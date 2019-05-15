ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກນາໆຊາດນ້ອຍກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້
ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກບັນດາປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະສິດທິ
ພາບໃນຫານໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກ
ບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະ
ຈຳລາວເປີດເຜີຍວ່າ ນາໆຊາດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວຫລຸດລົງ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກບັນຫາການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຢ່າງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ
ຂອງລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງເຮັດນາໆຊາດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອແກ່ລັດຖະລາວນັ້ນໄດ້
ພາກັນຫລຸດການຊ່ວຍເຫຼືອລົງໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຈະເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອກໍຕໍ່ເມື່ອ
ວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບນາໆຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທາງດ້ານທ່ານກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງ
ທຶນ ຖະແຫຼງວ່າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ຕົກລົງ
ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວໃນຊ່ວງປີ 2017-2021 ຄຶດເປັນມູນຄ່າບໍ່
ໜ້ອຍກວ່າ 426 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວ ຫາກແຕ່
ຈົນເຖິງເວລານີ້ປາກົດວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມການຕົກລົງດັ່ງກ່າວແຕ່
ຢ່າງໃດ ທັງຍັງໄດ້ປັບຫລຸດການຊ່ວຍເຫຼືອລົງມາເປັນ 291 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ແລະຍັງບໍ່ແນ່ວ່າລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມການປັບຫລຸດລົງ
ດັ່ງກ່າວຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຫຼືບໍ່ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານກິແກ້ວ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ຕາມໂຕເລກຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນ 5 ປີຂອງພວກເຮົານີ້ກໍປະມານ 426 ລ້ານ
ໂດລາພຸ້ນໄດ້ ທັງໝົດນີ້ນະທົ່ວປະເທດເອົາກັບອົງການ UN ພວກເຮົາພາກັນຂຶ້ນ
ແຜນກັບເຂົາເຈົ້າໄວຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະ 2017 ຫາ 2021 ນີ້ເວົ້າໄປເວົ້າມານີ້
ຍັງເຫຼືອແຕ່ 291 ລ້ານໂດລາ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ອັນນີ້ກໍຍັງເປັນ commitment
ຊື່ໆກະຍັງບໍ່ທັນວ່າສິໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່.”
ທາງດ້ານທ່ານນາງປານີ ຢາທໍຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າສາ
ເຫດສຳຄັນປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງ
ປະເທດຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍເພາະການຄຸ້ມຄອງດ້ານງົບປະມານລາຍຈ່າຍ ທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບຕ່ຳໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການກຳນົດງົບປະມານລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ສອດຄ້ອງ
ກັບຄວາມສາມາດໂຕຈິງໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຈາກ
ພາກເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງຊາດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອອກ
ພັດທະບັດລັດຖະບານນັ້ນ.
ສ່ວນທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ
ການເງິນ ກໍຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວຍັງມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂະນະທີ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບກັບຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະເມື່ອປະກອບກັບການທີ່ລັດຖະບານລາວມີພັນທະ ທີ່ຈະ
ຕ້ອງຊຳລະຄືນໜີ້ເງິນກູ້ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງຫາແຫລ່ງເງິນທຶນສຳລັບນຳມາຊຳລະໜີ້ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເທົ່າ
ທັນກັບເວລາ ໂດຍທາງເລືອກທີ່ສາມາດຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳທີ່
ສຸດ ຄືການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານລາວ ເພື່ອລະດົມເງິນ ທຶນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງ
ປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ ເພາະແຫຼ່ງເງິນທຶນພາຍໃນປະເທດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ
ການໂຕຈິງ.
ທາງດ້ານຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປີດ
ເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາບການເປັນໜີ້ພາກລັດເພີ້ມ
ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການກູ້ຢືມເງິນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະ
ເທດ ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ສຳລັບການສ້າງຄວາມດຸນດ່ຽງດ້ານງົບປະມານລາຍຈ່າຍ ທີ່ສູງ
ກວ່າລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍເຫັນໄດ້ໃນປີ 2016 ທີ່ຖືເປັນ
ປີທຳອິດທີ່ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດ
ຜະລິດຕະພັນລວມ (GDP) ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 65.3 ເປິເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ
2018 ທັງຍັງຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 68 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ
2019 ອີກດ້ວຍ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານໂລກ ລະບຸວ່າການກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດນັບເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໂດຍໃນປີ 2016 ລັດຖະບານລາວມີໜີ້ຕ່າງປະເທດ ແລະໜີ້ພາຍໃນ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 9,550 ລ້ານໂດລາ ແລະເພີິ້ມຂຶ້ນເປັນ 20,530 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2017 ສ່ວນໃນປີ 2018 ກໍເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 12,104 ລ້ານໂດລາ ແລະຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 13,491 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2019 ນີ້ ສ່ວນທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ກໍສາມາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕ່າງປະເທດໄດ້ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ