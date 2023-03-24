ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຖືກລັກລອບນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໂດຍຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຈັບກຸມໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ກໍລະນີຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນກິດຈະການຂຸດຄົ້ນ Crypto ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍເຖິງ 68 ຕື້ກີບ.
ນັກທຸລະກິດລາວໃນອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເປີດເຜີຍວ່າການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດໃຫ້ 13 ບໍລິສັດຕ່າງຊາດດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນເງິນ ຄຣິບໂຕ ໃນລາວນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ມີລາຍຮັບຈາກການອະນຸມັດດັ່ງກ່າວຄິດເປັນມູນຄ່າສະເລ່ຍ 11 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີກໍ່ຕາມ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າການຂຸດຄົ້ນ ຄຣິບໂຕ ນັ້ນຈະຕ້ອງມີການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ທຸກວັນຈຶ່ງຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ມີການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນອັດຕາທີ່ສູງແຕ່ລັດຖະບານລາວກັບໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຕ່ຳ ແລະ ທີ່ສຳຄັນກໍຄືການກວດກາໃນປີ 2022 ຜ່ານມາຍັງພົບດ້ວຍວ່າມີການລັກລອບນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຫຼາຍສົມຄວນ ໃນຂະນະທີ່ການດຳເນີນມາດຕະການຈັບກຸມຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດນັ້ນຍັງເຮັດໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບການຖະແຫຼງຂອງທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ EDL ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນມາດຕະການກວດກາເພື່ອຫຼຸດການຮົ່ວໄຫຼຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການລັກລອບນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໂດຍຜິດກົດໝາຍວ່າ
“ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍໄດ້ຫຼາຍກໍເນື່ອງຈາກມີການນຳໃຊ້ມາດຕະການເດັດຂາດຕໍ່ກັບຜູ້ລັກໄຟໃນປີ 2022 ເຮົາສາມາດຈັບຜູ້ລັກໄຟໄດ້ 200 ກວ່າລາຍ ແລະ ປັບໄໝເປັນເງິນ 68 ຕື້ກີບ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍໃນລະບົບພວກເຮົາຈະສູ້ຊົນໃຫ້ຫຼຸດລົງຕື່ມ ໂດຍການປັບປຸງລະບົບສົ່ງ ແລະ ຈຳໜ່າຍຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2023.”
ໃນປັດຈຸບັນລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດ 91 ແຫ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 11,661 ເມກະວັດ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 58,813 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ແລະ ວາງເປົ້າໝາຍຈະເພີ່ມກຳລັງຕິດຕັ້ງໃຫ້ເຖິງ 20,000 ເມກະວັດໃນປີ 2030 ສ່ວນໃນປີ 2022 ລາວສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດ 72 ເປີເຊັນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດກັບ 28 ເປີເຊັນຕອບສະໜອງພາຍໃນໂດຍ EDL ມີໜີ້ສິນລວມເກີນກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາ.
ອີກດ້ານນຶ່ງລັດຖະບານ ລາວ ຍັງໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຈີນ ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກຢູ່ໃນ 2 ພື້ນທີ່ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງດ້ວຍ ກໍຄືບໍລິສັດ ຊຸນຕ້າພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຸດຄົ້ນໃນພື້ນທີ່ 3 ກິໂລແມັດມົນທົນທີ່ເຂດບ້ານປຸງ ແລະ ບ້ານນາຂີ່ ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ບໍລິສັດຕົງຫຼີເຊິງ ພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ 25.28 ກິໂລແມັດມົນທົນທີ່ເຂດບ້ານໃໝ່ ແລະ ບ້ານນາສາບ ເມືອງຜາໄຊ ໂດຍຜ່ານມາທັງ 2 ບໍລິສັດໄດ້ທຳການຂຸດເຈາະເພື່ອສຳຫຼວດຫາແຮ່ທາດດັ່ງກ່າວແລ້ວເຖິງ 30 ຂຸມ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນຂະນະທີ່ການດຳເນີນງານຂອງທັງ 2 ບໍລິສັດນີ້ກໍຈະຄົບອາຍຸສຳປະທານໃນກາງປີ 2025 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການສົງໄສວ່າແຮ່ທາດທີ່ຂຸດຄົ້ນພົບນັ້ນຈະຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະລົງທຶນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຂຶ້ນມານຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼືບໍ່ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ
“ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ສຳຫຼວດ, ສອງ ບໍ່ໄດ້ມີຄ່າຊົດເຊີຍ, ອັນສາມ ເວລາເຮັດໄປແລ້ວຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແຮ່ທາດມັນບໍ່ຊ່ຳກັບເວົ້າໃນການຈັດຕັ້ງຈັ່ງຊັ້ນບົດລາຍງານຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳກໍຖືວ່າເຮົາຍັງຊິໄປປັບລາຄາໂຕນີ້ລົງມາ ເພື່ອໃຫ້ມັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງ. ຈຸດໂຕທີສອງເວລາເຮົາເຊັນສັນຍາກ່ຽວກັບເລື່ອງທົດລອງຂຸດຄົ້ນເພິ່ນເຮັດ 3 ປີບໍ່ຫຼືເພິ່ນເຮັດ 10 ປີແຮ່ຫາຍາກນີ້ເຮັດຈັກປີ ແລະ ກວດເບິ່ງຄວາມສາມາດມັນບໍ່ມີບາງເທື່ອມັນບໍ່ມີວຽກກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ບາງເທື່ອບໍລິສັດຊົນລະປະທານເອົາມາຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈະເອົາໃນຂະບວນການຂອງການແກ້ໄຂວາລະແຫ່ງຊາດ.”
ໃນປີ 2022 ບັນດາບໍລິສັດ ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນ 112 ໂຄງການ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈີນມີການລົງທຶນລວມໃນລາວເຖິງ 933 ໂຄງການດ້ວຍມູນຄ່າລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 18,000 ລ້ານໂດລາໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດນັ້ນກໍຍັງປາກົດວ່າບັນດາບໍລິສັດ ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເປັນພິເສດ ຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳຂອງພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທາງການລາວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ມີລາຍຮັບຈາກຄ່າສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດພຽງແຕ່ 100 ກວ່າລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນໃນຕະຫຼອດປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.