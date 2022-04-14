ຢູ່ສະຫະລັດເຄື່ອງເຟີນິເຈີ, ເຄື່ອງໄມ້ຫັດຖະກຳແມ່ນມີລາແພງຫຼາຍ ເພາະວ່າໄມ້ຕ່າງໆທີ່ນຳມາເຮັດນັ້ນແມ່ນຖືກນຳເຂົ້າມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກທຸລະກິດລາວກໍໄດ້ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ມາຂາຍຢູ່ ສະຫະລັດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໄມ້ແມ່ນເປັນວັດຖຸທີ່ແຂງແກ່ນ, ທົນທານ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ບົວລະບັດຫຼາຍ. ໄມ້ສ່ວນຫຼາຍທີ່ນຳເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ ແມ່ນຈະຖືກນນຳມາເຮັດເຄື່ອງເຟີນິເຈີຕ່າງໆເຊັ່ນເຮືອນຄົວ, ພື້ນເຮືອນ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ປະຕູ, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕຽງ, ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ອື່ນໆ.
ສະຫະລັດ ມັກນຳເຂົ້າໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆເພື່ອທຳການແປຮູບເຊັ່ນໄມ້ຕົ້ນໝາກມ່ວງ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ຕົ້ນຢາງ, ຕົ້ນໂອກ, ໄມ້ມະຮອກການີ ແລະ ອື່ນໆ.
ນັກທຸລະກິດລາວທ່ານ ສຸພົດ ມະນີຄົງ, ປະທານບໍລິສັດ ເອັສ ເອັມ ພີ (SMP) ເປັນນຶ່ງໃນບັນດານັກທຸລະກິດທີ່ໄດ້ທຳການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ມາຂາຍຢູ່ ສະຫະລັດ. ທ່ານຂາຍທັງໄມ້ແລະເສດໄມ້ຕ່າງໆ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ “ຄັນເວົ້າໄປກະເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ຟື້ນຟູສິລະປະຫັດຖະກຳໄມ້ແບບປະຍຸກສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໃດບໍ່ແມ່ນແຕ່ອາເມຣິກາ. ພວກອ້າຍສົ່ງໄປ ຣັດເຊຍກະຍັງສົ່ງ, ເຢຍຣະມັນ ລະກະ ການາດາ ພວກອ້າຍກະສົ່ງຄືກັນແຕ່ວ່າຈຳນວນກະບໍ່ຫຼາຍເນາະເພາະວ່າມາອາເມຣິການີ້ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ. ດຽວນີ້ກະແມ່ນສົ່ງປະເພດເຄື່ອງເສດໄມ້ມາ.”
ບໍລິສັດຂອງທ່ານສຸພົດ ໄດ້ສົ່ງອອກໄມ້ແປຮູບມາຂາຍຢູ່ສະຫະລັດຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ແລະ ໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກບໍລິສັດຂອງທ່ານສຸພົດນັ້ນແມ່ນໄມ້ຂາວດຳ, ເຊິ່ງແມ່ນຕະກຸມຂອງໄມ້ກະລຶມ. ທ່ານເວົ້າວ່າຍິ່ງໄມ້ມີລາຍຫຼາຍເທົ່າໃດມັນຍິ່ງມີລາຄາແພງ.
ເນື່ອງຈາກການສົ່ງໄມ້ມາຂາຍນັ້ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄມ້ເສດຫຼາຍທ່ານຈຶ່ງໄດ້ໝູນໃຊ້ມັນເຮັດເປັນເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄມ້ແບບປະຍຸກຂາຍ.
ສ່ວນການສົ່ງໄມ້ມາຂາຍຢູ່ສະຫະລັດນັ້ນແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງໃນຕູ້ຄອນເທນເນີທາງນ້ຳ, ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ຫຼືວ່າຈະເປັນໄປສະນີດ່ວນ ເຊິ່ງລາຄາແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນ.
ສຳລັບທ່ານ ສຸພົດ ນັ້ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນໄດ້ສົ່ງມາທາງໄປສະນີເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ cເຮົາສົ່ງເປັນຄອນເທນເນີບໍ່ໄດ້ເຮົາກະສົ່ງທາງໄປສະນີເອົາ, ທາງ DHL ບໍ່, ທາງ Fedex. ມັນແພງແຕ່ວ່າກະຈຳເປັນເພາະວ່າມັນໄວ. ມັນກະຄຸ້ມຄ່າເວລາລູກຄ້າສັ່ງມາ ຕົວຢ່າງວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການ 50 ປອນເດີ ເຮົາກະສົ່ງມາໂລດ. ໂດຍສະເພາະປະເພດປູດໄມ້ນີ້ນະ, ປະເພດປູດໄມ້ດູ່ໄມ້ຫຍັງນິ ປອນນຶ່ງ 70 ໂດລາໃດຢູ່ນີ້ໃດ. ພວກເຮົາຂາຍທາງ Ebay ເຮົາຂາຍແຕ່ 50. ແຕ່ວ່າປອນນຶ່ງຢູ່ພຸ້ນຫັ້ນ ເຮົາປຽບຄືກັບໄຂ່ໄກ່ກັບເຄິ່ງໂລສະ. ກິໂລນຶ່ງນີ້ພວກເຮົາຊື້ປະມານ 10 ໂດລາ ລະກະຄ່າຝາກນີ້ໄລ່ຕື່ມອີກ 10 ໂດລາ. ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງກະບໍ່ຮອດດອກ ເຮົາຝາກຫຼາຍ. ຕົ້ນທຶນກະຢູ່ໃນ 20 ໂດລາ ແຕ່ວ່າເຂົາມາຂາຍຢູ່ນີ້ກະ ປອນນຶ່ງ 50. ບາດນີ້ກິໂລນຶ່ງເດມັນກະຄູນສອງຂຶ້ນໄປເນາະ. ກະພໍໄດ້ຢູ່. ເຮົາຝາກມາກະຄັ້ງລະ 50 ຫຼື 100 ກິໂລ.
ທ່ານສຸພົນກ່າວວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່ເນັ້ນແຕ່ການສ້າງກຳໄລໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານເອງເທົ່ານັ້ນ, ທຸລະກິດຂອງທ່ານຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳລາວ ພ້ອມທັງສ້າງເຮັດວຽກງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃນປະເທດອີກດ້ວຍ. ທ່ານຍັງໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມຝີມືແຮງງານໃຫ້ຄົນລາວ ແລະ ນຳເອົາຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍສີມືຄົນລາວສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດນຳ.
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