ລັດຖະບານລາວຈະດໍາເນີນທຸກມາດຕະການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ 4.5 ເປີເຊັນໃນປີ 2022

ລັດຖະບານລາວຈະດໍາເນີນທຸກມາດຕະການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວຂະ ຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ 4.5 ເປີເຊັນໃນປີ 2022 ເຊິ່ງສູງກວ່າການຄາດໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ປະເມີນວ່າເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍໂຕ 3.8 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະ ບານລາວໄດ້ເພີ້ມຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໃນປີ 2022 ນີ້ຈາກລະດັບ 4.2 ເປີເຊັນ ມາເປັນ 4.5 ເປີເຊັນ ໂດຍຈະດໍາເນີນການມາດຕະ ການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຫຼື GDP ມີມູນຄ່າລວມ 205,285 ຕື້ກີບ ຫຼືຄິດສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ລະດັບ 2,674 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີແລະຄາດໝາຍວ່າລັດຖະບານລາວຈະເກັບລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ 16.44 ເປີ ເຊັນຂອງ GDP ຫຼືຄວບຄຸມການຂາດດຸນງົບປະມານ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ບໍ່ເກີນ 18.05 ເປີເຊັນຂອງ GDP ຫຼືຄວບຄຸມການຂາດດຸນງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 1.61 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໂດຍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການລົງທຶນໃນພາກລັດໄວ້ ທີ່ມູນຄ່າລວມ 43 ພັນ 950 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ຈະເປັນການລົງທຶນໂດຍລັດຖະບານໃນມູນຄ່າ 3 ພັນ 950 ລ້ານກີບ ແລະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງ ປະເທດ 6 ພັນ 750 ລ້ານກີບ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ໃນມູນຄ່າລວມ 33 ພັນ 250 ລ້ານກີບນັ້ນ ກໍຈະເປັນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງໃນລາວ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍເພາະການທີ່ຈະດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນ ລັດຖະບານ ລາວຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໃນຫຼາຍດ້ານດ້ວຍກັນ ອີກທັງຍັງຈະຕ້ອງເປັນການລົງທຶນ ໃນດ້ານທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໂຕຈິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແປຮູບດ້ານກະສິກໍາ ການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດແລະການພັດທະນາການຄ້າອອນລາຍ ຫຼື E-Commerce ນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄ້າ ແລະການລົງທຶນ ໃນລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ອັນທີ 1 ກໍຄືການກະສິກໍາສະອາດ ຫຼື Smart Farming ອັນທີ 2 ຄືການແປຮູບສິນຄ້າກະສິກໍາ ອັນທີ 3 ກໍຄືຈະເປັນເລື້ອງທຸລະກິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ-ສຸຂະພາບ-ຄວາມງາມ ອັນທີ 4 ຄືທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ IT ໃຊ້ກ່ຽວກັບ Social Media ຕ່າງໆ ລວມທັງການໃຊ້ Application ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆເຊິ່ງບ່ອນນີ້ມັນຈະໄປ Serve ທຸລະກິດ E-Commerce ທີ່ລັດຖະບານ ລາວພະຍາຍາມເພັ່ງເລັງ ແລະພະຍາຍາມຈະອອກກົດໝາຍເພື່ອສົ່ງເສີມເລື້ອງນີ້ຢູ່.”
ສ່ວນທ່ານ Albert Park ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດ ໃນທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງເອເຊຍ ຫຼື ADB ໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ ເສດຖະກິດໃນອາຊຽນໃນປີ 2022 ຈະຂະຫຍາຍໂຕທີ່ລະດັບສະເລ່ຍ 5.1 ເປີເຊັນ ໝາຍຄວາມວ່າ GDP ຂອງລາວຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບສະເລ່ຍໃນອາຊຽນ ທາງດ້ານທະນາຄານໂລກນັ້ນໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ GDP ຂອງລາວໃນປີ 2022 ນີ້ຈະຂະຫຍາຍໂຕ ທີ່ລະດັບ 3.8 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍນອກຈາກຈະເປັນຜົນກະ ທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກສົງ ຄາມລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ກັບ ຢູເຄຣນ ອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດດຸນການຊໍາລະບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນລະດັບເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງ GDP ອັນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີທຶນສໍາຮອງເງິນຕາທີ່ສາມາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ເດືອນເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງລວມເຖິງບັນຫາຂາດແຄນນໍ້າມັນຢ່າງ ໜັກໜ່ວງໃນປັດຈຸບັນນີ້ດ້ວຍ ເພາະວ່າທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວບໍ່ສາມາດສະໜອງເງິນຕາໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍນັ້ນເອງ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດ ຊອບໃນການປະສານການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອດໍາເນີນການປັບປຸງວຽກງານທຸກດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນດ້ານນິຕິກໍາ ແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງທຸລະກິດເອກະຊົນລາວ ເພື່ອຍົກລະດັບຂອງລາວ ໃນການເປັນປະເທດທີ່ໜ້າລົງທຶນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງດ້ວຍ.
ໂດຍທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດໃຫ້ລາວເປັນປະເທດທີ່ໜ້າລົງທຶນອັນດັບທີ 154 ຈາກ 190 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກທີ່ເປັນການພິຈາລະນາຈາກຄວາມຍາກ–ງ່າຍຂອງການເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດ ການຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງສໍານັກງານ ການຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ການແຈ້ງຈົດທະບຽນສິນຊັບ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ການບັງຄັບສັນຍາລົງທຶນ ແລະການຕັດສິນໃນກໍລະນີລົ້ມລະລາຍ ໂດຍລາວໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍ 50.8 ເປີເຊັນທີ່ມີ 2 ດ້ານທີ່ໄດ້ປັບປຸງດີຂຶ້ນ ກໍຄືການເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະການຕອບສະໜອງໄຟຟ້າ ສ່ວນການຕັດສິນໃນກໍລະນີລົ້ມລະລາຍ ແລະການຄຸ້ມຄອງນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດໃນລາວນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.
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