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ການຄ້າພາຍໃນລາວ ມີມູນຄ່າລວມ ເກີນກວ່າ 51,687 ຕື້ກີບໃນປີ 2017

ສິນຄ້າອຸບປະໂພກ ນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດໄທ ວາງຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດຂອງລາວ

ການ​ຄ້າ​ພາຍ​ໃນ​ລາວ​ມີ​ມູນ​ຄ່າລວມ​ເກີ​ນກວ່າ 51,687 ຕື້​ກີບ​ໃນ​ປີ 2017 ເພີ້​ມຂຶ້ນ
15.1 ​ເປີີ​ເຊັນ ທຽບໃສ່​ປີ 2016 ສ່ວນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າ​ງປະ​ເທດ ​ກໍ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ເຖິງ
9,345 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໂດຍ​ລາວ​ໄດ້​ປຽບດຸນການ​ຄ້າ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ​ການ​ຄ້າ​ ລາຍ​ງານ​ວ່າການ​ຈາລະຈອນ​ສິນຄ້າ​ພາຍ​ໃນ​ລາວ
​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2017 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຄຶດ​ເປັນມູນ​ຄາ​ການ​ຄ້າ​ລວມ ຫຼາຍ​ກວ່າ 51,687 ຕື້​ກີບ
​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ເຖິງ 15.1 ​ເປິ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2016 ສ່ວນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ກໍ​ມີ​ມູນຄ່າ​
ລວມ​ເຖິງ 9,345 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ສະຫະລັດ ໃນ​ນີ້​ເປັນການ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​
ໃນມູນ​ຄ່າ 4,803 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ​ ເພີ້​ມຂຶ້ນ 13.4 ​ເປີເຊັນ ສ່ວນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​
ສິນຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 4.542 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ 7.6 ​ເປີ​ເຊັນ
ທຽບໃສ່​ປີ 2016 ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວເປັນ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ປຽບ​ດຸນການ​ຄ້າ​ ໃນມູນ​ຄ່າ 261 ລ້ານ​
ໂດ​ລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງຖືເປັນ​ປີ​ທີ 2 ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ​ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດມາ​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​
ອອກ​ ໄດ້ເກີນ​ແຜນການ ​ແລະການນຳເຂົ້າສິນ​ຄ້າຫລຸດລົງ ​ສຳລັບໂຄງການລົງທຶນ
ຕ່າງໆໃນລາວ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ມູນ​ຄ່າ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ ບັນລຸໄດ້​ເກີນ​ແຜນ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບຮອງ 22.2 ​ເປີ​ເຊັນ ມູນ​
ຄ່າ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ບັນລຸ​ໄດ້​ເທົ່າ​ກັບ 80 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນການ​ເກີ​ນດຸນການ​
ຄ້າ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ​ອຸດສາຫະກຳປຸງ​ແຕ່ງ​ ໄດ້​ເຕີບ​
ໂຕ​ຂຶ້ນ ສ່ວນວ່າ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າປະ​ເພດ​ກົນຈັກ ອຸບປະກອນ​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່​ໃຫຍ່​ ນັບ​
ທັງ​ ນໍ້າມັນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ໂຄງການ​ຕ່າງໆ​ ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ ມູນ​ຄ່າ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​
ຈຶ່ງ​ຫລຸດ​ລົງ."

ສຳ​ຫລັບໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2018 ລັດຖະບານ​ລາວ ກໍ​ຄາດໝາຍ​ວ່າ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​
ຈະ​ມີ​ມູນ​ນຄ່າ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ເປັນ 9,993 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ສາມາດ​ຊຸກຍູ້
​ການສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ
5,015 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ​ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການນຳ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ
​ເທດ​ ໃຫ້​ມີມູນ​ຄ່າ​ລວງມບໍ່ເກີນ 4,978 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວໄດ້​
ປຽບ​ດຸ​ນການ​ຄ້າ​ເປັນ​ປີ​ທີ 3 ​ໂດຍ​ສິນຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກຕົ້ນຕໍ​ ກໍແມ່ນໄຟຟ້າ ແຮ່ທາດ ສິນຄ້າ
ອຸດສາຫະກຳ ສິນຄ້າ​ກະສິກຳ​ຂອງ​ລາວ ​ໄດ້​ລົດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ເພາະ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ
ຜະລິດທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານ.

ທາງດ້ານ​ກະ​ຊ​ວງການ​ຄ້າ​ຂອງ​ໄທ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການ​ຄ້າ​ ລະຫວ່າງ​ລາວ​ກັບ​ໄທ ໃນ​ປີ
2017​ ຜ່ານ​ມາ ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ເກີນ​ກວ່າ 8,164 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ​ໂດ​ຍເພີ້​ມຂຶ້ນ​
ຈາກ​ປີ 2014 ​ເຖິງ 150 ​ເປີ​ເຊັນ ​ແລະ​ດ້ວຍ​ສະພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ວ່າ
ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງ​ລາວໄທ ຈະມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເຖິງ 10,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ​ປີ
2020 ອີກດ້ວຍ ​ໂດຍ​ສິນຄ້າ​ສຳຄັນ​ທີ່​ລາວ​ສົ່ງຂາຍ​ໃຫ້​ໄທ ກໍ​ຄື ກະ​ແສ​ໄຟຟ້າ ​ແຮ່​ທາດ
​ແລະ​ສິນຄ້າກະເສດ ສ່ວນ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ລາວ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ໄທ​ ກໍ​ຄື​ສິນຄ້າ​ອຸບປະ​ໂພ​ກບໍລິ​
ໂພ​ກ ແລະ ສິນ​ຄ້າ​ກະເສດ ​ແລະ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ກໍ່ສ້າງ ​ໂດຍໄທ​ຍັງ​ຈະ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ທີ່​ໄດ້​ດຸນ
ການຄ້າຕໍ່​ລາວ​ໃນ​ມູນຄ່າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ​ ໃນແຕ່ລະ​ປີ.

ແຕ່ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ ມາດ​ຕະການ​ນຶ່ງ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ລາວ​ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ເພື່ອ​
ຄວບຄຸມ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ກໍ​ຄື​ການຈັດ​ເກັບອາກອນ
ມູນ​ຄາ​ເພີ້​ມ ໃນ​ອັດ​ຕາ 10 ​ເປີ​ເຊັນ ຈາກ​ປະຊາຊົນ​ລາວ ​ແລະ​ຊາວ​ຕ່າງປະ​ເທດ​
ທີ່​ໄດ້​ຊື້​ເຄື່ອງ​ຕິດໂຕ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ​ ທີ່​ມີ​ລາຄາ​ເກີນ 4 ​ແສນ​ກີບ
ຫຼື 50 ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ຕາມ​ການ​ກຳນົດ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ ວ່າການ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ
ນັບ​ແຕ່​ເດືອນພະຈິກ 2016 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ໂດຍ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ຢູ່​ເຂດ​ສະເພ​າະ
ດ່ານ​ຂົວ​ມິດຕະພາບ​ລາວ-​ໄທ ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ລັດຖະບານ​ລາວ ​ກໍໄດ້​ສົ່ງເສີມ​ການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ພາກ​ອຸດສາຫະກຳ​
ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ ໃຫ້​ໄດ້​ຄຸນ​ນະພາ​ບສາກົນ ​ແລະລົດ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ການ​ຜະລິດ​ໃຫ້​ຕໍ່າລົງເຮັດ
ໃຫ້ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 4,523.9 ລ້ານ​ໂດລາສະຫະລັດ ​ແລະ​ຄວບ​ຄຸ​ມການ​ນຳ​
ເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ໄດ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 4,215.2 ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເປັນ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້
​ລາວ ​ໄດ້​ປຽບດຸນການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ລອບ 40 ກວ່າ​ປີ​ໃນ​ປີ 2016.

​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ກອງ​ປະຊຸມ​ໂຕະມົນ​ປະຈຳ​ປີ 2017 ລະຫວ່າງ ​ລັດຖະບານ​ລາວ
ກັບ​ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ອົງການ​ສາກົນ​ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ລາວ​ກ​ ໄດ້​ລະບຸ​ຢ່າງ​ຊັດ​
ແຈ້ງວ່າ ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ໃນ​ລາວ​ ທີ່​ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່
​ເນື່ອງ​ນັ້ນ​ ໄດ້​ມີ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ​ທຳ​ລາຍ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໄປ​ ຢ່າງ​ຫຼວງ
​ຫຼາຍ ຊຶຶ່ງເປັນ​ການ​ປະຕິບັດທີ່​ຂັດ​ແຍ້​ງກັບ​ເປົ້າ​ໝາ​ຍການ​ພັດທະນາ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ​ຢ່າງ​
ສິ້ນ​ເຊີງ.

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