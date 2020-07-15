ລາວຂາດແຄນທຶນສໍາຮອງເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ 2 ຕື້ ໂດລາ ຍ້ອນການ ຂາດດຸນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດຍອມຮັບວ່າ ລັດຖະບານລາວຂາດແຄນທຶນສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າເຖິງ 2,000 ລ້ານໂດລາໂດຍມີສາເຫດສໍາຄັນມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນທຸກໆ ປີ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຖະແຫລງວ່າ ລັດຖະບານລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານທຶນສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 4,000 ລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ ຫາກແຕ່ວ່າ ກໍສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ພຽງ 50 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ກໍຄືສາມາດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າອອກຈາກລາວໄປຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 2,000 ລ້ານ ໂດລາເທົ່ານັ້ນ ໃນແຕ່ລະປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນທຶນສໍາຮອງເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າເຖິງ 2,000 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ດັ່ງທີ່ທ່ານສອນໄຊ ຢືນຢັນວ່າ:
“ການເກັບຊື້ຈາກມວນຊົນທົ່ວໄປໄດ້ຫລຸດລົງ 60 ເປີເຊັນຈາກລະດັບສະເລ່ຍ 1,600 ລ້ານ ໂດລາ ແລະ14,000 ລ້ານບາດ ມາເປັນພຽງ 743 ລ້ານໂດລາ ແລະ 5,900 ລ້ານບາດຕໍ່ປີ ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມຕ້ອງການ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນສັງຄົມ ເພື່ອນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດບໍ່ຫລຸດ 4,000 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປີ ແຕ່ວ່າຄວາມສາມາດເກັບຊື້ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ 3-4 ປີມານີ້ ຢູ່ປະມານ 2,000 ລ້ານໂດລາ ຖືວ່າ ເຮົາຍັງຂາດດຸນຢູ່.”
ທັງນີ້ ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ຄາດການວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດດຸນບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຖິງ 9.4 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວ ມີບໍ່ເຖິງ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຫຼືເທົ່າກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ລັດຖະບານລາວຈຶ່ງໄດ້ມີມະຕິເຫັນຊອບແລະມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເປັນພາກ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບການເຈລະຈາກັບສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະປະເທດເຈົ້າໜີ້ຂອງລາວ ເພື່ອຂໍເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ ແລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຄືນໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ໃນປີ 2020 ເປັນກໍລະນີພິເສດ ເພາະວ່າການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວປະຕິບັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ທັງຍັງຈະຕ້ອງຂໍກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການຟື້ນຟູພາກການຜະລິດ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ດັ່ງກ່າວລວມທັງ ການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານເພື່ອລະດົມທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ.
ໂດຍຫລ້າສຸດ ລັດຖະບານ ລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ດຳເນີນການຈັດຈຳໜ່າຍ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ທີ່ມີມູນຄ່າລວມ 1,700 ຕື້ກີບ ໃນຊ່ວງເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ກຳໜົດຜົນຕອບແທນເປັນດອກເບ້ຍໄວ້ເຖິງ 6 ອັດຕາດ້ວຍກັນ ກໍຄື 6.8 ເປີເຊັນ, 6.95 ເປີເຊັນ, 7.2 ເປິເຊັນ, 7.5 ເປີເຊັນ, 7.7 ເປີເຊັນ ແລະ 8 ເປີເຊັນ ສໍາລັບພັນທະບັດອາຍຸ 3 ປີ, 5 ປີ, 7 ປີ, 10 ປີ, 15 ປີ ແລະ 20 ປີ ຕາມລຳດັບ ດ້ວຍລາຄາຈຳໜ່າຍພັນທະບັດໄວ້ທີ່ 1 ລ້ານກີບ.
ການອອກພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານລາວຄັ້ງລ້າສຸດນີ້ ຖືເປັນຄັ້ງທີ 5 ນັບແຕ່ ເດືອນທັນວາປີ 2018 ແຕ່ຖືເປັນຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຈໍາໜ່າຍເປັນພັນທະບັດສະກຸນ ເງິນກີບໂດຍ 3 ຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ເປັນພັນທະບັດສະກຸນເງິນກີບ ກໍຄືພັນທະບັດ ທີ່ມີມູນຄ່າ 1,000 ຕື້ ກີບໃນເດືອນທັນວາ 2018 ກັບ 714.87 ຕື້ກີບ ເມື່ອເດືອນກຸມພາ ປີ 2019 ແລະ 1,700 ຕື້ກີບໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ໂດຍທີ່ພັນທະບັດມີລາຄາ 1 ລ້ານກີບ ຕໍ່ໜ່ວຍ ທີ່ການຈອງຊື້ຕ້ອງມີລາຄາ 10 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ .
ທັ້ງນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ອອກພັນທະບັດ ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດເປັນ ຄັ້ງທຳອິດເມື່ອວັນທີ 1 ຫາ 31 ຕຸລາ 2019 ໂດຍມີມູນຄ່າລວມ 500 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄື 1,000 ໂດລາ ກັບ 3,000 ໂດລາ ແລະ 5,000 ໂດລາ ໂດຍຜູ້ຊື້ພັນທະບັດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເປັນ ດອກເບ້ຍໃນອັດຕາ 5 ເປີເຊັນ, 6 ເປີເຊັນ ແລະ 7 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ ສໍາລັບພັນທະບັດທີ່ມີອາຍຸ 1 ປີ 3 ປີ ແລະ 5 ປີ ຕາມລໍາດັບ ແລະຜູ້ຊື້ພັນທະບັດຈະໄດ້ຮັບເງິນ ຕົ້ນຄືນເມື່ອຄົບກໍາໜົດແລ້ວເທົ່ານັ້ນ .
ສ່ວນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະການເປັນໜີ້້ພາກລັດຖະບານເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍເຫັນໄດ້ໃນປີ 2016 ທີ່ຖືເປັນປີທຳອິດ ທີ່ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ GDP ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 70 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ທັງຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 75 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.
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