະມີບັນຫາ ສະນັ້ນພວກ
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາໂດຍມີອົງການ JICA ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍໃນການສຶກສາ
ໂຄງການນີ້ ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 235 ເມກະວັດ"
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ
ຈາກແຂວງວຽງຈັນໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງວັນທີ 20 ພະຈິກ-21 ທັນວາ 2018 ທີ່
ຜ່ານມາວ່າ ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໂດຍ
ຢ້ານວ່າຈະເກີດບັນຫາຄືກັບກໍລະນີທີ່ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຖ້າຫາກວ່າ
ການອະນຸມັດໂຄງການບໍ່ໄດ້ມີການກວດສອບຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ໂປ່ງໃສຢ່າງແທ້
ຈິງ.
ພ້ອມກັນນີ້ ປະຊາຊົນລາວ ຍັງມີຄວາມກັງວົນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການປ່ອຍນ້ຳໃນປະລິ
ມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອອກຈາກເຂື່ອນແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫານ້ຳຖ້ວມຢ່າງຮຸນແຮງ
ແລະ ກວ້າງຂວາງຄືກັບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍ້ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ທຳການກວດສອບທຸກໂຄງການຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ໂປ່ງໃສຢ່າງແທ້ຈິງ ກ່ອນທີ່ຈະ
ອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ.
ທາງດ້ານທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກເຂດນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ວ່າ ຄວນໃຫ້ຄວາມ
ສຳຄັນຕໍ່ການເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າມີສ່ວນເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນ ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ ຈະ
ຕ້ອງຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຂອງກຸ່ມລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່
ປ່ອຍນ້ຳລົງມາຖ້ວມຊັບສິນ ແລະ ໄຮ່ນາຂອງປະຊາຊົນ.
ໂດຍເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ-ກັນຍາຜ່ານມາ ຄືເຂື່ອນນ້ຳ
ງື່ມ 1, 2 ແລະ 5, ເຂື່ອນນ້ຳໄຜ່, ເຂື່ອນນ້ຳຊອງ, ເຂື່ອນນ້ຳລີກ ແລະ ເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 2
ໂດຍໄພນ້ຳຖ້ວມໄດ້ກວມເອົາພື້ນທີ່ໃນເຂດ 2,409 ບ້ານ, 115 ເມືອງ, 17 ແຂວງ
ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 616,477 ຄົນໃນ 126,619 ຄອບ
ຄົວໃນເຂດ 2,382 ບ້ານ, 124 ເມືອງ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 55 ຄົນ, ສູນຫາຍ 65 ຄົນ ແລະ
16,709 ຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ເພາະເຮືອນຖືກນ້ຳຊັດເສຍຫາຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ ສ່ວນນາປີ
ກໍເສຍຫາຍໄປກວ່າ 90,600 ເຮັກຕາ, ເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ພືດຕ່າງໆເສຍຫາຍກວ່າ
15,000 ເຮັກຕາ, ຄອງຊົນລະປະທານ 778 ແຫ່ງ, ໜອງປາ 5,387 ແຫ່ງ, ງົວ-ຄວາຍ
ໝູ-ແບ້ 23,000 ຕົວ ແລະ ສັດປີກ 70,000 ກວ່າຕົວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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