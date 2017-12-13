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ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ ໂດຍວິ​ສາ​ຫະກິດ ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ ກາງ ​ຂອງລາວ ດຳ​ເນີນໄປ ຢ່າງ​ຊັກ​ຊ້າ

ກອງປະຊຸມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ຂະໜາດ​ກາງ (SME)

ປະ​ທານ​ສະພາ​ແຫ່​ງຊາດ​ລາວ ລະບຸ​ວ່າການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະລິດ​
ສິນຄ້າ​ຂອງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ຂະໜາດ​ກາງ (SME) ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ
​ລາວ​ດຳ​ເນີນ​ໄປຢ່າງ​ຊັກ​ຊ້າ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ປະສິດທິຜົນ .

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ທ່ານ​ນາງ​ປານີ ຍາທໍ້​ຕູ້ ປະທານ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຖະ​ແຫລ​ງຜົນ​ການສຶກສາວິ​ໃຈ
​ກ່ຽວກັບ​ການ​ພັດທະນາວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ຂະໜາດ​ກາງ ຫລື (SME) ​
ໃນ​ລາວ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສຶກສາວິ​ໃຈ​ ໂດຍ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້ານິດຕິ​ກໍາ​ ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ສັງ
ກັດ​ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ​ເມື່ອ​ບໍ່​ນານມາ​ນີ້​ວ່າການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ພາບ​ໂຕ​ຈີ​ງ
ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ລາວ​ນັ້ນ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢ່າ​ຊັກ​ຊ້າ ທັງ​ຍັງ
​ບໍ່​ມີ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນດາ​ SME ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ປະ​ເທດ ທີ່​ເປັນ​ຮູບ​ອີກ​ດ້ວຍ​ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ປາ​ນີ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ສຳ​ລັບ​ກິດຈະການ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ ກິດຈະການ​ທີ່​ປະ
ກອບສ່ວນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ​ອື່ນໆ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ພິ​ເສດ​
ກວ່າ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ອື່ນໆ ຫລື​ສຳ​ລັບ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ໃໝ່ ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ
​ຍົກ​ເວັ້ນອາກອນມູນ​ຄ່າ​ເພີ້​ມ ​ແລະ​ອາ​ກອນ​ກຳ​ໄລ 1-5 ປີ ຫລື​ຈະໄດ້​ຮັບ​ການປະ​ຕິ​
ບັດອັດຕາ​ດອກເບ້ຍ​ຕໍ່າ​ກວ່າ​ອັດຕາ​ດອກ​ເຍ້ຍປົກ​ກະຕິ 5%-10% ຕໍ່​ປີ ​ແຕ່​ວ່າ​ມາ​
ຮອດ​ປັດຈຸບັນ ບັນດານະໂຍບາຍ​ສະລະບານບັນຊີ​ວິ​ສະຫະ​ກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ຂະ
ໜາດ​ກາງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ດັ່ງກ່າວ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສາມາດ​ປະກາດ​ໃຊ້ ​ແລະ​
ອອກ​ສູ່​ສັງ​ຄົມ​ໄດ້.”

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ
ຊຸມ​ນັກທຸລະກິດ​ລາວ​ຄັ້ງ​ທີ່ 10 ຢູ່ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້​ວ່າ ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ
​ທີ່​ເຫລືອ​ຂອງ​ແຜ​ນການ​ພັດທະນາລະຍະຫ້າ​ປີ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄປ​ເຖິງ​ປີ
2020 ນັ້ນ ລັດຖະບານ​ລາວ​ຈະ​ໄດ້​ແນ່ໃສ່​ການ​ສ້າງ​ສະຖຽນລະ​ພາບ​ທາງເສດຖະກິດ
ມະຫາ​ພາກ ​ແລະ​ຮັກສາຈັງ​ຫວະການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສ​ດຖະກິດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ໜັກ​ແໜ້ນ
​ແລະໝັ້ນ​ທ່ຽງດ້ວຍ​ການສົງ​ເສີມການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ຂອງບັນດາວິ​ສະຫະ​ກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ​ແລະ​ຂະໜາດ​ກາງ​ໃຫ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ບໍ່ຢຸດ​ຢັ້ງ ອີກທັງ​ຈະ​ແນ​ໃສ່ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ
​ລົງ​ທືນ ໃນ​ພາກອຸດສາຫະກຳ​ການ​ຜະລິດ​ຕ່າໆ​ທີ່​ເປັນມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມທຳ​ມະ​ຊາດ
​ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກການ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ​ເລກ​ທີ 15 ​ເພື່ອຫ້າມ​ການ​ສົ່ງ​
ໄມ້​ທ່ອນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ພຶດສະພາປີ 2016 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ
ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ໃນ​ແຜນການສົກ​ປີ 2016 ຫາ 2017 ລັດຖະບານ​ລາວ​ໄດ້​ວາງ​ຄາ​ດໝາຍ
ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ໄວ້​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 7% ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍອດ​ພະ​ລິດ​ຕະພັນ
ພາຍ​ໃນ ຫລື ຈີ​ດີ​ພີ (GDP) ມີມູນ​ຄ່າລວມ​ເຖິງ 129,683 ຕື້​ກີບ ​ຫລື​ປະມານ 16,210
ລ້ານ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ​ໂດຍ​ຈະ​ທົ່ວສະ​ເລ່ຍ​ເຖິງ​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ປະຊາ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​
ໃນ​ລະດັບ 2,341 ​ໂດ​ລາ ຕໍ່​ຄົນ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2017 ນີ້ ຫລືເພີ່​ມຂຶ້ນ 18% ທຽບໃສ່​ລາຍ
​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2016.

ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ລາວ​ໄດ້​ກຳໜົດ 10 ມາ​ຕະການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ຕະຫລອດ​ແຜ​ນ
ການ​ປີ 2016 ຫາ 2017 ນີ້ ​ເຊັ່ນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາພາກ ​ໃຫ້​ມີ​ສະຖຽນ
​ລະ​ພາບ ​ແລະ​ໝັ້​ນທຽງ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ຂະຫຍາຍໂຕ​ບໍ່​ຫລູດ 7% ສືບ​
ຕໍ່​ປັບປຸງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງລະ​ບົບການ​ເງິນ ​ແລະ​ງົບປະມານ​ໃຫ້​ແຂງ​ແຮງ​ດ້ວຍການປະຕິ
​ຮູ​ບກົນໄກ ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະບົບ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ແລະ​ໂປ່​ງ​ໃສ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​
ເງິນຕາ​ໃຫ້​ມີ​ສະຖຽນລະພາບ ສຶບຕໍ່​ການ​ປະຕິບັດນະ​ໂນ​ບາຍ​ດອກ​ເບ້ຍ​ຕາມ​ກົນ​ໄກ
​ຕະຫລາດ ປັບປຸງ​ສະພາວະ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທົງ​ທຶນ
​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃຫ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເ​ນື່ອງ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະລິດ ​
ແລະ​ການ​ບໍລິການ ​ໂດຍ​ສຸມ​ໃ​ສ່ການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ເພື່ອ​ຊົມໃຊ້​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ​ຫລຸດ
ຜ່ອນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ຕົ້ນ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານສຸພັນ ​ແກ້ວ​ມີ​ໄຊ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການກະ​ຊວງ​ແຜນການ ​ແລະກາ​ນລົງ
​ທືນຖ​ະແຫລ​ງຢືນຢັນ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ລາວ​ໄດ້ປັບ​ລົດ​ຄາ​ດໝາຍ​ການ​ເຕີບໂຕ​ທາງ​ເສດ
ຖະກິດລົງ​ຈາກ 7.5% ​ເປັນ 7% ຕໍ່​ປີ​ໃນ​ຊ່ວງ 3 ປີ​ທີ່​ເຫລືອ​ຂອງ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລະຍະ 5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ 8 ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢູ່​ໃນ​ເວລາ​ນີ້
​ແລະ​ຈະ​ຍັງຄົງ ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ຢູ່​ໃນ​ເວລາ​ນີ ​ແລະ​ຍັງປະຕິບັດໄປ​ເຖິງ​ປີ 2020 ຊຶ່ງ​ຖ້າ​
ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄາດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນພາຍ​ໃນ (GDP)
ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເກີນກວ່າ 597,682 ຕື້​ກີບ ທີ່​ຄິດ​ສະ​ເລ່ຍ​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ປະຊາ​ຊົນ​ລາວ ທີ່
ລະດັບ 23.82 ລ້ານ​ກີ​ບ ຫລື​ປະມານ 2,978 ​ໂດ​ລາ ຕໍ່​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2020.

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