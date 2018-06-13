ຄວາມຫຼົ້ມແຫຼວ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ໃນການ ຈັດຫາ ວຽກເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ຄວາມຫຼົ້ມແຫຼວ ໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນລາວ ເຮັດໃຫ້ມີການອົບພະຍົບ
ແຮງງານຈາກຊົນນະບົດເຂົ້າມາເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຍັງມີການເດີນທາງໄປລັກລອບ
ທຳງານໃນໄທເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ຢືນຢັນວ່າ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະສັງຄົມ ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມ
ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ກໍແມ່ນການທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ
ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຕາມແຜນການນັ້ນ ຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການອົບພະຍົບຫຼືການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກຊົນນະບົດ
ເຂົ້າມາໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ທັງຍັງປາກົດມີແຮງງານລາວຈຳນວນຫຼາຍ
ໄດ້ພາກັນເດີນທາງຕໍ່ ໄປລັກລອບທຳງານໂດຍຜິດກົດໝາຍ ໃນໄທເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງອີກດ້ວຍ.
ໂດຍສະພາບບັນຫາ ດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຈາກ 2 ສາເຫດທີ່ສຳຄັນດ້ວຍກັນ ຄືການທີ່
ພາກລັດຖະບານລາວ ຍັງບໍ່ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງກະເສດຕະກອນ
ທີ່ຕິດພັນກັບພາກທຸລະກິດເອກກະຊົນ ແລະການພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ສຸມໃສ່ເຂດຕົວ
ເມືອງຫຼາຍກວ່າເຂດຊົນນະບົດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ຢ່າງພຽງພໍ ແລະຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄືການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ ໃນເຂດເມືອງຂອງ
ກຳລັງແຮງງານຈາກເຂດຊົນນະບົດນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານລຽນ ທິແກ້ວ ໃຫ້ການຢືນຢັນ
ວ່າ: “ໃນປັດຈຸບັນ ມັນມີບັນຫາຄົນຢູ່ຊົນນະບົດ ໄຫຼເຂົ້າຕົວເມືອງ ອັນນຶ່ງບໍ່ມີວຽກ
ເຮັດງານທຳ ບາງເທື່ອກໍຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານພວກເຮົາບໍ່ມີນະໂຍ
ບາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຕິດພັນນຳໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ພາກເອກກະຊົນ ອັນທີສອງມາ ກະດ້ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາຕ່າງໆ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊົນນະບົດມັນທຸກຍາກຫຼາຍ ຄົນກະໜີມາຫາສີແສງລະເນາະ ແຕ່ຄັນ
ຖ້າວ່າເອົາອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຫຼືວ່າ ຫັນຖານວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ເຂົ້າໄປສູ່
ຊົນນະບົດຫຼວງຫຼາຍ ເຂົາບໍ່ມາເນາະ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຝີມື ກໍນັບ
ເປັນປັດໄຈນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕ່ຳກວ່າງານມີຝີມືຊາວຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນ
ທະບຽນ ໄວ້ກັບກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງລາວ ຈຳນວນ
22,766 ຄົນ ແລະເຊື່ອວ່າຍັງມີແຮງງານຊາວຕ່າງຊາດອີກຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ
ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບທາງການລາວ.
ນອກຈາກນີ້ ການທີ່ລາວບໍ່ສາມາດ ຕອບສະໜອງແຮງງານມີຝີມືໃຫ້ກັບບໍລິສັດ
ຕ່າງຊາດໃນລາວໄດ້ຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຈ້າງແຮງງານຊາວຕ່າງຊາດໄດ້ຫຼາຍໝື່ນຄົນ ໃນຂະນະທີ່ແຮງງານລາວ
ສ່ວນຫຼາຍພາກັນເດີນທາງໄປທຳງານໃນໄທ ເພາະໄດ້ຄ່າຈ້າງສູງກວ່າໃນລາວ
ໂດຍກະຊວງແຮງງານໄທ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວທຳງານໃນໄທ ໄດ້
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈຳນວນ 158,000 ກວ່າຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ຫາກແຕ່ເຄືອຂ່າຍເພື່ອການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງດ້າວໃນໄທ ເຊື່ອວ່າມີແຮງງານ
ລາວຫຼາຍກວ່າ 4 ແສນຄົນ ທີ່ລັກລອບທຳງານໃນໄທ ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ຈະສ່ຽງຕໍ່ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ ຫຼືສ່ຽງຕໍ່
ການຖືກຈັບແລະສົ່ງກັບຄືນລາວກໍຕາມ ຫາກແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍຍອມສ່ຽງ
ເພາະວ່າອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳໃນໄທສູງກວ່າໃນລາວເກີນກວ່າ 2 ເທົ່າຕົວນັ້ນເອງ.
ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງ ຂັ້ນຕ່ຳ ຈາກ 9 ແສນ
ກີບ ເປັນ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ ຕໍ່ເດືອນ ແລະໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຢ່າງເປັນທາງການ
ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ຫາກແຕ່ວ່າຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ຢູ່ໃນ 3,053 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວ ທັງຍັງ
ໄດ້ສຳພາດຜູ້ອອກແຮງງານລາວ 85F056 ຊຶ່ງໃນນີ້ເປັນແຮງງານລາງ 67,524 ຄົນ
ທີ່ດຳເນີນການ ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ພົບວ່າຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ
ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບ 1 ລ້ານ 1 ແສນກີບ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ
1 ລ້ານ 2 ແສນກີບ ແລະຂະແໜງບໍລິການ 2 ລ້ານ 5 ແສນກີບ ຕໍ່ເດືອນ ຈຶ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ສາມາດດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ໄດ້ໃນສະພາວະ ຄ່າຄອງຊີບຕົວຈິງ
ໃນປັດຈະບັນ.
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