ທ. ບັນດິດເລົ່າເຖິງ ປະຫວັດ ການໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງຄົນລາວ ຢູ່ລັດອາຣີໂຊນາ ແຕ່ອະດີດ ເຖິງປັດຈຸບັນ

ໃນລາຍ​ການຊຸມຊົນລາວຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາ ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອພາກ​ພາ​ສາ​ລາວ ແລງມື້ນີ້ເຮົາ​

ຈະ​ພາ​ທ່ານ​ໄປ​ຮູ້​ຈັກກັບ​ທ່ານບັນດິດ ພົນພິບູນ ທີ່ເປັນຄົນທໍາອິດມາຈາກຣາຊະອານາຈັກ

ລາວເພື່ອໄປຮໍ່າຮຽນຕໍ່ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລລັດອາຣີໂຊນາ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງ

ໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 1972. ໂດຍທີ່ເປັນຄົນລາວ- ອາເມຣິກັນຄົນທໍາອິດຢູ່ໃນລັດ

ນັ້ນ ແລະໄດ້ຊ່ວຍບັນດາຊາວອົບພະຍົບມາ ຈາກລາວຫລາຍຄົນທີ່ພັດພາກຈາກບ້ານ

ເມືອງມານັບແຕ່ມີການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງໃນປີ 1975 ນັ້ນ ທ່ານບັນດິດໄດ້

ເຫັນ ແລະຈໍາໄດ້ກ່ຽວກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຊຸມຊົນຄົນລາວ ແລະຕົວເມືອງຕ່າງໆ

ໃນລັດອາຣີໂຊນາເປັນແຕ່ລະໄລຍະດີ. ເລື້ອງລາວເປັນມາແນວໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານໄປຟັງ ການໃຫ້ສໍາພາດຂອງເພິ່ນຈາກບົວສະຫວັນໄດ້ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ບັນດິດ ພົນພິບູນ ເປັນຊາວລາວອາເມຣິກັນອາວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ທີ່ມີຈິດໃຈຮັກຫອມພີ່

ນ້ອງຊາວລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າໃດກໍຕາມ ທີ່ໄດ້ໄປຕົກຢູ່ໃນລັດອາຣີໂຊນາ

ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແລະໄດ້ເຫັນການຈະເລີນ ແລະຂະຫຍາຍຕົວຂອງລັດດັ່ງກ່າວໄປ

ພ້ອມໆກັບການຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງຊາວລາວເຂົ້າໄປຢູ່ ໃນລັດນັ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນ

ມາ. ທ່ານຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີໃນປີ 1976 ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດອາຣີໂຊນາ, ຕັ້ງຢູ່

ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານບັນດິດໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາຂອງ

ບໍລິສັດປະກັນໄພ Travelers ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສະໜອງການປະກັນໄພ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ

ໃຫຍ່ໆ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ໂຮງໝໍ ແລະອື່ນໆ ນັບແຕ່

ປີ 1980 ຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້.

ຫລັງຈາກມີການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງຢູ່ໃນລາວໃນປີ 1975 ແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຕັດ

ສິນໃຈຢູ່ໃນປະເທດນີ້ຕໍ່ ໃນຂະນະທີ່ເປັນນັກສຶກສາຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນັ້ນ.

ເນື່ອງຈາກເປັນຄົນລາວຜູ້ທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ໄປຢູ່ໃນລັດ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກພາສາອັງ

ກິດດີແລະ ມີຄວາມຄຸ້ນ ເຄີຍກັບລະບົບ ຕ່າງໆ ທ່ານບັນດິດຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈເອື້ອອາລີ ກໍໄດ້

ເລີ້ມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫລືອຊາວອົບພະຍົບທີ່ມາຈາກຫລາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ

ຂອງລາວທີ່ໄດ້ຕົກໄປຢູ່ໃນລັດ ດັ່ງກ່າວໃນຕອນທີ່ມາຮອດສະຫະລັດໃໝ່ໆ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່

ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:

ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບ ປະລິນຍາຕີແລ້ວ ທ່ານບັນດິດ ກໍໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນນະ

ຄອນຟີນິກຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ ຍ້ອນວ່ານະຄອນດັ່ງກ່າ ເປັນເມືອງເອກຂອງລັດ

ແລະມີເສດຖະກິດທີ່ຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຈົນກາຍເປັນນະຄອນໃຫຍ່ອັນ

ດັບ 5 ຂອງປະເທດແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້. ນະຄອນຟີນິກຖືກຂັບເຄື່ອນໄປດ້ວຍ

ທຸລະກິດ ດ້ານການປະກັນ ໄພ ແລະອຸດສາຫະກໍາຜະລິດຊິ້ນສ່ວນ ປະກອບ

ຂອງສິນຄ້າອີເລັກໂທຣນິກ ເຊັ່ນຄອມພີວເຕີແລະອື່ນໆ ຈຶ່ງເປັນທີ່ດຶດດູດເອົາ

ຄົນໃຫ້ຍ້າຍມາຈາກລັດອື່ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບັນດິດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

ໂດຍທີ່ເປັນຜູ້ນຶ່ງໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວມາໄດ້ເກືອບຮອດ 5 ທົດສະວັດແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ເຫັນຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງປະຊາຄົມລາວ ໄປພ້ອມໆກັບການ ເຕີບໂຕຂອງນະຄອນຟີນິກ ແລະຕົວເມືອງຕ່າງໆ ຢູ່ທົ່ວລັດອາຣີໂຊນາຊຶ່ງທ່ານບັນດິດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

ເນື່ອງຈາກໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້ມີຄົນລາວຍົກຍ້າຍມາຈາກລັດຕ່າງໆໂດຍສະເພາະ ແມ່ນລັດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັນ ເຊັ່ນ ຄາລິຟໍເນຍ ແລະເທັກຊັສເຂົ້າໄປຢູ່ໃນນະ ຄອນຟີນິກ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດອາຣີໂຊນາ ນັ້ນນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ. ປັດຈຸບັນນີ້ກໍມີຊາວລາວປະມານ 3 ພັນແລ້ວອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງລັກສະນະສໍາຄັນຂອງລັດອາຣິໂຊນາກໍຄືເປັນລັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍທະເລຊາຍ, ດິນຟ້າອາກາດຮ້ອນ ແລະແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ດ້ານກະສິກໍາ ໃນເມື່ອ ກ່ອນແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ແຕ່ຢູ່ຕໍ່ມາໄດ້ນຶ່ງທົດສະວັດຜ່ານມານີ້ລັດ ກໍມີການ ຂະຫາຍຕົວຮອບດ້ານພາຍຫລັງທີ່ມີນໍ້າພຽງພໍແລະມີແຫລ່ງໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ ດັ່ງ ທີ່ທ່ານບັນດິດເລົ່າສູ່ຟັ ງວ່າ:

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, ສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ມັກອາກາດຮ້ອນນັ້ນ ກໍແມ່ນເຫັນວ່າລັດທີ່ມີທະເລຊາຍ Sonoran Desert ທີ່ກວ້າງ 260,000 ຕາລາງກິໂລແມັດ ກວາມເອົາເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີອາກາດຮ້ອນຫລາຍ ຮ້າຍກວ່າຢູ່ລາວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບັນດິດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

ອາຣີໂຊນາເປັນລັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພາຜາ ແລະທີວທັດທໍາມະຊາດງາມຕາແລະ ມີຈຸດ

ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງໂລກຢູ່ຫລາຍແຫ່ງເຊັ່ນພູຫີນອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຫລື Grand Canyon ດັ່ງທີ່ທ່ານບັນດິດເລົ່າສູຟັງວ່າ:

ອາຣີໂຊນາຍັງມີສິ່ງສໍາຄັນໃນທາງປະຫວັດສາດທັງຂອງຊາດ ແລະຂອງໂລກ ກໍຄືມີເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຕົກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກທີ່ຕິດກັບສາມລັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບັນດດິດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

ສະຫລຸບແລ້ວ ລັດອາຣີໂຊນາເປັນລັດທີ່ມີທະເລຊາຍແຫ່ງນຶ່ງຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ມີການຮັບເອົາຄົນລາວທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ ນັບແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະທ່ານບັນດິດ ພົນພິບູນກໍ ໄດ້ມີສ່ວນປະກອບ ອັນຫລວງຫລາຍໃນການຊ່ວຍເຫລືອແລະພັດທະນາຊຸມຊົນລາວຢູ່ໃນລັດນັ້ນ.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງໄປນັ້ນ ຄືລາຍການຊຸມຊົນລາວຢູ່ໃນລັດອາຣີໂຊນາ. ເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້ ແລະຈະເປັນຊຸມຊົນລາວຢູ່ໃນລັດໃດນັ້ນກະລຸນາຫາໂອກາດຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້.

The First Laotian who Arrived in Arizona Prior to 1975 Shares his Story of Helping Laotian Refugees After Indochina War Ended

Bandith Pholphiboun, the first Laotian who came to the U.S. to further his education in University of Arizona, Tuczon, in 1972, helped many refugees from Laos settle down in the state after the fall of Lao Royal Government in 1975. As a resident of Pheonix, AZ, for almost 5 decades he has seen the cities and Lao community growths in different periods throughout 48 years.