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ວັນອາທິດ, 22 ພຶດສະພາ 2022
ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ທີ່​ພໍ່​ແມ່ພາ​​ ຫລົບ​ໜີ​​ຈາກ​ບ້ານ​ມາ ແຕ່​ຍັງ​ນ້ອຍນັ້ນ ​​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສໍ​າ​ເລັດສູງ​ເມື່ອໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາ​ ໃນ ສ​ຫລ

ຊີ​ວິດ​ຂອງທ່ານ Keo Keonorasack ທີ່​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊຸມ​ຊຸນ​ຄົນ​ລາວ​ທີ່​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ເມືອງ Stockton, CA
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ຊີ​ວິດ​ຂອງທ່ານ Keo Keonorasack ທີ່​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊຸມ​ຊຸນ​ຄົນ​ລາວ​ທີ່​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ເມືອງ Stockton, CA

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ເຊີນ​ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ ​ການ​ສຳ​ພາດກັບ​ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ກ່ຽວ​ກັບຊີ​ວິດ​ຂອງທ່ານ ແລະ​ການ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ທ່ານ​ໃນ​ເມືອງ Stockton, CA

ຄ່ຳຄືນນີ້ ວີໂອເອພະ​ແນກ​ພາ​ສາລາວ ຈະນຳທ່ານໄປຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣ​ະ​ສັກ ທີ່​ເມືອງ​ສ​ຕັອກ​ຕັນ (Stockton), ລັດ​ຄາລິ​ຟໍ​ເນຍ. ​ເປັນຫຍັງຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ແກ້ວຈຶ່ງຕ້ອງ​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້າຍມາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫ​ະ​ລັດ​ ແລະ​ການ​ປັບ​ຕົວຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ ແລະ​ຊຸມຊົນລາວໃນ​ເມືອງນັ້ນເຂົ້າ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ໃໝ່ ຢູ່​ຕ່າງແດນເປັນ​ແນວ​ໃດ​ນັ້ນ ​ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຟັງຈາກບົວ​ສະ​ຫວັນໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣ​ະ​ສັກ ໄດ້ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ສ​ຕັອກ​ຕັນ (Stockton), ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່ໃກ້ໆ​ກັບ​ນະ​ຄອນຊາ​ຄ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ, ເມືອງຫລວງ​ຂອງລັດ​ຄາລິ​ຟໍ​ເນຍມາຕັ້ງ​ແຕ່ຕອນທ່ານ​ມີອາ​ຍຸ​ໄດ້ 3 ປີ ຫລັງ​ຈາກພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ທ່ານໄດ້​ພາ​ອົບ​ພະ​ຍົບມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ນາຍ​ທະ​ຫານ​ຊັ້ນ​ສູງຂອງ​ລາ​ດ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ລາວ ສະ​ນັ້ນ ​ໃນ​ປີ 1978 ຄອບ​ຄົວຂອງ​ທ່ານ​ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້​ໜີອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນໄປ​ຢູ່​ຈັງ​ຫວັດ​ກາ​ຣະ​ສິນ, ​ປະ​ເທດ​ໄທ ​ປະ​ມານ​ນຶ່ງ​ປີ ກ່ອນຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ສູນອົບ​ພະ​ຍົບຢູ່​ໄທ ແລະຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຢູ່​ຟີ​ລິບ​ປິນ ເພື່ອກຽມ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ປີ 1980 ຊຶ່ງທ່ານ​ເລົ່າ​ເລື້ອງ​ນີ້ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 1 ທ່ານ​​ແກ້ວ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

"ຂ້ອຍໄດ້ປະມານສາມ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ, ຂ້ອຍມີໄດ້ຍິນເລື້ອງທີ່ເພິ່ນ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຄ່ອຍ​ມີ​ຫ​ບັງຫຼາຍ, ເຈົ້າຮູ້, ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເວົ້າເລື້ອງເກົ່າ​ຊ້ຳໆ ຊາກໆ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ຄອບຄົວຂ້ອຍ​ມາຢູ່ທີ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກ ເລືອກມາເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້ກໍເພາະຖືກບັງຄັບໃຫ້ມາ ແລະໄດ້ ຜ່ານສູນອົບພະຍົບ​ຄື​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ, ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫລົບ​ໜີຂ້າມຊາຍແດນ. ຂ້ອຍ ຫມາຍຄວາມວ່າ ເລື້ອງຂອງ​ຫມົດທຸກ​ຄົນກໍແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ. ຂ້ອຍໄດ້ ຍິນເລື້ອງຂອງ​ຫລາຍ​ຄົນ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ແລະມັນພາ​ໃຫ້ເສົ້າໃຈ​ຫລາຍ.

ແຕ່ຂ້ອຍມັກ​ຈະບອກຕົນເອງສະເຫມີວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການສິດສອນຈາກພໍ່ ໃນການສືບຕໍ່ຊອກຫາວິ​ທີ ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕ້ອງຫາ​ວິ​ທີເອົາ​ຕົວ​ຢູ່​ລອດໃຫ້​ໄດ້ ໃນ​ການ​ຢູ່​ກັບ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ປັດຈຸ​ບັນ​ ​ແລະ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ຕົນ​. ແລະຖ້າຂ້ອຍຈື່ບໍ່​ຜິດ ຂ້ອຍຫມາຍ ຄວາມວ່ານຶ່ງໃນສາ​ເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພວກເຮົາສາມາດຂ້າມຊາຍ ແດນໄປປະເທດໄທໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກໍ​ຍ້ອນແມ່ຂອງຂ້ອຍເປັນ​ຕ​ຄົນ​ອີ່​ສານ.”

ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກຕອນອາ​ຍຸ 3 ປີ ແລະ​ພໍ່​ແມ່​ພາ​ມາ​ອົ​ບ​ພະ​ຍົ​ບ​ມາຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກຕອນອາ​ຍຸ 3 ປີ ແລະ​ພໍ່​ແມ່​ພາ​ມາ​ອົ​ບ​ພະ​ຍົ​ບ​ມາຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເມືອງ​ມາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈຳ​ໃຈຄອບ​ຄົວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຄອບ​ຄົວຂອງ​ທ່ານແກ້ວຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານກໍ​ຄື​ຄອບ​ຄົວຂອງ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ທີ່​ມາ​ຈາກລາວ, ​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງນັ້ນທີ່ຂາດ​ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ດ້ານວິ​ຊາການ ແລະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​-ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ບ່ອນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່. ສະ​ນັ້ນຈຶ່ງ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການປັບ​ຕົວເຂົ້​າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຈະມີ​ພີ່​ນ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເອົາ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອເຈື້ອ​ຈຸນ ເຊັ່ນ​ເງິນ​ອຸດ​ໜຸນ​ຄອບ​ຄົວ​ຢູ່​ຫລາຍ​ປີ​ກໍ​ຕາມ. ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ຕອນນັ້ນ ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ອັນ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ມາ​ລ້ຽງ​ລູກ 7 ຄົນເພາະເປັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ເກັບ​ໝາກ​ໄມ້ ແລະ​ຜັກ​ຕາມ​ລະ​ດູ​ການ ແລະ​ອາ​ໄສ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຈ​າກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ແລະ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ​ໜ້ອຍໆ​ ພໍ​ຢູ່​ໄດ້​ເປັນ​ວັນໆ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ແກ້ວ​ເລົ່າ​ສະ​ພາບ​ການນັ້ນ​ສູ​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 2 ທ່ານແກ້ວ ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ຕອນ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ ສ​ຫລ ໃໝ່ໆ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

"ເມື່ອພວກເຮົາມາຮອດໜີ້, ພໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ເຈົ້າ​ຮູ້ບໍ່? ພວກເຮົາເປັນຄອບຄົວ ທີ່ມີລູກ 7 ຄົນລວມ​ທັງ ແມ່ແລະພໍ່ແລ້ວ​ເປັນ 9 ຄົນ. ສະ​ນັ້ນ ເກົ້າ ເກົ້າຄົນອາ ໄສຢູ່ໃນອາພາດເມັນສອງຫ້ອງນອນ ຊຶ່ງເປັນຕຶກ​ອາ​ພາດ​ເມັນຂອງລັດຖະບານ, ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຊີ​ວິດ​ໄດ້ດ້ວຍສິ່ງທີ່ຄືກັບ​ວ່າພີ່​ນ້ອງຊ່ວຍຄອບ​ຄົວພວກ​ເຮົາໃຫ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໄດ້ອີກ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ຂ້ອຍໝາຍເຖິງເຂົາເຈົ້າອ້າງວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້ຮັບ​ປະ​ກັນ​ພວກ​ເຮົາ ສະນັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າພວກ​ເຮົາໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່ຈາກເຮັດ​ແນວນັ້ນ. ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້​ພຽງ​ແຕ່​ວ່າ ເມື່ອພວກເຮົາ ມາຮອດໜີ້ ທຸກຄົນແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ຟາມ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ມີແຕ່ໄປ​ເກັບ​ໝາກ​ແຕງ, ໝາກ​ເລັ່ນ​ໃຫ້​ພວກກະສິ ກອນເຮັດ​ຟາມ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາເຈົາ​ກໍເອົາໃສ່ຖັງ. ບໍ່ມີຄົນດູ​ແລ​ເດັກ ຂ້ອຍກໍຈະໄປກັບ ແມ່ ເອີ້​ຊີ​ວິດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ແບບນັ້ນ​ຫລະ. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍພໍ​ຈະຈື່ໄດ້ໃນເວ ລານັ້ນ ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ເງິນປະ​ມານ 15 ເຊັນ ຫລື 20 ເຊັນ ສໍາລັບການເກັບ ຫມາກແຕງໄດ້ນຶ່ງຖັງ."

ແມ່ຂອງທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກອູ້ມ​ເອື້ອຍ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ຕອນ​ຢູ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບໃນຟີ​ລິບ​ປິນ​ເພື່ອກຽ​ມ​ມາ ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
ແມ່ຂອງທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກອູ້ມ​ເອື້ອຍ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ຕອນ​ຢູ່​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບໃນຟີ​ລິບ​ປິນ​ເພື່ອກຽ​ມ​ມາ ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ທ່ານ​ແກ້ວ​ເປັນ​ລູກ​ຫລ້າ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ມາ​ເປັນ​ສິບກວ່າ​ປີ ຈົນ​ວ່າ​ລູກໆຜູ້​ກົກ ແລະ​ຜູ້​ກາງ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນແລ້ວ​ສ້າງ​ຄອບ​ຄົວ ຂອງ​ຕົນ​ເອງສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ຈຶ່ງຄ່ອຍໆ ​ດີ​ຂຶ້ນ.

ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນປະ​ເທດ​ຮັ່ງ​ມີ ແລະມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດໃນ​ໂລກ ແຕ່ສຳ​ລັບ ລູກຂອງຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບທີ່ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່ບໍ່​ຄ່ອຍ​ຮູ້​ພາ​ສາອັງ​ກິດ ແລະ​ລະ​ບົບ​ການ​ສຶກ​ສາຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ດີ ​ສ່ວນ​ຫລາຍແລ້ວ​ມັກ​ຈະພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຄົນ​ທີ່​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ ແລະ​ຊຸກ​ຍູ້ໃນ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາທີ່​ດີ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ທ່ານ​ແກ້​ວທີ່​ເປັນ​ລູກ​ຫລ້າ ແລະອ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ຖິດ​ກັນນັ້ນແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ດີ ຈຶ່ງ​ຮຽນ​ຈົບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ແກ້ວເວົ້າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 3 ທ່ານແກ້ວ ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ ກໍແມ່ນການຊອກຫາການຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຊອກຫາ ຄຳແນະນຳເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການ ສຶກສາທີ່ເໝາະສົມ. ແລະສະນັ້ນ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ ນອກ​ເໜືອ​ຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍ​ມີແຕ່ຊອກຫາເງິນເພື່ອມາເລີ້ມ ຕົ້ນໃນການສຶກສາ. ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ມີໂຄງການໃດໆ ຫຼືພວກເຮົາບໍ່ມີການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ເຫມາະສົມ. ສ່ວນຂ້ອຍແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄໍາປຶກສາທີ່​ພໍ​ໃຊ້​ໄດ້. ແຕ່ວ່າການ​ຮັບຄໍາປຶກສາ ຂອງຂ້ອຍສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາຈາກຫມູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຮົາ ແລະຫມູ່ເພື່ອນຂອງ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄໍາປຶກສາຈາກຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ທີ່ດີ ເພາະວ່າຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ມີ​ຖາ​ນະ​ດີຂຶ້ນໄວກວ່າ​ຂ້ອຍຫຼາຍ. ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ເພື່ອນ ຂອງຂ້ອຍເວົ້າ ແລະຂ້ອຍກໍ​ເຮັດຕາມລາວ. ຂ້ອຍ​ເປັນ​ລູກ​ຫລ້າ. ຂ້ອຍແລະອ້າຍຜູ້​ຕິດ​ຂ້ອຍ, ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ. ລາວໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ລາວກໍຈົບມະ​ຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຂ້ອຍກໍໄດ້ເຂົ້າມະ​ຫາວິທະຍາໄລ. ຂ້ອຍຮຽນ ບໍ່ຈົບ, ຂ້ອຍເຊົາຮຽນ​ມາເຮັດທຸລະກິດ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍຈຶ່ງກັບຄືນ ໄປເຂົ້າ​ຮຽນ​ອີກ ແລະຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ.”

ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ພ້ອມ​ກັບ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ​ລູກ​ສາວ 2 ຄົນ ​ໃນ​ວັນ​ສະ​ຫລອງ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ ທີ່​ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ພ້ອມ​ກັບ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ​ລູກ​ສາວ 2 ຄົນ ​ໃນ​ວັນ​ສະ​ຫລອງ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ ທີ່​ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາມີ​ຊື່​ສຽງ​ວ່າເປັນດິນ​ແດນ​ທີ່​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ແກ່​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ອົດ​ທົນ ແລະ​ບໍ່​ຫລົດ​ລະ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ. ສະ​ນັ້ນ ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ທຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແກ້ວ ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດໝົດໃນ​ເວ​ລາ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາ. ເອື້ອຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ກວດ​ກາແລະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແພດໃນ​ໂຮງ​ງານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​, ສ່ວນ​ອ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານຜູ້​ນຶ່ງ​ກໍ​ມີ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ກໍ​ມີ​ອາ​ຊີບ​ອັນ​ໝັ້ນ​ຄົງ.

ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ພ້ອມ​ກັບ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ​ລູກ​ສາວ 2 ຄົນ ​ໃນ​ວັນ​ສະ​ຫລອງ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ ທີ່​ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ພ້ອມ​ກັບ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ​ລູກ​ສາວ 2 ຄົນ ​ໃນ​ວັນ​ສະ​ຫລອງ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ ທີ່​ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ສ່ວນ​ທ່ານ​ແກ້ວນັ້ນ, ດຽວນີ້​ມີ​ອາ​ຍຸ 40 ກວ່າ​ປີ ແຕ່ງ​ງານ​ແລ້ວ ແລະ​ມີ​ລູກ​ສາວ​ສອງ​ຄົນ. ທ່ານເປັນ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ດ້ານ​ການ​ຕະ​ຫລາດໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ວອ​ລ​ທ໌-​ມາດ (Walt-Mart), ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ດັງ​ລະ​ດັບ​ໂລກ, ຊຶ່ງ​ຖືວ່າທ່ານ​ມີ​ຜົນ​ສໍ​າ​ເລັດ​ຫລາຍ​ສົມ​ຄວນ ເພາະ​ທ່ານ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ຫລາຍ​ແສນ​ໂດ​ລາຕໍ່​ປີ ແລະ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ຫລາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃຫ້​ແກ່ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເລົ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 4 ທ່ານແກ້ວ ເວົ້າ​ເຖິງ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຝ່າຍ​ການ​ຕະ​ຫລາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

"ສະ​ນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດກໍແມ່ນວ່າຂ້ອຍວິເຄາະ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ບໍ​ລິ​ຫານເງິນງົບ ປະມານຫຼາຍລ້ານໂດລາ ແລະຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້ ຫຼາຍລ້ານ ແມ່ນແລ້ວ ຂ້ອຍສ້າງ ລາຍ​ໄດ້ ເປັນ​ເງິນ​ຫລວງຫຼາຍ ໃຫ້ຫລາຍໆ ຄົນ ແຕ່ວ່າ ຂ້ອຍໄດ້​ເງິນບໍ່​ຫຼາຍ. ຂ້ອຍມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້ຂ້ອຍ ກໍ​ຄືວິສະວະກອນ 12 ຄົນ ແລະຂ້ອຍອາດຈະເວົ້າໄດ້​ວ່າມີທີ່ປຶກສາດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່ 8 ຄົນ."

​ນອກ​ຈາກເຮັດ​ການ​ແລ້ວ ຫລັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໄດ້​ສອງ​ປີກວ່ານີ້ ທ່ານກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ແງ່​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂຶ້ນ​ມາ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂາຍ​ສົ່ງ​ຂອງ​ຫວານ​ຂອງ​ຊາວ​ເອ​ເຊຍ ເຊັ່ນ​ເຂົ້າ​ໜຽວ​ໝາກ​ມ່ວງ ແລະ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ ທີ່​ຮັບ​ການ​ຈອງ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ, ເສົາ ແລະ​ອາ​ທິດ. ທ່ານ​ກໍ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຍອດ​ຂາຍ​ສູງ​ເພື່ອ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ສະ​ໜອງ​ແຫລ່ງ​ທຶນ ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານຈະ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ດີ ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄປ​ຢືມ​ເງິນ​ມາ​ລົງ​ທຶນ.

ລູກ​ສາວທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ​ກຳ​ລັງ​ຈັດ​ສິນ​ຄ້າ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ສັ່ງ​ເຄື່ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ, ​ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
ລູກ​ສາວທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ​ກຳ​ລັງ​ຈັດ​ສິນ​ຄ້າ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ສັ່ງ​ເຄື່ອງ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ, ​ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ເມືອງ​ສ​ຕັອກ​ຕັນເປັນ​ເມືອງ​ນ້ອຍໆ ​ຕັ້ງ​ຢູ່ບໍ່​ໄກ​ຈາກນະ​ຄອນຊາ​ຄ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ, ເມືອງຫລວງ​ຂອງລັດ​ຄາລິ​ຟໍ​ເນຍ ແລະ​ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ມາ​ຈາກ​ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານຈັດ​ໃຫ້ໄປຢູ່​ທີ່ນັ້ນໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມາ​ຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃໝ່ໆ ໃນ​ຊ່ວງ​ສອງ​ທົດ​ສະ​ຫວັດ​ທຳ​ອິດ ຫລັງ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ​ອິນ​ດູ​ຈີນ ຫລືສົງ​ຄາມ​ຫວຽດ​ນາມ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ. ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວມີ​ປະ​ຊ​າ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕ່າງໆ​ ລວມ​ທັງ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ, ເຜົ່າ​ຢ້າວ, ຂະ​ມຸທີ່​ມາ​ຈາກ​ລາວອາ​ໄສ​ຢູ່ ປະ​ມານ 10 ພັນ​ກວ່າ​ຄົນ, ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ​ແກ້ວ. ແລະ​ຄົນສ່ວນ​ໃຫຍ່ໃນ​ເມືອງນັ້ນ ໃນ​ສາມ​ທົດ​ຫວັດ​ກ່ອນປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຮັບ​ຈ້າງ​ເກັບ​ໝາກ​ໄມ້ຕາມ​ລະ​ດູ​ການ ແລະ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ​ເງິນ​ອຸດ​ໜຸນ​ຈາກລັດ​ຖະ​ບານ ຫລື Welfare. ຕໍ່​ມາ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໂດຍ​ສະ​ເພາະຄົນທີ່​ມາ​ຈາກ​ຫວຽດ​ນາມ, ​ກຳ​ປູ​ເຈຍແລະ​ຄົນ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ລາວ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ກໍເປັນເຈົ້າ​ຂອງ​ຟາມ ແລະ​ຄົນ​ທີ່ມາ​ຈາກລາວ​ລຸ້ນ​ໃໝ່ກໍ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​ເປັນ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ຕ່າງໆ, ​ເປັນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດທີ່​ມີ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສູງ ແລະ​ກໍ​ມີ​ເຮືອນ​ຊານ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ໂດຍບໍ່​ໄດ້ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ພາດ​ເມັນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອນັ້ນ​ອີກ​ແລ້ວ.

ຄົນ​ລາວ​ເຖິງ​ຈະ​ຢູ່​ໃສ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ໄລ​ສາ​ສະ​ໜາ ແລະ​ວັດ​ວາ​. ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ສ​ຕ​ອັກ​ຕັນ​ນັ້ນ ມີ​ວັດ​ລາວ​ຢູ່ 3 ແຫ່ງ. ສ່ວນພໍ່ ແລະ​ແມ່ຂອງ​ທ່ານ​ແກ້ວນັ້ນໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປແລ້ວ ແຕ່​ວ່າ​ລູກໆ ກໍ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ມູນ​ເຊື້ອ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສ້າງ​ສາ​ວັດ​ວາ​ຢູ່ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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​ສຽງ 5 ທ່ານແກ້ວ ເວົ້າ​ເຖິງການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສ້າງວັດ​ໃນ​ເມືອງ​ສ​ຕັອກ​ຕັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາສືບ​ຕໍ່​ປະ​ເພນີທີ່​ແມ່​ແລະ​ພໍ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຊ່ວຍ​ສ້າງວັດ Stockton, ​ຢູ່ Stockton ມີ​ວັດຢູ່ຖະໜົນ New Castle, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຊື່ວັດ. ພວກ​ເຮົາກໍ​ມີ​ແຕ່​ເອີ້ນ​ມັນ​ວ່າວັດ​ New Castle. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ສໍາລັບຂ້ອຍ ແລ້ວ ບາງຄັ້ງຄູ​ບາ ກໍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວ​ກັບເອກະສານ ແລະການ​ເຮັດເອກະສານຕ່າງໆ. ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍຈະໄປຊ່ວຍ​ໃນເວລາຫວ່າງ."

ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາກ ແລະ​ລູກພາ​ກັນ​ໄປ​ທ່ຽວ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ສາຍ​ນຶ່ງ​ໃນ ​ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
ທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາກ ແລະ​ລູກພາ​ກັນ​ໄປ​ທ່ຽວ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ສາຍ​ນຶ່ງ​ໃນ ​ເມືອງ​ສ​ຕ​ັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ເນື່ອງ​ຈາກ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວມີ​ອາ​ກາດ​ຂ້ອນ​ຂ້າງແຫ້ງ​ແລະ​ຮ້ອນ ແຕ່ບໍ່​ຮ້ອນ​ຫລາຍ​ໃນ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ ແລະກໍຊຸ່ມ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໜາວ ແຕ່ບໍ່​ມີ​ຫິ​ມະ​ຕົກ ຈຶ່​ງ​ເໝາະ​ສົມ​ແກ່​ການ​ປູກ​ພືດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ເຊັ່ນ​ໝາກ​ແຊ​ຣີ ແລະໝາກອາ​ງຸ່ນ ເພື່ອ​ປ້ອ​ນ​ໃຫ້​ໂຮງ​ງານ​ເຮັດ​ເຫລົ້າ​ວາຍ ແລະ​ສົ່ງ​ລ້ຽງ​ເຂດ​ອື່ນໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ສ່ວນ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່​ມີ​ຫລາຍ. ທ່ານ​ແກ້ວບອກວ່າ ສ່ວນ​ຫລາຍ​ຄົນ​ມັກ​ໄປ​ເມືອງນັ້ນເພື່ອຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃນ​ປ່າ ຫລື​ຕາມແມ່​ນ້ຳ​ ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ ເຊັ່ນ​ຕຶກ​ປາ ແລະ ອື່ນໆ ເພາະ​ມີ​ແມ່​ນ້ຳ​ຫລາຍ​ສາຍ. ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທີ່ບໍ່​ໄກ​ຈາກ​ທະ​ເລ, ບໍ່​ໄກ​ຈາກ​ເຂດ​ພູຢູ່​ທະ​ເລ​ສາບ​ທາ​ໂຮ ເພື່ອ​ໄປ​ຫລິ້ນ​ສະ​ກີ​ໃນ​ຍາມ​ໜາມ. ພ້ອມກັນ​ນັ້ນ ກໍ​ໃກ້​ກັບເມືອງ​ໃຫຍ່​ເຊັ່ນ​ແຊນ​ແຟ​ຣນ​ຊິສ​ໂກ ຊຶ່ງ​ແຕ່​ລະ​ບ່ອນ​ຂັບ​ລົດ​ປະ​ມານຊົ່ວ​ໂມງ​ເຄິ່ງ​ກໍ​ຮອດ​ແລ້ວ ຈຶ່ງສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ.

ສະ​ຫລຸບ​ແລ້ວ​ ການ​ມາ​ຕັ້ງ​ຊີ​ວິດ​ໃໝ່ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ທ່ານ​ແກ້​ວ​ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ແລະ​ກໍ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຫລາຍ​ໃນ​ການ ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວ​ດ​ລ້ອມ​ຂອງການ​ເປັນ​ຢູ່​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ. ແຕ່​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ກໍ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສູງ.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ລາວ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອ​ງທ່ານ​ແກ້ວ ແກ້ວ​ນໍ​ຣະ​ສັກ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງທ່ານຫລັງ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ພາ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ມາຕັ້ງຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ຢູ່​ເມືອງ​ສ​ຕັອກ​ຕັນ, ລັດ​ຄາລິ​ຟໍ​ເນຍ ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອ​ນ​ຕອນ​ຍັງ​ນ້ອຍໆ. ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທັງ​ຫລາຍລາຍ​ການ​ຊຸມ​ຊົນ​ລາວ​ໃນທະວີບອາເມຣິກາຈະ​ກັບມາພົບກັບ​ທ່ານອີກໃນ ອາທິດໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້.

ເບິ່ງວີ​ໂດິ​ໂອ​ການ​ສຳ​ພາດ​ທ່ານ​ແກ້ວ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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