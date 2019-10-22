ລາວ ສົ່ງອອກກ້ວມຫອມໄປ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ ແຕ່ກະສິກອນ ລາວ ກໍຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນພິດທີ່ເກີດຈາກສານເຄມີຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູກກ້ວຍຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້.
ອົງການ Plan International ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນ ລາວ ລາຍງານວ່າ ການປູກກ້ວຍໃນ ລາວ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ລົງທຶນໂດຍບັນດານັກທຸລະກິດ ຈີນ ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ລາວ ກາຍເປັນແຫຼ່ງຜະລິດກ້ວຍທີ່ສຳຄັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນ ຈີນ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ ລາວ ສົ່ງກ້ວຍຫອມໄປ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 112 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2017 ເປັນ 169 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2018 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 210 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2019 ນີ້ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ກ້ວຍຫອມກາຍເປັນສິນຄ້າກະເສດອັນດັບນຶ່ງຂອງ ລາວ ທີ່ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໂດຍເຂດທີ່ສົ່ງອອກກ້ວຍຫອມໄປ ຈີນ ຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຶ່ງມີລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກກ້ວຍຫອມໄປ ຈີນ ຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາ ຫຼືຄິດເປັນ 95 ເປີເຊັນຂອງສິນຄ້າກະເສດທັງໝົດທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ສ່ວນແຮງງານ ລາວ ໃນພື້ນທີ່ສຳປະທານປູກກ້ວຍຂອງ ຈີນ ນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງລະຫວ່າງ 10-18 ໂດລາຕໍ່ວັນ ຊຶ່ງກໍນັບເປັນອັດຕາຄ່າຈ້າງທີ່ສູງກວ່າແຮງງານທົ່ວໄປໃນ ລາວ ຫາກແຕ່ແຮງງານ ລາວ ໃນສວນກ້ວຍຂອງ ຈີນ ເຫຼົ່ານີ້ກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍທີ່ເກີດຈາກສານເຄມີຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະນິດທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປູກ ແລະ ເລັ່ງຜົນຜະລິດກ້ວຍຫອມນັ້ນ.
ຊຶ່ງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຢືນຢັນວ່າ ການລັກລອບນຳເຂົ້າສານເຄມີຜິດກົດໝາຍຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນພາກກະສິກຳນັ້ນຍັງມີການລັກລອບນຳເຂົ້າມາ ລາວ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໄປເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄືກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ເພີ່ມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາການນຳເຂົ້າສານເຄມີຕ້ອງຫ້າມໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວກໍຕາມ.
ສ່ວນທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ປະທານຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຖະແຫຼງຜົນການກວດກາການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາວ່າ ຍັງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະການລັກລອບນຳເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ແລະ ສິດຄ້າທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ທັງຍັງມີການລັກລອບປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນປອນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢາກການຜະລິດກະສິກຳ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ ສະແດງອອກຄືບາງໂຄງການບໍ່ໄດ້ສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ບໍ່ມີສັນຍາສຳປະທານ ຍັງມີການລັກລອບນຳເຂົ້າ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ສານເຄມີອັນຕະລາຍເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ຍັງມີການນຳເຂົ້າຈຳໜ່າຍອາຫານທີ່ມີສານເຄມີປົນເປື້ອນ ສິນຄ້າປອມແປງ ມົດອາຍຸຈາກນອກປະເທດ ໄດ້ມີການລັກລອບປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ ສານເຄມີອັນຕະລາຍລົງສູ່ແມ່ນ້ຳລຳເຊ ເຮັດໃຫ້ສັດນ້ຳ ສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງຕາຍ."
ທາງດ້ານກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ (Land Information Working Group) ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນ ລາວ ລາຍງານວ່າ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນ ລາວ ຄືພື້ນທີ່ສຳປະທານການປູກກ້ວຍຫອມຂອງບັນດານັກທຸລະກິດ ຈີນ ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນ້ຳທາ ນັ້ນຖືເປັນພື້ນທີ່ໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າບັນດານັກທຸລະກິດ ຈີນ ໄດ້ພາກັນລັກລອບນຳເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນໂຣກພືດເຖິງ 28 ຊະນິດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ 19 ຊະນິດ ທັງຍັງນຳໃຊ້ສານເຄມີເພື່ອເລັ່ງຜົນຜະລິດອີກຫຼາຍກວ່າ 50 ຊະນິດນັ້ນຍັງໄດ້ຄຸກຄາມຕໍ່ສຸຂະພາບອະນາໄມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ກະທົບຕໍ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ, ສັດນ້ຳ, ສັດລ້ຽງ ທີ່ນາ ແລະ ພືດຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ.
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