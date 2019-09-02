ຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີໃນການປູກພືດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວສວນ ແລະຜູ້ບໍລິໂພກໃນເຂດເມືອງ ປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຢ່າງແຜ່ຫລາຍ. ແຕ່ກໍຍັງມີຊາວສວນບາງຄົນກໍຍັງຄິດວ່າຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ປຸຍເຄມີຕໍ່ໄປ
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄຳສັ່ງແນະນຳ ຈາກລັດຖະບານ ແລະມີວິຊາການລົງໄປອົບຮົມຊາວ
ນາ, ຊາວສວນໃນເຂດເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບເຂົ້າໃນການປູກພືດຜັກ
ແທນການໃຊ້ປຸຍທີ່ມີສານເຄມີກໍຕາມ. ເພາະສະນັ້ນ ທາງການລາວຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມເພີ້ມອີກ ໃນການສົ່ງເສີມການໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບ ແລະສະກັດກັ້ນ
ການນຳເຂົ້າ ແລະໃຊ້ປຸຍເຄມີ. ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາ
ສະເໜີທ່າ
ໄດ້ຫຼາຍສິບປີມາແລ້ວ ທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາຊົນເຜົ່າສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເພິ່ງພາອາໄສ
ການເຮັດກະສິກຳເພື່ອສະໜອງອາຫານໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຕົ້ນ
ຕໍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນໃນເຂດ ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີອາຊີບອັນອື່ນ ດັ່ງບົດໃຫ້ສໍາພາດຕອນໜຶ່ງຂອງທ່ານກ້ານ ແກ້ວມະນີທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ
ວ່າ: “ຊາວເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢຶດຖື ເອົາພື້ນຖານ
ດ້ານ ການຜະລິດກະສີກໍາເປັນອາຊີບຫຼັກ ເຊັ່ນ: ການຢຶດ ຖືເອົາການປູກພືດພັນ,
ຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະເຂົ້າ ເປັນສິນຄ້າ,.
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ ພາກລັດຖະບານກໍໄດ້ໃຫ້ ຄວາມສໍາຄັນ ອັນດັບ
ໜຶ່ງ ກໍຄືເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລັ່ງດ່ວນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ກໍຄືທາງອ້ອມຈາກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຕົວທີ່ມີມົນລະພິດ ໃນອະນາຄົດຍ້ອນການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີ ທີ່ສືບເນື່ອງມາຫຼາຍສິບປີມາແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງຍັງເງີຍຫົວບໍ່ຂຶ້ນ
ໃນວັນທີ 12 ພຶສະພາ 2019 ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຊາວສວນໃນເຂດເມືອງປາກລາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ໃນຂະແໜງກະສິກຳຂອງເມືອງປາກລາຍ ກໍ່ຄາດຫວັງວ່າໃນ ໄລຍະອີກ 3-4 ປີ ຂ້າງໜ້າ
ການຜະລິດທີ່ໃຊ້ປຸຍທີ່ມີສານເຄມີຈະໝົດໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ດັ່ງຄໍາເຫັນຂອງ ທ່ານຄໍາຝັ້ນ
ວົງສະ ຫວັນ, ຜູ້ນໍາຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນຄະນະພັກ ເມືອງປາກລາຍ ທັງເປັນຫົວໜ້າພະແນກກະ
ສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງປາກລາຍທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສ ເປີດກອງປະຊຸມຂອງພະ
ແນກກະສີກໍາ ແລະປ່າໄມ້ວ່າ:
“ຕາມວິໃສທັດຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນັ້ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມທິດສີ
ຂຽວ ແລະຍືນຍົງ ໝາຍຄວາມວ່າ ການຜະລິດ ກະສີກໍາ ແລະປ່າໄມ້ນັ້ນຕ້ອງສະອາດ ແລະເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ດັ່ງນັ້ນ ພະແນກກະສີກໍາ ແລະປ່າໄມ້ໄດ້ກໍານົດຂໍ້ຫ້າມ
ການຕໍ່ ນໍາເຂົ້າຢາສັດຕູພືດ 55 ກວ່າລາຍການເຊັ່ນ: ເດເດເຕ, ບາລາກວນ ເປັນຕົ້ນ.”
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ້ານັ້ນ ເພື່ອສະກັດ ຫຼືຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ ສານເຄມີເຂົ້າໃນການ ຜະລິດ
ໃຫ້ໄດ້ 100% ໃນອະນາຄົດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພະແນກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປາກ
ລາຍ ແລະຕົວແທນຜູ້ຜະລິດກະສິກຳຈໍານວນໜຶ່ງ ກໍຊອກຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອສະກັດ
ກັ້ນການນໍາເຂົ້າປຸຍເຄມີ ໂດຍການອະທິບາຍໃຫ້ຊາວສວນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນດີຂອງ
ການນໍາໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບເຂົ້າໃນການປູກຜັກທີ່ປອດ ສານພິດເພື່ອສຸຂະພາບຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະປະກາດ ສະກັດກັ້ນທຸກການນໍາເຂົ້າປຸຍເຄມີໃນແຕ່ລະດ່ານນໍາເຂົ້າສິນ
ຄ້າ.
ໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຊາວສວນນັ້ນ ທາງການກໍໄດ້ເຊື້ອເຊີນຝ່າຍບໍລິສັດ
DMX Group ແລະສະຖາບັນວິໄຈ ດ້ານ ກະສີກໍາຈາກປະເທດໄທມາອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະວິຊາການເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະຜົນຮ້າຍຂອງການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບ ແລະວິທີການປະຢັດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະເຄື່ອງມືປ້ອງກັນສານພິດຕ່າງໆ ແບບມືອາຊີບ ເພື່ອໃຫ້ມີການຍອມຮັບປຸຍຊີວະພາບທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ຍັງມີປະຊາຊົນບາງຄົນທີ່ເຫັນດີນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີທີ່ຄາດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ ຕົນ ມີກໍາໄລຫຼາຍ, ດັ່ງທີ່ທ້າວລິນທອງປະຊາຊົນບ້ານບຸນໃຫຍ່, ເມືອງ ປາກລາຍ ໄດ້ກ່າວ ຍັງບໍ່ເຫັນດີທີ່ຈະນໍາເອົາເທັກໂນໂລຊີ ແລະປຸຍແບບໃໝ່ ກໍຄືປຸຍທໍາມະຊາດແບບປອດສານພິດມາໃຊ້ໃນເວລານີ້, ດັ່ງບົດສໍາພາດ ຂອງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຊາວສວນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຫັນດີ ບໍ່ມີພຽງພໍ ກັບການສະໜອງສິນຄ້າທັນເວລາ ເພາະການໃຊ້ປຸຍເຄມີທີ່ຜ່ານມາ ກໍແມ່ນມີຜົນຜະລິດກໍດີຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ເລື່ອນການນໍາໃຊ້ ປຸຍຊີວະພາບອອກໄປຕື່ມອີກ.”
ສະຫຼຸບແລ້ວ ການນໍາເອົາປຸຍຊີວະພາບທີ່ປອດສານພິດເຂົ້າມາໃຫ້ ປະຊາຊົນໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການປູກພືດຜັກໃນເວລານີ້ເຖິງຈະມີຫລາຍຄົນຄິດວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະ
ພາບທັງຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ບໍລິໂພກຊາວເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍຄື
ຄົນລາວທັງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນດີ ແລະ ແທດເໝາະກັບແນວທາງນະ
ໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງ ຫຼືຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະທໍາໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຍ້ອນວ່າ ຍັງມີກຸ່ມຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຍັງມີແນວຄິດຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼາຍ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນ ສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າແລະອະທິບາຍໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈເພີ້ມຂຶນເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງການໃຊ້ປຸຍເຄມີ.
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