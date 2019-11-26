ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ມີລະບົບເຕືອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວ ຈຶ່ງຕ້ອງເພິ່ງພາຂໍ້ມູນຈາກສູນເຕືອນໄພຂອງ ໄທ, ສ່ວນ ຈີນ ຈະກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບເຕືອນໄພໃນ ລາວ ທີ່ຈະແລ້ວສຳເລັດ ໃນທ້າຍປີ 2019.
ທ່ານນາງ ອຸທອນ ເພັດຫຼວງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຢືນຢັນວ່າ ຈັນເຖິງປັດຈຸບັນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ມີລະບົບເຕືອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວໂດຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພິ່ງພາຂໍ້ມູນການວັດແທກລະດັບການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຈາກສູນເຕືອນໄພຂອງ ໄທ ເປັນດ້ານຫຼັກ ເນື່ອງຈາກວ່າສາເຫດຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ລາວ ແລະ ໄທ ມີສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງກັນເພາະເປັນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຈາກຮອຍເລື່ອນຂອງເປືອກໂລກຢູ່ໃນເຂດດຽວກັນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງກັນໄດ້ເມື່ອມີເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນ.
ສ່ວນການກໍ່ສ້າງສູນເຕືອນໄພແຫ່ງທຳອິດໃນ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການ ຈີນ ນັ້ນກໍມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບເຕືອນໄພແລ້ວສຳເລັດໃນເດືອນທັນວາ 2019 ນີ້ອັນຈະເຮັດໃຫ້ ລາວ ສາມາດເພິ່ງຕົນເອງໄດ້ໃນການເຕືອນໄພຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ອຸທອນ ໄດ້ຖະແຫຼງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ກະຍ້ອນວ່າຮອຍເລື່ອນຂອງເປືອກໂລກເພາະວ່າແຖວໄຊຍະບູລີ ນັບຕັ້ງແຕ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ລົງມາເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າມັນເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງຮອຍເລື່ອນຂອງເປືອກໂລກປັດຈຸບັນນີ້ ເມື່ອເກີດສະພາບມີແຜ່ນດິນໄຫວ ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການ ອັບເດດ ໃນເລື່ອງສ້າງສູນເຕືອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ຈີນ ຈະສຳເລັດພາຍໃນເດືອນ 12 ປີ 2019 ນີ້ ຈະມີການມອບ-ຮັບກັນ ຖືວ່າສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນນີ້ຂໍ້ມູນເຮົາຍັງໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງປະເທດ ໄທ."
ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1661 ສະບັບທີ 1 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ນີ້ວ່າໄດ້ເກີດສະພາບການແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ໃນຂອບເຂດ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 18 ຄັ້ງໂດຍຄັ້ງທີ 2 ມີຄວາມແຮງ 5.9 ຣິກເຕີ ເມື່ອເວລາ 4 ໂມງ 30 ນາທີ ແລະ ຄັ້ງທີ 17 ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດທີ່ລະດັບ 6.4 ຣິກເຕີ ເມື່ອເວລາ 6 ໂມງ 50 ນາທີ ໂດຍເຂດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຢູ່ເລິກລົງໄປຈາກພື້ນດິນ 3 ຫາ 5 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງແຮງສັ່ນສະເທືອນໄດ້ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງ ລາວ ລົງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສ່ວນແຈ້ງການສະບັບທີ 2 ຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດລາຍງານວ່າໃນເວລາ 7 ຫາ 10 ໂມງ 36 ນາທີໃນມື້ດຽວກັນໄດ້ເກີດ After Shock ເຖິງ 11 ຄັ້ງຢູ່ທີ່ເມືອງຫົງສາ ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດໄດ້ທີ່ລະດັບ 4.9 ຣິກເຕີ ຊຶ່ງກໍສອດຄ່ອງກັບລາຍງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມຂອງ ໄທ ທີ່ໄດ້ລະບຸວ່າເຫດ After Shock ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຕໍ່ໄປນີ້ ໂດຍພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນທີ່ ລາວ-ໄທ-ມຽນມາ-ຈີນ ຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນສຶກສາສຳຫຼວດຮອຍເລື່ອນຕໍ່ໄປ ເພາະຍັງບໍ່ມີການສຶກສາສຳຫຼວດຮອຍເລື່ອນໃນ ລາວ ຢ່າງຈິງຈັງເລີຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມໝາຍ ເຕສະວານ ອະທິບໍດີຊັບພະຍາກອນຂອງ ໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ໃນເລື່ອງແຜ່ນດິນໄຫວນີ້ ເກືອບ 100 ເປີເຊັນເລີຍມັນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຮອຍເລື່ອນມີພະລັງ ມັນມາຈາກການເຄື່ອນຕົວຂອງຮອຍເລື່ອນແມ່ນ້ຳແດງ ຊຶ່ງພາດຜ່ານຈາກ ຈີນ ມາເຖິງ ຫວຽດນາມ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ຕ້ອງຮຽນວ່າ ຮອຍເລື່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 6.4 ຣິກເຕີ ສູນກາງຢູ່ທີ່ ລາວ ຢູ່ຫ່າງຈາກຝັ່ງ ໄທ 20 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງເຮົາຈະມີຮອຍເລື່ອນປົວ ຊຶ່ງໄດ້ມີການສຶກສາແຕ່ວ່າຮອຍເລື່ອນທີ່ຝັ່ງ ລາວ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປສຶກສາຫຼາຍປານໃດ."
ໂດຍທີ່ຜົນກະທົບຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງນີ້ ກໍຄືໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານລິກໄນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງຫົງສານັ້ນ ຈຳຕ້ອງຢຸດການຜະລິດໄຟຟ້າເປັນການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສຳຫຼວດຜົນກະທົບຢ່າງລະອຽດ. ສ່ວນເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງນີ້ ເພາະວ່າໂຄງສ້າງເຂື່ອນທົນຕໍ່ແທງສັ່ນສະເທືອນໄດ້ທີ່ລະດັບ 7.5 ຣິກເຕີ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າເຂື່ອນຈະແຕກແຕ່ຢ່າງໃດ.
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