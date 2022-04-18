ທະນາຄານການຄ້າໃນລາວໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳໃນສັດສ່ວນພຽງ 8 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າສິນເຊື່ອທັງໝົດໃນລະບົບທະນາຄານອັນເຮັດໃຫ້ກະສິກອນລາວຕ້ອງຂາດແຄນເງິນທຶນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງວ່າການສຳຫຼວດກວດກາລະບົບສິນເຊື່ອຂອງບັນດາທະນາຄານການຄ້າໃນ ລາວ ເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2022 ຜ່ານມາພົບວ່າໄດ້ມີການປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຜະລິດໃນພາກກະສິກຳຄິດເປັນສັດສ່ວນພຽງແຕ່ 8 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງມູນຄ່າສິນເຊື່ອທັງໝົດໃນລະບົບທະນາຄານຊຶ່ງນັບເປັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃນລະດັບຕ່ຳຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງທີ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ເງິນທຶນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວາລະແຫ່ງຊາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນປີ 2023 ນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງດຳເນີນການດັດແກ້ບັນດານິຕິກຳທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳດັ່ງກ່າວດັ່ງທີ່ທ່ານອາລຸນໄຊ ຢືນຢັນວ່າ
"ເດືອນມັງກອນປີ 2022 ສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງກະສິກຳນີ້ກວມເອົາ 8 ເປີເຊັນຂອງຍອດສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ອັນນີ້ມັນໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີບາງຈຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ວາລະແຫ່ງຊາດນີ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫານິຕິກຳທີ່ເປັນກົດໝາຍທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປັບປຸງເນື່ອງຈາກວາລະແຫ່ງຊາດນີ້ໃຊ້ເວລາມີແຕ່ 2023 ກໍຈະໝົດກຳນົດແລ້ວ ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂບາງນິຕິກຳທີ່ຈະສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດພວກເຮົາຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ."
ທັງນີ້ເງິນກູ້ໃນລະບົບສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານໃນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີມູນຄ່າລວມ 95,000 ກວ່າຕື້ກີບໃນນີ້ເປັນການປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໃນສັດສ່ວນ 48.45 ເປີເຊັນ ແລະ ທະນາຄານຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບເອກະຊົນໃນສັດສ່ວນ 10.15 ເປີເຊັນກັບ 41.4 ເປີເຊັນເປັນສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານເອກະຊົນໃນລາວ ໝາຍຄວາມວ່າທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍກິດໃນພາກກະສິກຳຄິດເປັນມູນຄ່າລວມພຽງແຕ່ 7,600 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ດ້ວຍການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ບໍລິການຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນບໍ່ສາມາດຈະຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ ແລະ ດອກເບ້ຍຄືນໃຫ້ກັບທະນາຄານໄດ້ເລີຍ ໂດຍຜົນທີ່ຕິດຕາມມາກໍຄືໜີ້ເສຍ (NPL) ໃນລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 7 ເປີເຊັນທັງຍັງມີໜີ້ເງິນກູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກັບກູ້ຄືນບໍ່ໄດ້ອີກເຖິງ 17.48 ເປີເຊັນຂອງມູນໜີ້ທັງໝົດໃນລະບົບສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນລາວໂດຍສະເພາະລັດວິສາຫະກິດນັ້ນຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ແລະ ປະເຊີນກັບສະພາວະຂາດທຶນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍທີ່ສຸດຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວຕ້ອງເຂົ້າໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍມາດຕະການແລະລະບຽບກົດໝາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການລົ້ມລະລາຍທາງທຸລະກິດເປັນສຳຄັນ.
ທັງນີ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງລັດຖະບານລາວມີໜີ້ຈາກການກູ້ໃນລະບົບສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານໃນລາວຄິດເປັນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 55,670 ຕື້ກີບໃນນີ້ໄດ້ຕົກເປັນ NPL ໄປແລ້ວເກີນກວ່າ 3,897 ຕື້ກີບ ແລະ ອີກເກີນກວ່າ 9,731 ຕື້ກີບກໍຖືກຈັດໃຫ້ເປັນເງິນສິນເຊື່ອທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະບໍ່ສາມາດຈັດເກັບຄືນມາໄດ້ ເພາະຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີລາຍໄດ້ຫຼືວ່າມີລາຍໄດ້ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວ.
ໃນປັດຈຸບັນລັດຖະບານລາວມີວິສາຫະກິດໃນການຄຸ້ມຄອງ 187 ແຫ່ງມີທຶນຈົດທະບຽນລວມເກີນກວ່າ 225,495 ຕື້ກີບແຕ່ກໍມີພຽງ 34 ລັດວິສາຫະກິດທີ່ມີຜົນການດຳເນີນທຸລກິດໃນລະດັບດີ ແລະ ປານກາງສ່ວນທີ່ເຫຼືອອີກ 153 ແຫ່ງກໍຄືລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂາດທຶນ ແລະ ສ້າງໜີ້ສິນມະຫາສານໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວໂດຍສະເພາະລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ 9 ແຫ່ງຄືລັດວິສາຫະກິດລ້ານຊ້າງພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການລັດວິສາຫະກິດການຄ້າສາກົນລາວ, ກຸ່ມບໍລິສັດ DAFI, ລັດວິສາຫະກິດວິສະວະກຳນ້ຳກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳໂດຍສະເພາະແມ່ນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມີໜີ້ເງິນກູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຄືເກີນກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາ.
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