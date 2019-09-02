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ລາວ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ຈຳ​ກັດການ ​ໃຊ້ປຸຍເຄ​ມີ ໃນ​ການ​ປູກ​ຝັງ​ ຢູ່​ ມ. ປາກ​ລາຍ ຂ. ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ

​ການ​ປູກ​ຝັງ​ຢູ່​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜົນກະທົບຈາກການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີໃນການປູກພືດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ ສົ່ງຜົນກະ​ທົບ
ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວສວນ ແລະຜູ້ບໍລິໂພກໃນເຂດເມືອງ ປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຢ່າງແຜ່​ຫລາຍ. ແຕ່​ກໍ​ຍັງມີຊາວ​ສວນ​ບາງ​ຄົນກໍຍັງຄິດ​ວ່າຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ໃຊ້​ປຸຍ​ເຄ​ມີ​ຕໍ່​ໄປ
ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີຄຳສັ່ງແນະນຳ ຈາກລັດຖະບານ ແລະມີ​ວິ​ຊາ​ການ​ລົງ​ໄປອົບ​ຮົມ​ຊາວ​
ນາ, ຊາວ​ສວນ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບເຂົ້າໃນການປູກພືດຜັກ
ແທນການໃຊ້ປຸຍ​ທີ່​ມີສານເຄມີກໍ​ຕາມ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ທາງ​ການ​ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​
ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພີ້ມ​ອີກ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ໃຊ້​ປຸຍ​ຊີ​ວະ​ພາບ ແລະ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ
ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ແລະ​ໃຊ້​ປຸຍ​ເຄ​ມີ. ​ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ​ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງນີ້ມາ​
ສະ​ເໜີ​ທ່າ

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ລາຍ​ງານ​ຄວາມ​ພະ​ຍາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃນ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ໃຊ້​ປຸຍ​ເຄ​ມີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ໄດ້ຫຼາຍສິບປີມາ​ແລ້ວ ທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາຊົນເຜົ່າສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ
ການເຮັດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ອາ​ຫານ​ໃຫ້​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ຂາຍເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕົ້ນ​
ຕໍໃຫ້​ແກ່ຄອບ​ຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນໃນເຂດ ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີອາຊີບອັນ​ອື່ນ ດັ່ງບົດໃຫ້ສໍາພາດຕອນໜຶ່ງຂອງທ່ານກ້ານ ແກ້ວມະນີທີ່ກ່າວຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ
ວ່າ: “ຊາວເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢຶດຖື ເອົາພື້ນຖານ
ດ້ານ ການຜະລິດກະສີກໍາເປັນອາຊີບຫຼັກ ເຊັ່ນ: ການຢຶດ ຖືເອົາການປູກພືດພັນ,
ຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະເຂົ້າ ເປັນສິນຄ້າ,.

ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ ພາກລັດຖະບານກໍໄດ້ໃຫ້ ຄວາມສໍາຄັນ ອັນດັບ
ໜຶ່ງ ກໍ​ຄືເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລັ່ງດ່ວນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ກໍຄືທາງອ້ອມຈາກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຕົວທີ່​ມີ​ມົນ​ລະ​ພິດ ໃນອະນາຄົດຍ້ອນການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີ ທີ່ສືບເນື່ອງມາຫຼາຍສິບປີມາແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງ​ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳ​ນວນນຶ່ງຍັງເງີຍຫົວບໍ່ຂຶ້ນ​

ໃນວັນທີ 12 ພຶສະພາ 2019 ຜ່ານ​ມາ ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ກະ​ຊວງກະ​ສິ​ກຳ ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽ​ມ​ຢາມ​ຊາວ​ສວນ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ປາກ​ລາຍ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​
ໃນຂະ​ແໜງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຂອງ​ເມືອງ​ປາ​ກ​ລາຍ ກໍ່ຄາດຫວັງວ່າໃນ ໄລຍະອີກ 3-4 ປີ ຂ້າງ​ໜ້າ
ການຜະລິດທີ່ໃຊ້ປຸຍ​ທີ່​ມີ​ສານເຄມີຈະໝົດໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ດັ່ງຄໍາເຫັນຂອງ ທ່ານຄໍາຝັ້ນ
ວົງສະ ຫວັນ, ຜູ້ນໍາຄົນ​ນຶ່ງຢູ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​ພັກ ເມືອງປາກລາຍ ທັງເປັນຫົວໜ້າພະແນກກະ
ສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງເມືອງປາກລາຍທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳ​ປາ​ໄສ ເປີດກອງປະຊຸມຂອງພະ
ແນກກະສີກໍາ ແລະປ່າໄມ້ວ່າ:
“ຕາມວິໃສທັດຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ນັ້ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມທິດສີ
ຂຽວ ແລະຍືນຍົງ ໝາຍຄວາມວ່າ ການຜະລິດ ກະສີກໍາ ແລະປ່າໄມ້ນັ້ນຕ້ອງສະອາດ ແລະເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ດັ່ງນັ້ນ ພະແນກກະສີກໍາ ແລະປ່າໄມ້ໄດ້ກໍານົດຂໍ້ຫ້າມ
ການຕໍ່ ນໍາເຂົ້າຢາສັດຕູພືດ 55 ກວ່າລາຍການເຊັ່ນ: ເດ​ເດ​ເຕ, ບາລາກວນ ເປັນຕົ້ນ.”

ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ້ານັ້ນ ເພື່ອສະກັດ ຫຼືຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ ສານເຄມີເຂົ້າໃນການ ຜະລິດ
ໃຫ້ໄດ້ 100% ໃນອະນາຄົດ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໃນພະແນກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງປາກ
ລາຍ ແລະຕົວແທນຜູ້ຜະລິດກະ​ສິ​ກຳຈໍານວນໜຶ່ງ ກໍຊອກຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອສະກັດ
ກັ້ນການນໍາເຂົ້າປຸຍ​ເຄ​ມີ ໂດຍ​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້ຊາວ​ສວນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນດີຂອງ
ການນໍາໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບເຂົ້າ​ໃນການປູກຜັກທີ່ປອດ ສານພິດເພື່ອສຸຂະພາບຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະປະກາດ ສະກັດກັ້ນທຸກການນໍາເຂົ້າປຸຍເຄມີໃນແຕ່ລະດ່ານນໍາເຂົ້າສິນ​
ຄ້າ.

ໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຊາວສວນນັ້ນ ທາງການກໍໄດ້ເຊື້ອເຊີນຝ່າຍບໍລິສັດ
DMX Group ແລະສະຖາບັນວິໄຈ ດ້ານ ກະສີກໍາຈາກປະເທດໄທມາອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະວິຊາການເຂົ້າ​ໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ​ຜົນ​ຮ້າຍຂອງການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ປຸຍ​ຊີ​ວະ​ພາບ ແລະ​ວິ​ທີການປະຢັດຕົ້ນທຶນການ​ຜະ​ລິດ ແລະເຄື່ອງມືປ້ອງກັນສານພິດຕ່າງໆ ແບບມືອາຊີບ ເພື່ອໃຫ້ມີການຍອມຮັບປຸຍ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນີ້.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ກໍ່ຍັງມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບາງ​ຄົນ​ທີ່ເຫັນດີນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີທີ່ຄາດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ ຕົນ ມີກໍາໄລຫຼາຍ, ດັ່ງທີ່​ທ້າວ​ລິນ​ທອງປະຊາຊົນບ້ານ​ບຸນ​ໃຫຍ່, ເມືອງ ປາກລາຍ ໄດ້ກ່າວ ຍັງບໍ່ເຫັນດີທີ່ຈະນໍາເອົາເທັກໂນໂລຊີ ແລະ​ປຸຍ​ແບບໃໝ່ ກໍ​ຄືປຸຍທໍາມະຊາດແບບປອດສານພິດມາໃຊ້ໃນເວລານີ້, ດັ່ງບົດສໍາພາດ ຂອງທ່ານກ່າວວ່າ:​
“ຊາວສວນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຫັນດີ ບໍ່ມີພຽງພໍ ກັບການສະໜອງສິນຄ້າທັນເວລາ ເພາະການໃຊ້ປຸຍເຄມີທີ່ຜ່ານມາ ກໍແມ່ນມີຜົນຜະລິດກໍດີຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ເລື່ອນການນໍາໃຊ້ ປຸຍຊີວະພາບອອກໄປຕື່ມອີກ.”

ສະຫຼຸບແລ້ວ ການນໍາເອົາປຸຍຊີວະພາບທີ່ປອດສານພິດເຂົ້າມາໃຫ້ ປະຊາຊົນໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການປູກພືດຜັກໃນເວລານີ້ເຖິງ​ຈະ​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ຄິດ​ວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະ
ພາບທັງຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ບໍລິໂພກຊາວເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍຄື
ຄົນລາວທັງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນດີ ແລະ ແທດເໝາະກັບແນວທາງນະ
ໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງ ຫຼືຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະທໍາໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຍ້ອນວ່າ ຍັງມີກຸ່ມຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຍັງມີແນວຄິດຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼາຍ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນ ສະກັດກັ້ນການນໍາເຂົ້າແລະ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເພີ້ມ​ຂຶນ​ເຖິງ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້ປຸຍເຄມີ.

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