ບັນດາຜູ້ປະກອບການ SMEs ໃນລາວ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄົນລະ 180,000 ກີບ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ຂອງກອງທຶນ SME

ບັນດາຜູ້ປະກອບການ SMEs ໃນລາວຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄົນລະ 180,000 ກີບ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງກອງທຶນ SMEs ດ້ວຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ມີໂອກາດຮັບເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ SME.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຈາກບັນດານັກທຸ ລະກິດຫຼືຜູ້ປະກອບການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະຂະໜາດກາງ (SME) ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄົນລະ 180,000 ກີບ ໃຫ້ກັບພະນັກງານລັດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກອງທຶນສະໜັບສະໜຸນ SME ຂອງລັດຖະບານລາວ ດ້ວຍຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນສະໜັບສະໜຸນ SME ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມແລະການຂໍກູ້ຢືມເງິນຈາກກອງທຶນສະ ໜັບສະໜຸນ SME ນັ້ນ ບໍ່ມີການຈັດເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອມີການຮຽກເກັບເອົາເງິນ 180,000 ກີບດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເປັນການປະຕິບັດທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະຈາກການກວດສອບໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກໍພົບວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈິງ ດັ່ງທີ່ ທ່ານທອງລຸນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ມີຜູ້ແທນຜູ້ນຶ່ງຍ່າງມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ ຊັກໄຊ້ວ່າ ພວກເຮັດໂຄງການຂໍເງິນກູ້ SME ນີ້ ແມ່ນຕ້ອງ ຈ່າຍຜູ້ນຶ່ງ 180,000 ວ່າຊັ້ນ ເອົ້າຈ່າຍເຮັດຫຍັງ ອັນຄອບຄົວນຶ່ງຢາກໆໄດ້ເງິນຈ່າຍ 180,000 ຈ່າຍເຮັດຫຍັງ ຜູ້ແທນຊັກໄຊ້ວ່າ ຈ່າຍໃຫ້ພວກລົງໄປຝຶກອົບຮົມຫັ້ນ ຢ່າເຮັດເດ້ ໂຕນີ້ເດ້ ເພາະວ່າ ມີເງິນໃຫ້ກິນແລ້ວເດ້ ເງິນເດືອນກະມີແລ້ວເດ້ ເງິນອັນອື່ນອີກເສີມໃສ່ ກໍຍັງໄປເອົາກັບປະຊາຊົນອີກ ກະບໍ່ໄດ້ແລ້ວ.”
ທັງນີ້ ການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງ SMEs ໃນລາວຢ່າງໜັກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ອອກມາດຕະການເພື່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກທະນາຄານຕ່າງໆ ເພື່ອຜ່ອນຜັນການຊຳຫລະໜີ້ ແລະດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ SMEs ເປັນເວລາ 3-12
ເດືອນກໍຕາມ ແຕ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງກັບປາກົດວ່າ ມີການຕິດຕາມທວງໜີ້ແລະຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເວລານີ້ ສ່ວນທະນາຄານທຸລະກິດ 43 ແຫ່ງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວວ່າ ມີລູກໜີ້ຂອງທະນາຄານຈຳນວນ 4,918 ລາຍທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຂໍເລື່ອນຊຳຫລະໃນມູນຄ່າລວມກວ່າ 13,000 ຕື້ກີບ ຫຼື 1,445 ລ້ານໂດລາ.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານໂລກໃນລາວ ຢືນຢັນວ່າ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ SME ໃນລາວ 20 ລ້ານໂດລາໃນຊ່ວງປີ 2014-2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໃນນີ້ເປັນການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານເທັກນິກ 10 ລ້ານໂດລາ ແລະເງິນກູ້ສຳລັບ SME ໃນມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າ ເຖິງທ້າຍປີ 2019 ໄດ້ມີການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ກັບ SME ພຽງ 42 ລາຍທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 4,400,000 ໂດລາເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຊັກຊ້າພາຍໃນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານລາວເອງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີ SME ພຽງ 12 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງເງິນທຶນກູ້ຢືມເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ສ່ວນອີກ 88 ເປີເຊັນນັ້ນ ກັບຍັງບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງເງິນທຶນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທາງດ້ານສະພາອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ ກໍປະເມີນວ່າ ທຸລະກິດພາກບໍລິການແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ຈະມີການເລີກຈ້າງພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 8 ໝື່ນຄົນໃນ 3 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ສ່ວນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດລາວ ຄາດວ່າ ພາກບໍລິການຂອງລາວ ຈະສູນເສຍລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 350 ລ້ານໂດລາ ເນື່ອງຈາກການປິດດ່ານຊາຍແດນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ນັບຈາກທ້າຍເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ທັງກໍຍັງຈະຕ້ອງສູນເສຍລາຍໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຖ້າຫາກວ່າ ນານາຊາດຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້.
ສ່ວນ ສະພາອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າສະຫະພາບຢູໂຣບ ຄາດວ່າ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຈະເຮັດໃຫ້ເກີນກວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດໃນລາວ ຕ້ອງຂາດລາຍໄດ້ຫລາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍໄດ້ຕະຫຼອດປີ 2020 ອັນຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນຊຳຫລະໜີ້ໃຫ້ກັບທະນາ ຄານໃນປີນີ້ ທັງຍັງຈະເຮັດໃຫ້ວິສະກິດ 128,690 ກວ່າລາຍ ຊຶ່ງໃນນີ້ 97 ເປີເຊັນ ກໍຄື SME ທີ່ມີມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຄິດເປັນ 16 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນລາວແລະມີສ່ວນເຖິງ 63 ເປີເຊັນຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດໃນລາວດ້ວຍນັ້ນ ຫາກແຕ່ກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະມີການເລີກຈ້າງເພີ້ມຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.
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