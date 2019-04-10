ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ການຈັດທຳເອກກະສານປອມ ເພື່ອຍັກຍອກ
ເອົາທີ່ດິນ ໂດຍບັນດາພະນັກງານລັດເພື່ອຂາຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະຊາວຕ່າງ
ຊາດໃນລາວ ຖືເປັນບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກ
ບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອການສຶກສາວິໄຈ ແລະວິເຄາະບັນຫາ
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການຈັດທຳເອກກະສານປອມເພື່ອ
ຍັກຍອກເອົາທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານ ແລະການສໍ້ໂກງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນລາວ
ເພື່ອນຳເອົາໄປຂາຍ ຫຼືໃຫ້ສຳປະທານແກ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນລາວ
ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍໃນນີ້ຍັງລວມເຖິງການປອມແປງໃບຕາດິນເພື່ອ
ໃຊ້ໃນການຄ້ຳປະກັນ ການກູ້ຢືມເງິນທັງຈາກທະນາຄານລັດ ແລະເອກກະຊົນໃນ
ລາວດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ຈາກການກວດກາໃນປີ 2017-2018 ທີ່
ຜ່ານມາ ສາມາດຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານກັບຄືນມາໄດ້ກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ
ທີ່ຖືກລັກລອບຂາຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດໃນລາວ ສ່ວນທີ່ດິນຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ຖືກສໍ້ໂກງໄປນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍ
ພັນຄະດີ ແລະຄິດເປັນພື້ນທີ່ຂັດແຍ້ງຫຼາຍໝື່ນເຮັກຕາໃນເວລານີ້.
ທາງດ້ານທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍອມຮັບວ່າການຍັກຍອກ
ເອົາທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານ ແລະການສໍ້ໂກງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍບັນດາພະ
ນັກງານຂອງລັດຖະບານລາວ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ ແລະໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຖືກຍັກຍອກ ຫຼື
ຈັບຈອງເອົາຢ່າງບໍ່ຖືກກົດໝາຍນັ້ນກໍຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ເພາະອຳນາດການປົກຄອງ
ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະໄດ້ມີຄຳ
ສັ່ງ ແລະໃຫ້ການຊີ້ນຳໄປແລ້ວກໍ ຕາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ປັດຈຸບັນລະແມ່ນເລື້ອງການຈັບຈອງທີ່ດິນ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຍັກ
ຍອກທີ່ດິນບໍ່ທັນໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ແຕ່ລະເມືອງ ພ້ອມກັນກວດ
ກາສະໂຕນີ້ ລັດຖະບານກະໄດ້ມີການຊີ້ນຳ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເບິ່ງການຈັບຈອງທີ່ດິນທີ່
ວ່າບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກະໄດ້ມີການຂາຍອອກໄດ້ເງິນໄດ້ຄຳໄວ້ ອັນນີ້ຫລະ
ພ້ອມກັນກວດກາຄືນເບິ່ງ ເພາະວ່າສິດຂອງລັດຖະບານຕ້ອງໃຫ້ແກ້ໂຕນີ້ ບໍ່ປະໃຫ້
ເປັນແນວນັ້ນ.”
ທັງນີ້ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ
ເພື່ອສຶກສາວິໄຈ ແລະວິເຄາະບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2017
ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ເປັນປະທານ ແລະມີລັດຖະ
ມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຫົວໜ້າຄະ
ນະກຳມະການ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຄະ
ນະກຳມະການ ທັງຍັງມີກອງເລຂາປະຈຳການຢູ່ທີ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017-2018 ກໍສາມາດຍຶດ
ເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ ທີ່ຖືກຍັກຍອກກັບຄືນມາໄດ້ຄິດເປັນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000
ເຮັກຕາ.
ທາງດ້ານ ດຣ. ວາດສະໜາ ລະອອງປລິວ ນັກວິຊາການມະຫາວິທະຍາໄລ ທຳມະ
ສາດຂອງໄທ ກໍໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເກັບຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຢູ່ເຂດເມືອງລອງ
ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າປະຊາຊົນລາວກຳລັງປະເຊີນກັບການສູນເສຍ
ທີ່ດິນພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຈີນເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກະເສດພັນທະ ທີ່ລັດຖະບານລາວໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ບັນ
ດານັກທຸລະກິດຈີນໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທັງນີ້ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ຕ້ອງສູນເສຍທີ່ດິນໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດ
ຈີນກໍເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກະເສດພັນທະ ເຊັ່ນ
ການປູກຢາງພາລາ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນທຶນຈຶ່ງຕ້ອງກູ້ຢືມຈາກນັກທຸລະກິດ
ຈີນ ແລະໃຊ້ທີ່ດິນຄ້ຳປະກັນ ຄັນເມື່ອປາກົດວ່າຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດລາຄາຕົກຕ່ຳລົງ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບໍ່ມີເງິນຊຳລະໜີ້ ແລະຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ການ
ຖືກຍຶດເອົາທີ່ດິນໄປແລ້ວງຫຼາຍໝື່ນເຮັກຕາ ໂດຍບັນດານາຍທຶນຈີນນັ້ນເອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ