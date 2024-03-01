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ລາວ

​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ການ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນ​ຫາ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ຈາກ​ເດີມ ​ໃນ​ປີ 2024 ໄປ​ເປັນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2026

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ໝູ່​ບ້ານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ລາວ.
ໝູ່​ບ້ານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ລາວ.

​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນ​ຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈາກ​ເດີມ​ໃນ​ປີ 2024 ໄປ​ເປັນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2026 ຍ້ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຈາກວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ການ​ເງິນ.

​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນ​ຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈາກ​ເດີມ​ໃນ​ປີ 2024 ໄປ​ເປັນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2026
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​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນ​ຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈາກ​ເດີມ​ໃນ​ປີ 2024 ໄປ​ເປັນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2026
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ​ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ດ້ວຍ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີ​ນ​ກັບ​ສະ​ພາ​ວະ​ເງິນ​ເຟີ້​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສູງ ແລະ ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ນັບ​ຈາກ​ປີ 2020 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດັ​ດ​ຊະ​ນີ​ລາ​ຄາ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໄດ້​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເກີນກວ່າ 200 ເປີ​ເຊັນໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຍັງ​ຄົງ​ເດີມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຈຶ່ງບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ວ່າ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລົບ​ລ້າ​ງ​ບັນ​ຫາ​ຍາກ​ຈົນ​ໃນ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2024 ອອກ​ໄປ​ເປັນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2026 ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ກັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ກັບ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຫຼື UNDP ໃນ​ຕົ້ນ​ປີນີ້​ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ເລື່ອນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ບັນ​ຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ​ລາວ​ອອກ​ໄປຫຼືບໍ່ອີກດ້ວຍ ໂດຍ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຈາກ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ແກ້​ໄຂວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ການ​ເງິນ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ການຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຄວາມ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນານີ້​ກະ​ເປັນ​ອີກວຽກ​ນຶ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່ ເຖິງວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ແລ້ວ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຈະຫຼຸດ​ພົ້ນ ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກຫຼາຍ​ອັນ​ອົງ​ການ​ສ​ະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເພິ່ນ​ກະ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ໄລ​ຍະ​ການຫຼຸດ​ພົ້ນ​ນີ້​ຈາກ 2024 ເປັນ 2026 ແຕ່​ວ່າ​ທັງ​ນີ້​ທັງ​ນັ້ນ​ເພິ່ນ​ກະ​ສິ​ໄດ້​ມາ​ປະ​ເມີນ​ຄືນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຄວາມ​ພ້ອມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສິ​ເປັນ​ຄື​ແນວ​ໃດ ກໍ​ຄື​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ.”

ທັງ​ນີ້​ເຖິງ​ແມ່ນ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ປັບ​ຕົວຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກໍ​ຄື​ຈາກ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ທີ 41.26 ເປີ​ເຊັນ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ 2023 ລົງ​ມາ​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ 24.44 ເປີ​ເຊັນ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2024 ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ດັບ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ໃນ​ລາວຫຼຸດ​ລົງ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາ​ກ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ ຍັງ​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເກີນກວ່າ 200 ເປີ​ເຊັນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ 232.48 ເປີ​ເຊັນ​ຕາມ​ດ້ວຍ​ອາ​ຫານ ແລະ ເຄື່ອງ​ດື່ມ, ໝວດ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ຢາ​, ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ, ໂຮງ​ແຮມ, ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ​ລ້ວນ​ແຕ່​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເກີນກວ່າ 200 ເປີ​ເຊັນ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ເລີຍ​ເພາະ​ວ່າ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ລາວ​ຜະ​ລິດ​ໄດ້​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາ​ກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ດ້ານຫຼັກ.

ບັນ​ຫາ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ ແລະ ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ລະ​ດັບ​ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ລາວ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ເງິນ​ໂດ​ລາ ສະ​ຫະ​ລັດ ກໍ​ຄື​ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ທີ່ເຄີຍ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍ 64 ລ້ານ​ກີບ ຫຼື 6,379 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2022 ນັ້ນ​ກໍ​ຈະ​ຄິ​ດ​ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່ 3,063 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຊຶ່ງຫຼຸດ​ລົງ​ເກີນກວ່າ 52 ເປີ​ເຊັນ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2022.

ສ່ວນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ທີ່​ຢູ່​ເຂດ​ຕ່າງ​ແຂວງ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຈັນ​ເຊັ່ນ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍບໍ່​ເຖິງ 1,300 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຄົນ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ​ທ່າ​ອຽງ​ທີ່​ຈະ​ທຸກ​ຍາກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ໂດຍ​ລວມ​ເຖິງ​ກຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ໄດ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ທ່າ​ອຽງ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ທຸກ​ຍາກ​ອີກ​ເທື່ອ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ທີ່ບໍ່​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ່ວນ​ການ​ເສີມ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໃຫ້​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຈິງ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ເພັດ ພົມ​ພິ​ພັກ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ການ​ກຳ​ນົດ​ເຂດ​ການ​ຜະ​ລິດ, ການ​ຈັດ​ສັນ​ເຂດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ສຳ​ເລັດ ຍັງ​ມີ​ການ​ບຸກ​ລຸ​ກ​ດິນ​ປ່າ​ໄມ້​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ເພື່ອ​ປູກ​ເພື່ອ​ລ້ຽງ​ແລ້ວ​ກໍ​ທັງ​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ເກີດ​ມີ​ໄຟ​ໄໝ້​ລາມ​ປ່າຫຼາຍ ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ການ​ກຳ​ນົດ​ເຂດ​ການ​ຜະ​ລິດຫຼາຍ​ແຂວງ​ກໍ​ໄດ້​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ ແຕ່​ວ່າ​ຂອດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ຍັງ​ພົບ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກຫຼາຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ, ການ​ກຳ​ນົດ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ເກັບ​ຊື້ ແລະ ການ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ຕ່າງໆ ອັນ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ພໍ.”

ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຜັນ​ຜວນ​ອີກ​ດ້ວຍ ເພາະ​ວ່າ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊຳ​ລະ​ລາ​ຄາ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເງິນ​ບາດ ແລະ ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ລາວ​ຕ້ອງ​ການຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເມື່ອ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ການ​ທີ່​ລາວ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເງິນ​ກີບ​ອ່ອນ​ຄ່າ​ລົງ​ກວ່າ 234 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 235 ເປີ​ເຊັນ​ທຽບ​ໃສ່​ເງິນ​ບາດ ແລະ ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອຳ​ນາດ​ການ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ຫຼຸດ​ລົງ​ເກີນກວ່າ 2 ເທົ່າ​ຕົວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ໃນ​ປີ 2020 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

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