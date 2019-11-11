ລັດຖະບານລາວເຫັນດີໃນຫລັກການ ໃຫ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດເອກກະຊົນໄທ ໃນການພັດທະນາເມືອງໃໝ່ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະເຊດຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳປອດສານພິດໃນແຂວງອຸດົມໄຊ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປີດເຜີຍວ່າ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນຕຸລາ 2019 ໂດຍທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ມີມະຕິເຫັນຊອບໃນຫລັກການເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງເສີມໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ AMATA ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ຈາກໄທ ທີ່ຈະລົງທຶນພັດທະນາເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ແລະເຂດການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳປອດສານພິດ ທີ່ເຊື່ອຕໍ່ກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເມື່ອວັນທີ 25 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທັງນີ້ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ AMATA ເປັນບໍລິສັດເອກກະຊົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ໃນການລົງທຶນພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກຳ ທັງໃນຫວຽດນາມ ໄທ ແລະມຽນມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການລົງທຶນພັດທະນາເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ແລະເຂດການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳປອດສານພິດໃນລາວ ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກເປັນການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຂໍສິດທິພິເສດກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍນັ້ນ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານລາວຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນທີ່ມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງດ້ວຍນັ້ນ ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບການເຈລະຈາຕົກລົງກັບກຸ່ມບໍລິສັດ AMATA ໃຫ້ສຳເລັດໄວທີ່ສຸດ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນ 1 ໃນ 3 ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ທາງການແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດການລົງທຶນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອດຳເນີນການພັດທະນາເຂດເມືອງໃໝ່ ເຂດງເມືອງທັນສະໄໝ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດກະສິກຳສະອາດໃນແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນເຂດແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 126 ກິໂລແມັດ ທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ເປັນສູນກາງການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ການຄ້າ ການບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນພາກເໜືອ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍອີກ 2 ໂຄງການນັ້ນ ກໍຄືການລົງທຶນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳຈາກຈີນ ຜູ້ລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳຈາກຈີນ ຜູ້ລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍ່ເຕັນແດນຄຳ ທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ທັງ 3 ບໍລິສັດ ກໍກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາສຳຫຼວດໃນພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະສຳເລັດ ແລະສາມາດສະເໜີແຜນການລະອຽດຕໍ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ ໃນໄວໆນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ເຈົ້າແຂວງແລະເລຂາພັກແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຊັນສັນຍາ ກັບບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ໃນການສຶກສາສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາຕາມແລວທາງລົດໄຟນີ້ ອັນທີສອງມາ ພວກເຮົາກະໄດ້ເຊັນສັນຍາ ກັບບໍລິສັດ AMATA ໃນການສ້າງຕົວເມືອງໃໝ່ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ແລ້ວກະຢູ່ເມືອງໄຊ ແລ້ວກະເມືອງຮຸນນີ້ ເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ມັນເປັນເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ ອັນທີສາມມານີ້ ພວກເຮົາກະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳໃນການສຶກສາສຳຫຼວດການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ພູຫລັກຄຳ ຕິດກັບຊາຍແດນຈີນ.”
ໂດຍໃນສ່ວນຂອງສັນຍາທີ່ທາງການແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເຊັນກັບບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳນັ້ນ ຈະເປັນການລົງທຶນພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັລສະຖານີລົດໄຟ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີ 9 ສະຖານີດ້ວຍກັນ ສ່ວນສັນຍາຂອງບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳນັ້ນ ຈະເປັນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ພູຫລັກຄຳໃນເຂດເມືອງນາໝໍ້ ແລະການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ ທີ່ເຂດອ່າງນ້ຳຫິນຢູ່ເຂດເມືອງໄຊ ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານລວມກວ້າງກວ່າ 3,000 ເຮັກຕາ.
ສ່ວນສັນຍາຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ AMATA ນັ້ນ ຈະເປັນການພັດທະນາຕົວເມືອງທັນສະໄໝ ແລະເຂດພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ທີ່ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານກວ່າ 5,000 ເຮັກຕາ ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງມີບໍລິສັດຈີນອີກເຖິງ 10 ລາຍ ທີ່ໄດ້ເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກ່ຽວກັບການລົງທຶນພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຊຸດທັງ 3 ໂຄງການ ແລະຍັງຈະມີການລົງທຶນ ຈາກຈີນ ແລະໄທ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ.
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