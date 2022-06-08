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ວັນພຸດ, 08 ມິຖຸນາ 2022
ລາວ

ລາວເລັ່ງເຈລະ​ຈາກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອ​ຂໍໃຊ້ເງິນກີບ ຊໍາລະຄ່າ​ສິນ​ຄ້າ ໃນການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ

ເງິນ​ບາດຂອງ​ໄທ​ທີ່​ໃຊ້​ກັນ​ທົ່ວ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ

ລັດ​ຖະບານລາວເລັ່ງການເຈລະ​ຈາ​ເພື່ອ​ຂໍໃຊ້ເງິນກີບຫລາຍຂຶ້ນ ສຳ​ລັບຊໍາລະມູນ​ຄ່າການຄ້າກັບປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ໂດຍ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ມາດ​ຕະການນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສອນ​ໄຊ ສິດ​ພະ​ໄຊ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ຖະ​ແຫລງວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະເລັ່ງ ການເຈລະຈາກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອຕົກລົງກ່ຽວ​ກັບການ​ສົ່ງ​ເສີມການໃຊ້ເງິນສະ​ກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊໍາລະມູນ​ຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງກັນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ມາດ​ຕະການນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ທີ່​ລາວ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ຢູ່​ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ ລວມ​ທັງ​ຈະດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ສ້າງ​ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຜູ້​ລົງທຶນ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະຕ່າງປະ​ເທດອີກ​ດ້ວຍ, ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານສອນ​ໄຊໄດ້​ໃຫ້​ການຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກຳ​ລັງຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການນຳໃຊ້ເງິນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃນການ​ຊຳ​ລະສະ​ສາງ​ການຄ້າສອງຝ່າຍ ໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໂດຍນຳ​ໃຊ້ສະ​ກຸນ​ເງິນກີບ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ສົມດຸນດ້ານຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາກັບປະ​ເທດຄູ່ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ໄປຄຽງ​ຄູ່​ກັບການຄຸ້ມ​ຄອງໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜີ້ສິນຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນ ເອກະຊົນພາຍໃນ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການສ້າງຫນີ້ຕໍ່ຕ່າງປະເທດແບບບໍ່​ຍືນ​ຍົງ.”

ໂດຍ​ຫລ້າ​ສຸດນີ້ ​ໃນ​ໂອກາດເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມປະ​ເທດ​ໄທ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1-2 ມິຖຸນາ​ນີ້ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ​ພັນ​ຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ລາວ ​ໄດ້​ຍົກ​ບັນຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ເຈລະຈາຮ່ວມ​ກັບ​ພົນ​ເອກ ປຣະຍຸດ ຈັນ​ໂອຊາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໄທ. ທັງ​ນີ້ ທາງ​ການລາວ​ຖື​ເປັນ​ບັນ​ຫາເລັ່ງ​ດ່ວນ​ທີ່ຈະ​ຕ້ອງມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໄວທີ່​ສຸດ ຊຶ່ງຈະເປັນອີກ​ແນວ​ທາງ​ນຶ່ງ ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ເພິ່ງ​ພາ ແລະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ກັນ ໃຫ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານພັນຄຳ ໄດ້​ຖະ​ແຫລງຢືນຢັນວ່າ:

“ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄ້າຜ່ານ​ແດນ, ການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ກັນຕາມ​ພັນ​ທະ​ສັນຍາຕ່າງໆ ​ທີ່ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເປັນ​ຄູ່ພາ​ຄີໃນ​ຂອບ​ສອງຝ່າຍ ​ແລະຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ການເພິ່ງ​ພາ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະກັນ. ຂໍເນັ້ນຕື່ມ​ວ່າ ບົນພື້ນຖານເພິ່ງ​ພາເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ຫມາຍຄວາມວ່າ ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ຕະ​ຫລອດ​ເຖິ​ການ​ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນຕາ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ, ​ເງິນ​ກີບ-ເງິນບາດ ເພື່ອ​ຊຳ​ລະ​ສະ​ສາງ​ລະຫວ່າງກັນ.”

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ລາວກຳ​ລັງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນ​ລະ​ດັບເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຫຼຸດລົງຈາກ 1,263 ລ້ານໂດລາໃນທ້າຍປີ 2021 ເຫຼືອພຽງ 1,068 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເທົ່າກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ເດືອນເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນ ໃນ​ໄຕ​ມາ​ດ​ທີ 1 ຂອງ​ປີ 2022 ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກ ການຂາດດນການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ ດຸ່ນດ່ຽງລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບ ທັງ​ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ມີໜີ້​ສິນເພີ້ມຈາກ 15,500 ລ້ານໂດລາ ຫຼື 70 ເປີເຊັນຂອງ GDP ປີ 2021 ເປັນສູງກວ່າ 75 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີນີ້ ຊຶ່ງບໍ່​ລວມ​ເຖິງ 15,500 ຕື້​ກີບ​ໃນ​ປີນີ້​ເຊັ່ນກັນ.

ໂດຍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2022 ນີ້ ລາວ​ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ 589.66 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​. ສ່ວນໃນ​ປີ 2021 ລາວ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກ​ໄດ້​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 5,458 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ (ບໍ່​ລວມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ) ແລະ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 5,806 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມ​ເຖິງ 348 ລ້ານ ໂດລາ ແຕ່​ຖ້າ​ລວມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ໄດ້​ປຽບ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ເຖິງ 1,740 ລ້ານໂດລາໃນ​ປີ 2021 ແຕ່​ວ່າ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄຟ​ຟ້ານັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ຜູ້​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ຈຶ່ງບໍ່​ໄດ້​ໂອນ​ເງິນ​ລາຍ​ໄດ້​ດັ່ງ​ກ່າວເຂົ້າ​ມາ​ລາວແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ໃນ​ຂະ​ນະທີ່ລາວມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ 4,000 ລ້ານ ໂດລາຕໍ່ປີ ແຕ່ກໍ​ສາ​ມາດ​ແລກ​ເງິນ​ຕາ​ໄດ້ພຽງ 50 ເປີ​ເຊັນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂາດ​ດຸນ​ບັນ​ຊີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເງິນ​ຕາ​ເຖິງ 2,000 ລ້ານໂດ​ລາໃນແຕ່​ລະ​ປີ

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