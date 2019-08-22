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ລາວ

ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ໃນ ສ​ຫລ ແລະໄດ້ຮັບບັດຂຽວ ຖືກເນລະເທດ ກັບຄືນ ໄປລາວ

ບັດຂຽວ ຂອງທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງໃນສະຫະລັດ ໄດ້ກາຍມາເປັນເລື້ອງທີ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃນ
ສະຫະລັດ ແລະເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ປີ 2020. ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອົານະໂຍບາຍ
ທີ່ເຂັ້ມງວດເດັດຂາດ ຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາລາ​ຕິນ
ທີ່ເຂົ້າມາ ໃນສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນສັງກັດ
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຈັບກຸມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດ ລວມທັງ ພວກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບັດຂຽວ ທີ່
ເຄີຍມີຄະດີຮ້າຍແຮງນຳດ້ວຍ. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ຊາວ
​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາລາຕິນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ຕໍ່ຊາວເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດນີ້ ໃນຖານະອົບພະຍົບ ຮວມ​ທັງທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ທີ່
ເປັນຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ຖືກເນລະເທດ ກັບຄືນໄປບ້ານເກີດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ດັ່ງທີ່
ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍ ງານມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ແລະໄດ້ຮັບບັດຂຽວ ຖືກເນລະເທດ ກັບຄືນໄປລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ເດີນທາງມາເຖິງ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2002 ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງ
ລາວ ຜູ້ທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າໄທແດງ ໄດ້ອົບພະຍົບມາອາໄສຢູ່ ໃນລັດມິນເນໂຊຕ້າ ຂອງ
ສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຍື່ນເອກະສານ ປະກັນເອົາລູກຊາຍ ມາຢູ່ນຳ. ພາຍໃນ 6
ເດືອນ ທ້າວມູນທອງ ກໍໄດ້ຮັບໝາຍ​ເລກ​ ບັດ​ປະ​ກັນສັງຄົມ ຫຼື Social Security Card
ແລະຕໍ່ມາບໍ່ດົນກໍໄດ້ຮັບບັດຂຽວ ຫຼື Green Card ທີ່ສະແດງເຖິງຖານະເປັນຜູ້ອາໄສ
ຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ ຢ່າງຖາວອນ ແຕ່ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບສັນຊາດ ​ເປັນ
​ຄົນອາເມຣິ​ກັນ ຫາກແຕ່ພາຍໃນ 5 ປີ ລາວສາມາດໄປຂໍສັນຊາດໄດ້ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດຂໍ.

ທ້າວມູນທອງ ເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດໃໝ່ ຢູ່ໃນລັດມິນເນໂຊຕ້າ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ຳຮຽນ ໃນຂັ້ນ
ມັດທະຍົມ ໄດ້ບໍ່ເທົ່າໃດປີ ກໍໄດ້ອອກຈາກໂຮງຮຽນ ຍ້ອນວ່າລາວມີອາຍຸເກີນກຳ​ນົດ.
ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານ ກັບພໍ່ຂອງລາວ ເປັນ
ຜູ້ກຳກັບການແລ່ນເຄື່ອງຈັກ ເປັນເວລາ 4 ຫາ 5 ປີ. ຕໍ່ມາບໍ່ດົນ ທ້າວມູນທອງ ໄດ້
ປ່ຽນວຽກງານໄປເປັນຊ່າງຈອດ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫລ່ຍົນເຮລີຄັອບເຕີ້.

ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານ ທ້າວມູນທອງ ກໍໄດ້ຄົບຫາກັບ
ແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ມີລູກຕິດສອງຄົນ ຊຶ່ງເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທັງສອງຈຶ່ງໄດ້
ຕັດສິນໃຈຍ້າຍອອກໄປເຊົ່າຫ້ອງແຖວ ສ້າງຄອບຄົວໃໝ່ ແລ້ວມີລູກຊາຍ ນຳກັນຄົນນຶ່ງ.

ໃນຊ່ວງໄລຍະນຶ່ງ ທັງສອງໄດ້ຊວນເອົາເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນນຶ່ງ ມາອາໄສຢູ່ນຳ. ໃນເວ
ລານັ້ນ ຈຶ່ງເກີດມີບັນຫາ ໃນຄອບຄົວຂອງທ້າວມູນທອງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຖານະການ
ຢູ່ອາໄສ ໃນສະຫະລັດ ຂອງລາວ ດັ່ງທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:

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ສຳພາດ ທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ຕອນ 1
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມື່ອເກີດເລື້ອງຈົນຖືກທາງການສະຫະລັດ ຈັບເຂົ້າຂຸກ ຜູ້ກ່ຽວກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄະດີທາງກົດ
ໝາຍ ໂດຍການໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງທະນາຍຄວາມຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ມາຊ່ອຍໃນ
ການດຳເນີນຄະດີ.

ກ່ຽວກັບຄະດີດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ຂອງທ້າວມູນທອງ ເພິ່ນກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລາວໄດ້ ຖືກຈັບແທ້
ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດໄປແລ້ວ. ແມ່ຂອງທ້າວມູນທອງ ກ່າວອີກວ່າ ລາວໄດ້ຮັບການຝາກ
ໂທດໄວ້ ແລ້ວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ອອກມາຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຂອງລາວ ແລະກັບຄືນໄປເຮັດ
ວຽກໄດ້. ທ້າວມູນທອງ ກ່າວສູ່ຟັງກ່ຽວກັບຄະດີວ່າ:

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ສຳພາດ ທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ຕອນ 2
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມື່ອໄດ້ຖືກ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ICE ຈັບເອົາລາວໄປຂັງໄວ້ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ໃນລະ
ຫວ່າງ ທີ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ ຂອງກົມກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ນັ້ນ ທ້າວມູນທອງ ໄດ້ເລົ່າ
ສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຳພາດ ທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ຕອນ 3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຫລັງຈາກທ້າວມູນທອງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກຈະກັບຄືນເມືອຢູ່ລາວ ທາງກົມກວດຄົນ
ເຂົ້າເມືອງ ຈຶ່ງເລີ້ມປະກອບເອກະສານ ໂດຍປະສານງານ ໄປຍັງສະຖານທູດລາວ ທີ່
ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຖານທູດລາວ ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ ທ້າວມູນທອງ
ເພື່ອອອກໜັງສືເດີນທາງຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວ.

ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2017 ທ້າວມູນທອງໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສະຫະລັດ ກັບຄືນໄປ
ບ້ານເກີດ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວກ່າວວ່າ:

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ສຳພາດ ທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ຕອນ 4
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພີ່ນ້ອງທາງພໍ່ຂອງທ້າວມູນທອງ ໄດ້ມາປະກັນເອົາລາວຈາກທາງການ ແລ້ວນຳເອົາຜູ້
ກ່ຽວ ໄປອາໄສຢູ່ນຳ ຈົນກວ່າວ່າ ທ້າວມູນທອງ ຕັ້ງເນື້ອຕັ້ງໂຕໄດ້ ແລະຜູ້ ກ່ຽວກໍໄດ້ຕັດ
ສິນໃຈອອກໄປເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ ຕາມລຳພັງ. ທ້າວມູນທອງໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ໃນລາວວ່າ ທຸກຍາກລຳບາກຫຼາຍ ເວລາໄປຫາວຽກຫາການເຮັດ ກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດ
ຫຼື ບໍລິສັດໃດ ຮັບຈ້າງເອົາຜູ້ກ່ຽວ ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳ ຍ້ອນວ່າ ມີຄະດີທີ່ຕິດໂຕນັ້ນ ດັ່ງທີ່
ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າ:

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ສຳພາດ ທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ຕອນ 5
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຖາມ ທ້າວມູນທອງ ກ່ຽວກັບວ່າ ທາງການຂອງສະຫະລັດ ໂດຍ
ສະເພາະກົມກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະສະຖານທູດລາວ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ
ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ລາວບໍ່? ທ້າວມູນທອງ ໄດ້ຕອບວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອ
ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ດັ່ງທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກ່າວວ່າ:

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ສຳພາດ ທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ຕອນ 6
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຂ້າພະເຈົ້າຖາມ ທ້າວມູນທອງຕໍ່ໄປວ່າ ໄດ້ໄປຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ຈາກສະຖານທູດ
ສະຫະລັດປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍ່? ທ້າວມູນທອງຕອບວ່າ:

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ສຳພາດ ທ້າວມູນທອງ ຮຸ່ງນະຄອນ ຕອນ 7
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ອີງຕາມການສອບຖາມທ່ານນາງ ຄາທຣີນາ ດີຊອນ ມາເຣຍເທກູ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະປະສານງານ ໃນການເຄື່ອນໄຫວລະດັບ
ຊາດ ຂອງອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ແກ່ປະຊາຄົມ ຊາວເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື SEARAC, ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງການເນລະເທດອົບພະຍົບຈາກ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຊຶ່ງທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

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ສຳພາດ ທ່ານນາງ ຄາທຣີນາ ດີຊອນ ມາເຣຍເທກູ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ຖ້າເຈົ້າໄດ້ສັນຊາດອາເມຣິກັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເນລະເທດ
ຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ກັບຄືນໄປປະເທດບ້ານເກີດຂອງເຈົ້າເລີຍ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາ
ຈຶ່ງພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມອົບພະຍົບ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້
ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຂໍປ່ຽນສັນຊາດ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ມີເງິນຈ່າຍ
ຄ່າຍື່ນເອກະສານ ຫຼືຄ່າວ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມ ຫາກແຕ່ອັນນີ້ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ
ທີີ່ຈະບໍ່​ໃຫ້ຖືກເນລະເທດ.”

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະໄດ້ຮັບບັດຂຽວ ມາເປັນ
ເວລາຍາວນານ ແລ້ວກໍຕາມ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຂໍສັນຊາດອາເມຣິກັນ ທ່ານກໍອາດຈະ
ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຈັບກຸມ ແລ້ວຖືກເນລະເທດ ອອກຈາກສະຫະລັດ ກໍເປັນໄດ້.

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